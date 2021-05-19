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Водородная энергетика Hydrogen energy
СОБЫТИЯ
|19.05.2021
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Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России
или сжатом виде, в химически связанном состоянии) – и у каждого есть свои недостатки. Зачем России водородное топливо Одно из основных направлений современного использования водорода – это эле
|12.09.2017
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Представлены водородный автомобиль и «умный дом» из СНГ
экокапсула. Она представляет собой двухэтажный модуль для отдыха людей, сделанный по технологии «умного дома». Каждый этаж — это кровать, на которой в лежачем состоянии могут отдыхать по два человека.Водородный автомобиль Основная особенность капсулы состоит в возможности работать в полностью автономном режиме. Питание капсулы осуществляется за счет солнечных батарей. У капсулы имеется муль
|10.04.2012
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Беспилотники испытали водородное топливо
лотника подписали Нидерланды. Оснащение ScanEagle водородным топливным элементом должно еще больше увеличить продолжительность полета БПЛА и его возможности по контролю над водой и сушей. Кроме того, водородный топливный элемент легче бензинового мотора, а водород при равной массе имеет большую энергоемкость, чем бензин. Топливный элемент выдает мощность 1500 Вт, что немного больше штатного
|04.04.2012
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Германию превратят в водородное мегахранилище
емя электролиза и последующего сгорания водорода теряется две трети энергии. Однако для выполнения масштабных планов Германии другого приемлемого способа пока нет, и Siemens предлагает свою концепцию водородной энергетики. В отличие от обычных промышленных электролизеров, которые нуждаются в устойчивом энергоснабжении, новая система Siemens может работать в условиях неустойчивой мощности ве
|14.03.2012
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Нанолес превратит воду в водородное топливо
кции. «Нанодеревья» при облучении светом эффективно расщепляют воду на кислород и водород, тем самым открывая путь к экологически чистой энергетике. Крошечные «нанодеревья» способны превращать воду в водородное топливо Ветвистая структура намного эффективнее плоской и обеспечивает в 400 тыс. раз большую площадь химической реакции. Например, на плоской широкой поверхности пузырьки газа должн
|02.12.2011
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Водородный "бензин": транспорт и энергетика станут экологичными
вало это исследование, считает, что удастся разработать коммерчески оправданное и безопасное жидкое водородное к 2017 году. Сегодня водород хранится в баллонах под давлением 700 бар – возить та
|25.05.2011
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Ключом к дешевой водородной энергетике оказался марганец
Международная команда ученых нашла ключ к дешевой водородной энергетике – прорыв может совершить простое минеральное соединение, которое выглядит как обычное черное пятнышко на булыжниках. Создание дешевого и эффективного способа расщепления в
|11.05.2010
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Водородная энергетика пришла в Россию
есурс; Химическая энергия топлива непосредственно превращается в электрическую при отсутствии механических потерь, в результате чего энергетическая эффективность генератора будет выше, чем КПД у ДГУ; Водородное топливо хранится вне генератора, поэтому топливные элементы могут работать без перезарядки при наличии запасных газовых баллонов; Перечисленные выше аспекты обеспечивают снижение экс
|12.03.2010
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В России объявлен водородный конкурс
ие на развитие новых энергетических технологий". Условия конкурса будут опубликованы в Международном научном журнале «Альтернативная энергетика и экология» №2-2010, а также, до 15 марта 2010 года, на Международном научном, информационном и образовательном портале "Водород".
|06.11.2008
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Создана белорусско-российская ассоциация солнечно-водородной энергетики
одня в Москве. Такое решение принято на проходящем в российской столице V Международном симпозиуме «Водородная энергетика будущего, нанотехнологии и металлы платиновой группы в странах СНГ», пе
|28.09.2007
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Новый фотокатализатор: блестящие перспективы для водородной энергетики
Развитие водородной энергетики требует поиска как новых источников водорода, так и способов его надежного хранения. Ученые из института бионеорганической химии им. Макса Планка (Германия) разработали сп
|12.09.2007
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"Водородный" велосипед
Китайские инженеры из компании Shanghai Pearl Hydrogen Power Source Technology Co, создали велосипед, имеющий в составе конструкции водородный двигатель, который может "растолкать" средство передвижения до 90 км/ч (правда, запас "хода" всего 60 км, да и насколько прочна конструкция для такой скорости - неизвестно). Процесс
|18.06.2007
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Исполнилось 40 лет китайской водородной бомбе
Китай отметил сорокалетнюю годовщину успешного испытания первой водородной бомбы, сообщает Хinhua. 17 июня 1967 года Китай осуществил испытание первой водородной бомбы в пустыне, в автономной области Синцзян. В 1964 году в Китае впервые успешно прошл
|23.05.2007
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Общественный транспорт Сочи планируют перевести на водородное топливо
-кандидат на право проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года, возможно, переведет весь общественный автотранспорт на водород. Соглашение о переводе общественного транспорта Сочи на водородное топливо запланировано заключить до июля 2007 года, сообщает Заявочный комитет «Сочи – 2014». Глава города Сочи Виктор Колодяжный подписал Протокол о намерениях по переводу автотрансп
|17.05.2007
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Российский ученый награжден медалью К.Э.Циолковского
