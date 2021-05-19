Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Водородная энергетика Hydrogen energy

Водородная энергетика - Hydrogen energy

СОБЫТИЯ


19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России

или сжатом виде, в химически связанном состоянии) – и у каждого есть свои недостатки. Зачем России водородное топливо Одно из основных направлений современного использования водорода – это эле
12.09.2017 Представлены водородный автомобиль и «умный дом» из СНГ

экокапсула. Она представляет собой двухэтажный модуль для отдыха людей, сделанный по технологии «умного дома». Каждый этаж — это кровать, на которой в лежачем состоянии могут отдыхать по два человека.Водородный автомобиль Основная особенность капсулы состоит в возможности работать в полностью автономном режиме. Питание капсулы осуществляется за счет солнечных батарей. У капсулы имеется муль
10.04.2012 Беспилотники испытали водородное топливо

лотника подписали Нидерланды. Оснащение ScanEagle водородным топливным элементом должно еще больше увеличить продолжительность полета БПЛА и его возможности по контролю над водой и сушей. Кроме того, водородный топливный элемент легче бензинового мотора, а водород при равной массе имеет большую энергоемкость, чем бензин. Топливный элемент выдает мощность 1500 Вт, что немного больше штатного
04.04.2012 Германию превратят в водородное мегахранилище

емя электролиза и последующего сгорания водорода теряется две трети энергии. Однако для выполнения масштабных планов Германии другого приемлемого способа пока нет, и Siemens предлагает свою концепцию водородной энергетики. В отличие от обычных промышленных электролизеров, которые нуждаются в устойчивом энергоснабжении, новая система Siemens может работать в условиях неустойчивой мощности ве
14.03.2012 Нанолес превратит воду в водородное топливо

кции. «Нанодеревья» при облучении светом эффективно расщепляют воду на кислород и водород, тем самым открывая путь к экологически чистой энергетике. Крошечные «нанодеревья» способны превращать воду в водородное топливо Ветвистая структура намного эффективнее плоской и обеспечивает в 400 тыс. раз большую площадь химической реакции. Например, на плоской широкой поверхности пузырьки газа должн
02.12.2011 Водородный "бензин": транспорт и энергетика станут экологичными

вало это исследование, считает, что удастся разработать коммерчески оправданное и безопасное жидкое водородное к 2017 году. Сегодня водород хранится в баллонах под давлением 700 бар – возить та
25.05.2011 Ключом к дешевой водородной энергетике оказался марганец

Международная команда ученых нашла ключ к дешевой водородной энергетике – прорыв может совершить простое минеральное соединение, которое выглядит как обычное черное пятнышко на булыжниках. Создание дешевого и эффективного способа расщепления в
11.05.2010 Водородная энергетика пришла в Россию

есурс; Химическая энергия топлива непосредственно превращается в электрическую при отсутствии механических потерь, в результате чего энергетическая эффективность генератора будет выше, чем КПД у ДГУ; Водородное топливо хранится вне генератора, поэтому топливные элементы могут работать без перезарядки при наличии запасных газовых баллонов; Перечисленные выше аспекты обеспечивают снижение экс
12.03.2010 В России объявлен водородный конкурс

ие на развитие новых энергетических технологий". Условия конкурса будут опубликованы в Международном научном журнале «Альтернативная энергетика и экология» №2-2010, а также, до 15 марта 2010 года, на Международном научном, информационном и образовательном портале "Водород".
06.11.2008 Создана белорусско-российская ассоциация солнечно-водородной энергетики

одня в Москве. Такое решение принято на проходящем в российской столице V Международном симпозиуме «Водородная энергетика будущего, нанотехнологии и металлы платиновой группы в странах СНГ», пе
28.09.2007 Новый фотокатализатор: блестящие перспективы для водородной энергетики

Развитие водородной энергетики требует поиска как новых источников водорода, так и способов его надежного хранения. Ученые из института бионеорганической химии им. Макса Планка (Германия) разработали сп
12.09.2007 "Водородный" велосипед

Китайские инженеры из компании Shanghai Pearl Hydrogen Power Source Technology Co, создали велосипед, имеющий в составе конструкции водородный двигатель, который может "растолкать" средство передвижения до 90 км/ч (правда, запас "хода" всего 60 км, да и насколько прочна конструкция для такой скорости - неизвестно). Процесс

18.06.2007 Исполнилось 40 лет китайской водородной бомбе

Китай отметил сорокалетнюю годовщину успешного испытания первой водородной бомбы, сообщает Хinhua. 17 июня 1967 года Китай осуществил испытание первой водородной бомбы в пустыне, в автономной области Синцзян. В 1964 году в Китае впервые успешно прошл
23.05.2007 Общественный транспорт Сочи планируют перевести на водородное топливо

-кандидат на право проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года, возможно, переведет весь общественный автотранспорт на водород. Соглашение о переводе общественного транспорта Сочи на водородное топливо запланировано заключить до июля 2007 года, сообщает Заявочный комитет «Сочи – 2014». Глава города Сочи Виктор Колодяжный подписал Протокол о намерениях по переводу автотрансп
17.05.2007 Российский ученый награжден медалью К.Э.Циолковского

проч. Все эти попытки будут оправданы, если массовое содержание водорода будет выше 4-5%. Может ли водородная энергетика развиваться в России? Недавно произошло разделение Норникеля, часть рес
29.08.2006 Разработан полимерный водородный аккумулятор

Использованию водородной энергетики в массовом масштабе до сих пор мешает отсутствие компактных и безопасных средств хранения водорода. За последние годы не раз сообщали о новых разработках материалов для хр
29.08.2006 Разработан полимерный водородный аккумулятор

