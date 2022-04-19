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Москва и «Росатом» объявили конкурс для технологических стартапов

Московский инновационный кластер в партнерстве с «Иннохабом» — бизнес-акселератором «Росатома» — объявил технологический конкурс «New Tech Росатом 2022». Его цель — поиск новых идей, которые могут быть востребованы в госкорпорации. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, к участию приглашают проекты в области импортозамещения, ориентированные на российский рынок.

«Стартапы смогут получить гранты до пяти миллионов рублей, а лучшие инновационные решения будут рекомендованы к внедрению в экосистему госкорпорации “Росатом”. Еще конкурс поможет предпринимателям в масштабировании их проектов и поиске инвесторов», — отметила Наталья Сергунина.

Испытания будут проходить по таким направлениям как электроника, станкостроение и робототехника, металлургия, цифровой инжиниринг, водородная энергетика, аддитивные технологии и другим. В каждом из них есть свои приоритеты. Например, в электронике это микрочипы и системы управления для энергетики, а в металлургии — материалы на основе редких и тугоплавких металлов и их соединений.

С полным перечнем направлений можно ознакомиться на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. Там же до 15 мая включительно будут принимать заявки, уточнил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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Цифровизация

На конкурс приглашают стартапы, имеющие минимально жизнеспособный продукт (MVP) или мелкосерийное производство. Всем участникам, успешно прошедшим отборочные этапы, гарантирована экспертная оценка и консультационная поддержка в подготовке итоговой презентации. Результаты конкурса подведут в июне этого года. Лучшие проекты определят специалисты «Инновационного хаба» госкорпорации «Росатом».

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