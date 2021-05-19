Водородная энергетика - Hydrogen energy

Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России или сжатом виде, в химически связанном состоянии) – и у каждого есть свои недостатки. Зачем России водородное топливо Одно из основных направлений современного использования водорода – это эле

Представлены водородный автомобиль и «умный дом» из СНГ экокапсула. Она представляет собой двухэтажный модуль для отдыха людей, сделанный по технологии «умного дома». Каждый этаж — это кровать, на которой в лежачем состоянии могут отдыхать по два человека.Водородный автомобиль Основная особенность капсулы состоит в возможности работать в полностью автономном режиме. Питание капсулы осуществляется за счет солнечных батарей. У капсулы имеется муль

Беспилотники испытали водородное топливо лотника подписали Нидерланды. Оснащение ScanEagle водородным топливным элементом должно еще больше увеличить продолжительность полета БПЛА и его возможности по контролю над водой и сушей. Кроме того, водородный топливный элемент легче бензинового мотора, а водород при равной массе имеет большую энергоемкость, чем бензин. Топливный элемент выдает мощность 1500 Вт, что немного больше штатного

Германию превратят в водородное мегахранилище емя электролиза и последующего сгорания водорода теряется две трети энергии. Однако для выполнения масштабных планов Германии другого приемлемого способа пока нет, и Siemens предлагает свою концепцию водородной энергетики. В отличие от обычных промышленных электролизеров, которые нуждаются в устойчивом энергоснабжении, новая система Siemens может работать в условиях неустойчивой мощности ве

Нанолес превратит воду в водородное топливо кции. «Нанодеревья» при облучении светом эффективно расщепляют воду на кислород и водород, тем самым открывая путь к экологически чистой энергетике. Крошечные «нанодеревья» способны превращать воду в водородное топливо Ветвистая структура намного эффективнее плоской и обеспечивает в 400 тыс. раз большую площадь химической реакции. Например, на плоской широкой поверхности пузырьки газа должн

Водородный "бензин": транспорт и энергетика станут экологичными вало это исследование, считает, что удастся разработать коммерчески оправданное и безопасное жидкое водородное к 2017 году. Сегодня водород хранится в баллонах под давлением 700 бар – возить та

Ключом к дешевой водородной энергетике оказался марганец Международная команда ученых нашла ключ к дешевой водородной энергетике – прорыв может совершить простое минеральное соединение, которое выглядит как обычное черное пятнышко на булыжниках. Создание дешевого и эффективного способа расщепления в

Водородная энергетика пришла в Россию есурс; Химическая энергия топлива непосредственно превращается в электрическую при отсутствии механических потерь, в результате чего энергетическая эффективность генератора будет выше, чем КПД у ДГУ; Водородное топливо хранится вне генератора, поэтому топливные элементы могут работать без перезарядки при наличии запасных газовых баллонов; Перечисленные выше аспекты обеспечивают снижение экс

В России объявлен водородный конкурс ие на развитие новых энергетических технологий". Условия конкурса будут опубликованы в Международном научном журнале «Альтернативная энергетика и экология» №2-2010, а также, до 15 марта 2010 года, на Международном научном, информационном и образовательном портале "Водород".

Создана белорусско-российская ассоциация солнечно-водородной энергетики одня в Москве. Такое решение принято на проходящем в российской столице V Международном симпозиуме «Водородная энергетика будущего, нанотехнологии и металлы платиновой группы в странах СНГ», пе

Новый фотокатализатор: блестящие перспективы для водородной энергетики Развитие водородной энергетики требует поиска как новых источников водорода, так и способов его надежного хранения. Ученые из института бионеорганической химии им. Макса Планка (Германия) разработали сп

"Водородный" велосипед Китайские инженеры из компании Shanghai Pearl Hydrogen Power Source Technology Co, создали велосипед, имеющий в составе конструкции водородный двигатель, который может "растолкать" средство передвижения до 90 км/ч (правда, запас "хода" всего 60 км, да и насколько прочна конструкция для такой скорости - неизвестно). Процесс

Исполнилось 40 лет китайской водородной бомбе Китай отметил сорокалетнюю годовщину успешного испытания первой водородной бомбы, сообщает Хinhua. 17 июня 1967 года Китай осуществил испытание первой водородной бомбы в пустыне, в автономной области Синцзян. В 1964 году в Китае впервые успешно прошл

Общественный транспорт Сочи планируют перевести на водородное топливо -кандидат на право проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года, возможно, переведет весь общественный автотранспорт на водород. Соглашение о переводе общественного транспорта Сочи на водородное топливо запланировано заключить до июля 2007 года, сообщает Заявочный комитет «Сочи – 2014». Глава города Сочи Виктор Колодяжный подписал Протокол о намерениях по переводу автотрансп

