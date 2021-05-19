Индексная книга CNews*
Водородная энергетика Hydrogen energy
Публикаций - 144, упоминаний - 183
Водородная энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|John von Neumann - Джон фон Нейман 16 2
|Гагарин Юрий 77 2
|Потанин Владимир 39 2
|Кириенко Сергей 145 2
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 2
|Дроздов Игорь 28 2
|Кириенко Владимир 129 2
|Повалко Александр 36 2
|Bush George - Буш Джордж 305 2
|Путин Владимир 2696 2
|Усольцев Алексей 1 1
|Садовничий Виктор 54 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Прохоров Михаил 36 1
|Хаматова Чулпан 3 1
|Волохов Александр 1 1
|Fermi Enrico - Ферми Энрико 16 1
|Добровольский Юрий 3 1
|Сахаров Андрей 7 1
|Васютинский Дмитрий 13 1
|Сагайдак Светлана 7 1
|Герасимов Генрих 2 1
|Колодяжный Виктор 1 1
|Pieper Roel - Пипер Роэль 1 1
|Копосов Сергей 1 1
|Teller Edward - Теллер Эдвард 2 1
|Набиуллина Эльвира 78 1
|Сергунина Наталья 282 1
|Мишустин Михаил 466 1
|Дуров Павел 245 1
|Песков Дмитрий 96 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Исанин Антон 29 1
|Евтушенков Владимир 198 1
|Терехов Александр 13 1
|Коряковский Евгений 1 1
|Николаев Вячеслав 80 1
|Смирнов Сергей 35 1
|Медведев Дмитрий 1626 1
|Мишин Игорь 7 1
|500 Startups 14224 8
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
|Frost & Sullivan 200 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.