проч. Все эти попытки будут оправданы, если массовое содержание водорода будет выше 4-5%. Может ли водородная энергетика развиваться в России? Недавно произошло разделение Норникеля, часть рес
|29.08.2006
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Разработан полимерный водородный аккумулятор
Использованию водородной энергетики в массовом масштабе до сих пор мешает отсутствие компактных и безопасных средств хранения водорода. За последние годы не раз сообщали о новых разработках материалов для хр
|29.08.2006
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Разработан полимерный водородный аккумулятор
Использованию водородной энергетики в массовом масштабе до сих пор мешает отсутствие компактных и безопасных средств хранения водорода. За последние годы не раз сообщали о новых разработках материалов для хр
|14.08.2006
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Водородный концепт General Motors появится на дорогах
прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» версия автомобиля Sequel разработки 2005 года, топливом которому будет служить водород. В отличие от создаваемых в разных странах мира «водородных концептов», Sequel представляет собой не просто автомобиль с иной двигательной установкой, но глубокую модификацию представления об автомобиле вообще. Идеология использования нового
|14.08.2006
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Водородный концепт General Motors появится на дорогах
прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» версия автомобиля Sequel разработки 2005 года, топливом которому будет служить водород. В отличие от создаваемых в разных странах мира «водородных концептов», Sequel представляет собой не просто автомобиль с иной двигательной установкой, но глубокую модификацию представления об автомобиле вообще. Идеология использования нового
|13.01.2005
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Исландия переходит на водородное топливо
пливных водородных технологий из-за наличия геотермальных источников. «Когда викинги пришли сюда, они использовали только возобновляемую энергию ветра и солнца. Сейчас мы делаем первые шаги в сторону водородной экономики. Это возврат на путь викингов», — говорит профессор химии Исладского университета Брейджи Арнасон (Bragi Arnason). Исландия и сейчас не страдает от недостатка энергии.
|13.01.2005
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Исландия переходит на водородное топливо
пливных водородных технологий из-за наличия геотермальных источников. «Когда викинги пришли сюда, они использовали только возобновляемую энергию ветра и солнца. Сейчас мы делаем первые шаги в сторону водородной экономики. Это возврат на путь викингов», — говорит профессор химии Исладского университета Брейджи Арнасон (Bragi Arnason). Исландия и сейчас не страдает от недостатка энергии.
|29.11.2004
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Американцы сделали еще один шаг к "водородной" экономике
чить половину энергии, затраченной на его производство, что уже является рентабельным для водородного реактора. Разработка приближает реализацию цели Департамента энергетики США — строительство «водородной экономики», при которой данный элемент будет использоваться в топливных ячейках, для передвижения автомобилей и т.д. В настоящее время на пути повсеместной замены ископаемого горючег
|29.11.2004
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Американцы сделали еще один шаг к "водородной" экономике
чить половину энергии, затраченной на его производство, что уже является рентабельным для водородного реактора. Разработка приближает реализацию цели Департамента энергетики США — строительство «водородной экономики», при которой данный элемент будет использоваться в топливных ячейках, для передвижения автомобилей и т.д. В настоящее время на пути повсеместной замены ископаемого горючег
|24.09.2004
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Водородный BMW: экологичность + скорость
представила на парижской автомобильной выставке самый быстрый на сегодняшний день автомобиль, работающий на водородном топливе. Модель, получившая обозначение H2R, развивает скорость свыше 300 км/ч. «Тенденция нашего развития - водород», - заявил член управляющего совета компании Буркхард Гешель (Burkhard Goeschel), когда брезент медленно соскальзывал с каплевидного корпуса роскошного супер
|24.09.2004
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Водородный BMW: экологичность + скорость
представила на парижской автомобильной выставке самый быстрый на сегодняшний день автомобиль, работающий на водородном топливе. Модель, получившая обозначение H2R, развивает скорость свыше 300 км/ч. «Тенденция нашего развития - водород», - заявил член управляющего совета компании Буркхард Гешель (Burkhard Goeschel), когда брезент медленно соскальзывал с каплевидного корпуса роскошного супер
|10.12.2003
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Норникель и РАН точно сделают водородную батарейку
средств даже такой крупной компании, как «Норильский никель», не хватит, чтобы перевести страну на водородное топливо. Нужно привлекать государственные ресурсы и создавать государственную прог
|13.11.2003
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Первый шаг к российской водородной батарейке
твенно, в несколько раз, увеличить коэффициент полезного действия. Наиболее перспективным считается водородный элемент, в котором электричество возникает в результате реакции образования молеку
|10.09.2003
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Умер "отец" американской водородной бомбы
области заслужил звание "отца водородной бомбы". Впрочем, сам он ненавидел, когда его так называли. Первая водородная бомба была взорвана в 1952 году, однако ни одна из таких бомб так и не была
|10.09.2003
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Умер "отец" американской водородной бомбы
области заслужил звание "отца водородной бомбы". Впрочем, сам он ненавидел, когда его так называли. Первая водородная бомба была взорвана в 1952 году, однако ни одна из таких бомб так и не была
Водородная энергетика и организации, системы, технологии, персоны:
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