Российский ученый награжден медалью К.Э.Циолковского проч. Все эти попытки будут оправданы, если массовое содержание водорода будет выше 4-5%. Может ли водородная энергетика развиваться в России? Недавно произошло разделение Норникеля, часть рес

Разработан полимерный водородный аккумулятор Использованию водородной энергетики в массовом масштабе до сих пор мешает отсутствие компактных и безопасных средств хранения водорода. За последние годы не раз сообщали о новых разработках материалов для хр

Разработан полимерный водородный аккумулятор Использованию водородной энергетики в массовом масштабе до сих пор мешает отсутствие компактных и безопасных средств хранения водорода. За последние годы не раз сообщали о новых разработках материалов для хр

Водородный концепт General Motors появится на дорогах прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» версия автомобиля Sequel разработки 2005 года, топливом которому будет служить водород. В отличие от создаваемых в разных странах мира «водородных концептов», Sequel представляет собой не просто автомобиль с иной двигательной установкой, но глубокую модификацию представления об автомобиле вообще. Идеология использования нового

Водородный концепт General Motors появится на дорогах прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» версия автомобиля Sequel разработки 2005 года, топливом которому будет служить водород. В отличие от создаваемых в разных странах мира «водородных концептов», Sequel представляет собой не просто автомобиль с иной двигательной установкой, но глубокую модификацию представления об автомобиле вообще. Идеология использования нового

Исландия переходит на водородное топливо пливных водородных технологий из-за наличия геотермальных источников. «Когда викинги пришли сюда, они использовали только возобновляемую энергию ветра и солнца. Сейчас мы делаем первые шаги в сторону водородной экономики. Это возврат на путь викингов», — говорит профессор химии Исладского университета Брейджи Арнасон (Bragi Arnason). Исландия и сейчас не страдает от недостатка энергии.

Исландия переходит на водородное топливо пливных водородных технологий из-за наличия геотермальных источников. «Когда викинги пришли сюда, они использовали только возобновляемую энергию ветра и солнца. Сейчас мы делаем первые шаги в сторону водородной экономики. Это возврат на путь викингов», — говорит профессор химии Исладского университета Брейджи Арнасон (Bragi Arnason). Исландия и сейчас не страдает от недостатка энергии.

Американцы сделали еще один шаг к "водородной" экономике чить половину энергии, затраченной на его производство, что уже является рентабельным для водородного реактора. Разработка приближает реализацию цели Департамента энергетики США — строительство «водородной экономики», при которой данный элемент будет использоваться в топливных ячейках, для передвижения автомобилей и т.д. В настоящее время на пути повсеместной замены ископаемого горючег

Американцы сделали еще один шаг к "водородной" экономике чить половину энергии, затраченной на его производство, что уже является рентабельным для водородного реактора. Разработка приближает реализацию цели Департамента энергетики США — строительство «водородной экономики», при которой данный элемент будет использоваться в топливных ячейках, для передвижения автомобилей и т.д. В настоящее время на пути повсеместной замены ископаемого горючег

Водородный BMW: экологичность + скорость представила на парижской автомобильной выставке самый быстрый на сегодняшний день автомобиль, работающий на водородном топливе. Модель, получившая обозначение H2R, развивает скорость свыше 300 км/ч. «Тенденция нашего развития - водород», - заявил член управляющего совета компании Буркхард Гешель (Burkhard Goeschel), когда брезент медленно соскальзывал с каплевидного корпуса роскошного супер

Водородный BMW: экологичность + скорость представила на парижской автомобильной выставке самый быстрый на сегодняшний день автомобиль, работающий на водородном топливе. Модель, получившая обозначение H2R, развивает скорость свыше 300 км/ч. «Тенденция нашего развития - водород», - заявил член управляющего совета компании Буркхард Гешель (Burkhard Goeschel), когда брезент медленно соскальзывал с каплевидного корпуса роскошного супер

Норникель и РАН точно сделают водородную батарейку средств даже такой крупной компании, как «Норильский никель», не хватит, чтобы перевести страну на водородное топливо. Нужно привлекать государственные ресурсы и создавать государственную прог

Первый шаг к российской водородной батарейке твенно, в несколько раз, увеличить коэффициент полезного действия. Наиболее перспективным считается водородный элемент, в котором электричество возникает в результате реакции образования молеку

Умер "отец" американской водородной бомбы области заслужил звание "отца водородной бомбы". Впрочем, сам он ненавидел, когда его так называли. Первая водородная бомба была взорвана в 1952 году, однако ни одна из таких бомб так и не была