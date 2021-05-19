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Водородная энергетика Hydrogen energy

Водородная энергетика - Hydrogen energy


19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России
12.09.2017 Представлены водородный автомобиль и «умный дом» из СНГ
10.04.2012 Беспилотники испытали водородное топливо
04.04.2012 Германию превратят в водородное мегахранилище
14.03.2012 Нанолес превратит воду в водородное топливо
02.12.2011 Водородный "бензин": транспорт и энергетика станут экологичными
25.05.2011 Ключом к дешевой водородной энергетике оказался марганец
11.05.2010 Водородная энергетика пришла в Россию
12.03.2010 В России объявлен водородный конкурс
06.11.2008 Создана белорусско-российская ассоциация солнечно-водородной энергетики
28.09.2007 Новый фотокатализатор: блестящие перспективы для водородной энергетики
18.06.2007 Исполнилось 40 лет китайской водородной бомбе
23.05.2007 Общественный транспорт Сочи планируют перевести на водородное топливо
17.05.2007 Российский ученый награжден медалью К.Э.Циолковского
29.08.2006 Разработан полимерный водородный аккумулятор
14.08.2006 Водородный концепт General Motors появится на дорогах
14.08.2006 Водородный концепт General Motors появится на дорогах
29.11.2004 Американцы сделали еще один шаг к "водородной" экономике
29.11.2004 Американцы сделали еще один шаг к "водородной" экономике
24.09.2004 Водородный BMW: экологичность + скорость
24.09.2004 Водородный BMW: экологичность + скорость
10.09.2003 Умер "отец" американской водородной бомбы

Публикаций - 144, упоминаний - 183

Водородная энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Элемент ГК - Elementec 25 17
Галактика - Корпорация 1410 8
Apple Inc 11103 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 2
Sony 6468 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 2
Sabre Corporation 155 2
Toshiba Corporation 2882 2
6927 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
Yandex - Яндекс 5551 2
Тензор 64 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 334 2
Ситроникс - Sitronics 1036 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 193 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
Сбер - Dialog - Диалог 1 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 228 1
Сбер - Лаборатория робототехники 21 1
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 305 1
Google LLC 10865 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 304 1
H2O 17 1
PowerCell Sweden AB 1 1
IBS Platformix - СИЛА 830 1
Deiteriy - Дейтерий 67 1
Sharp Corporation 1042 1
1С-Рарус 801 1
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 386 1
Adobe Systems 1496 1
Philips 2038 1
АФК Система ПАО 1688 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 1
Telegram Group 999 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
HP Inc. 5500 1
SAP SE 4833 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 1
Ростех - Автоматика Концерн 1460 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 39
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 344 6
Honda Motor Company 227 5
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 38 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 421 3
Самолёт ГК 1649 3
РВК - Российская венчурная компания 536 3
GM - General Motors 448 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
Президент-Отель ФГУП 66 2
Точка 3765 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 138 2
Boeing 987 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 2
BMW Group 409 2
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 72 1
Газпром ПАО 1144 1
Ball Aerospace & Technologies 46 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 1
Lockheed Martin 750 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 1
Россети Ленэнерго 2327 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 30 1
Airbus Defence and Space - EADS 171 1
Татнефть 206 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 1
НСПК - Национальная система платежных карт 604 1
Ford Motor 166 1
Резонанс НПП 341 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
ATIC 38 1
Mitsubishi Motors 24 1
Baker Hughes 9 1
Мосгормаш ДТ - Детский технопарк 14 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 1
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 30 1
ULA - United Launch Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 8 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 6
Президент Российской Федерации 3492 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 183 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 2
Инновационная Норвегия - Innovasjon Norge - государственная компания и национальный банк развития 1 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 1
Правительство Норвегии 14 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 250 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 196 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 91 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 8
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 7
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 6
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 4
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 4
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 431 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 3
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 3
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1769 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1056 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24742 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9935 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2351 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15830 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 2
Вибрация - Vibratio - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 783 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9019 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14854 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8978 2
НИР - Научно-исследовательская работа 1165 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 4
LG 75SM99 7892 4
ЭОС Дело СЭД 202 4
NVision Барьер 544 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 10 2
Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 1
Age of Kings 3441 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 110 1
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 1
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 1
МТС KION - онлайн-кинотеатр 43 1
ULA - Atlas - одноразовая двухступенчатая ракета-носитель семейства «Атлас» 3 1
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 49 1
NAIC - National Astronomy and Ionosphere Center - Arecibo Observatory - Аресибо Обсерватория (радиотелескоп) 16 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 377 1
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 56 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 112 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 1
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 10 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 385 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 266 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 24 1
Ростех - Автоматика - Пелена - программно-аппаратный комплекс 7 1
МТС Cashback - MTS Cashback 21 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 300 1
Microsoft Skype 1965 1
Acer Predator 186 1
Microsoft Office 3405 1
Apple iPad 3726 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 1
Google YouTube - Видеохостинг 2406 1
John von Neumann - Джон фон Нейман 16 2
Гагарин Юрий 77 2
Потанин Владимир 39 2
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Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 2
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Bush George - Буш Джордж 305 2
Путин Владимир 2696 2
Усольцев Алексей 1 1
Садовничий Виктор 54 1
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Teller Edward - Теллер Эдвард 2 1
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Дуров Павел 245 1
Песков Дмитрий 96 1
Дворкович Аркадий 210 1
Исанин Антон 29 1
Евтушенков Владимир 198 1
Терехов Александр 13 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 42
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Земля - планета Солнечной системы 9676 20
Япония 12847 17
Солнечная система - Solar system 2449 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 9
Германия - Федеративная Республика 11760 8
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 7
Исландия 232 5
США - Калифорния 4511 5
Европа 21235 5
Уран - планета Солнечной системы 531 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 4
Луна - спутник Земли 1316 4
Сатурн - Титан (спутник) 424 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 3
Франция - Французская Республика 7068 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 3
Канада 4697 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 3
Америка 2151 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 361 2
Италия - Итальянская Республика 4211 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 2
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Европа Западная 1344 2
США - Айдахо 67 2
Африка - Сахара - пустыня 87 2
Норвегия - Королевство 1766 2
Земля - Южное полушарие 153 2
Южная Корея - Республика 6251 2
США - Аризона 483 2
США - Вирджиния - Виргиния 236 2
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 60 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 2
Нидерланды 3287 2
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Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 9
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3121 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 6
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля 529 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4660 2
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология 23 2
Зоология - наука о животных 2299 2
Thomson Reuters - Рейтер 5763 6
New Scientist 1447 3
FT - Financial Times 1159 2
РИА Новости 800 2
The Engineer 79 2
Nature 795 2
Physical Review Letters 112 2
PhysicsWeb 180 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
CNews Инноваторы 39 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 1
TerraDaily 141 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 133 1
Phys.org 973 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Quartz 22 1
AppleInsider 385 1
Известия ИД 453 1
AP - Associated Press 1994 1
The Guardian - Британская газета 339 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 1
ZDnet 595 1
500 Startups 14224 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
Frost & Sullivan 200 1
РАН - Российская академия наук 1790 8
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 2
McGill University - Университет Макгилла 25 2
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 34 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 123 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
РАН ИНМИ - Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского 1 1
Brera Astronomical Observatory - Osservatorio Astronomico di Brera - Астрономическая обсерватория Брера 1 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 55 1
SU - Stanford University - Hoover Institution - Гуверовский институт 2 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 199 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 98 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 139 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 2
Росатом Инновационный форум 7 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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