Использованию водородной энергетики в массовом масштабе до сих пор мешает отсутствие компактных и безопасных средств хранения водорода. За последние годы не раз сообщали о новых разработках материалов для хр
14.08.2006 Водородный концепт General Motors появится на дорогах

прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» версия автомобиля Sequel разработки 2005 года, топливом которому будет служить водород. В отличие от создаваемых в разных странах мира «водородных концептов», Sequel представляет собой не просто автомобиль с иной двигательной установкой, но глубокую модификацию представления об автомобиле вообще. Идеология использования нового

14.08.2006 Водородный концепт General Motors появится на дорогах

прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» версия автомобиля Sequel разработки 2005 года, топливом которому будет служить водород. В отличие от создаваемых в разных странах мира «водородных концептов», Sequel представляет собой не просто автомобиль с иной двигательной установкой, но глубокую модификацию представления об автомобиле вообще. Идеология использования нового

13.01.2005 Исландия переходит на водородное топливо

пливных водородных технологий из-за наличия геотермальных источников. «Когда викинги пришли сюда, они использовали только возобновляемую энергию ветра и солнца. Сейчас мы делаем первые шаги в сторону водородной экономики. Это возврат на путь викингов», — говорит профессор химии Исладского университета Брейджи Арнасон (Bragi Arnason). Исландия и сейчас не страдает от недостатка энергии.
13.01.2005 Исландия переходит на водородное топливо

пливных водородных технологий из-за наличия геотермальных источников. «Когда викинги пришли сюда, они использовали только возобновляемую энергию ветра и солнца. Сейчас мы делаем первые шаги в сторону водородной экономики. Это возврат на путь викингов», — говорит профессор химии Исладского университета Брейджи Арнасон (Bragi Arnason). Исландия и сейчас не страдает от недостатка энергии.
29.11.2004 Американцы сделали еще один шаг к "водородной" экономике

чить половину энергии, затраченной на его производство, что уже является рентабельным для водородного реактора. Разработка приближает реализацию цели Департамента энергетики США — строительство «водородной экономики», при которой данный элемент будет использоваться в топливных ячейках, для передвижения автомобилей и т.д. В настоящее время на пути повсеместной замены ископаемого горючег
29.11.2004 Американцы сделали еще один шаг к "водородной" экономике

чить половину энергии, затраченной на его производство, что уже является рентабельным для водородного реактора. Разработка приближает реализацию цели Департамента энергетики США — строительство «водородной экономики», при которой данный элемент будет использоваться в топливных ячейках, для передвижения автомобилей и т.д. В настоящее время на пути повсеместной замены ископаемого горючег
24.09.2004 Водородный BMW: экологичность + скорость

представила на парижской автомобильной выставке самый быстрый на сегодняшний день автомобиль, работающий на водородном топливе. Модель, получившая обозначение H2R, развивает скорость свыше 300 км/ч. «Тенденция нашего развития - водород», - заявил член управляющего совета компании Буркхард Гешель (Burkhard Goeschel), когда брезент медленно соскальзывал с каплевидного корпуса роскошного супер
24.09.2004 Водородный BMW: экологичность + скорость

представила на парижской автомобильной выставке самый быстрый на сегодняшний день автомобиль, работающий на водородном топливе. Модель, получившая обозначение H2R, развивает скорость свыше 300 км/ч. «Тенденция нашего развития - водород», - заявил член управляющего совета компании Буркхард Гешель (Burkhard Goeschel), когда брезент медленно соскальзывал с каплевидного корпуса роскошного супер
10.12.2003 Норникель и РАН точно сделают водородную батарейку

средств даже такой крупной компании, как «Норильский никель», не хватит, чтобы перевести страну на водородное топливо. Нужно привлекать государственные ресурсы и создавать государственную прог
13.11.2003 Первый шаг к российской водородной батарейке

твенно, в несколько раз, увеличить коэффициент полезного действия. Наиболее перспективным считается водородный элемент, в котором электричество возникает в результате реакции образования молеку
10.09.2003 Умер "отец" американской водородной бомбы

области заслужил звание "отца водородной бомбы". Впрочем, сам он ненавидел, когда его так называли. Первая водородная бомба была взорвана в 1952 году, однако ни одна из таких бомб так и не была
10.09.2003 Умер "отец" американской водородной бомбы

области заслужил звание "отца водородной бомбы". Впрочем, сам он ненавидел, когда его так называли. Первая водородная бомба была взорвана в 1952 году, однако ни одна из таких бомб так и не была

Публикаций - 169, упоминаний - 219

Водородная энергетика и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Apple Inc 13154 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Yandex - Яндекс 9215 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
9594 2
Toshiba Corporation 2980 2
Telegram Group 2940 2
Sony 6739 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 2
Тензор 173 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 44 1
L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 16 1
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 13 1
Dantherm Group 5 1
General Fusion 3 1
Ceres Power 1 1
Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 4 1
БВС - Беспилотные вертолетные системы 2 1
Ballard Power Systems 4 1
InEnergy - ИнЭнерджи 5 1
DMFC Corporation 1 1
СахалинТех Кампус 1 1
United Elements Group - Юнайтед Элементс Групп 9 1
SAP SE 5601 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Philips 2099 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 9
Honda Motor Company - HND 240 8
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 5
BMW Group 482 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 4
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Boeing 1031 3
Россети Ленэнерго 1699 3
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 2
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 23 2
Daewoo Motors 8 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Renault Groupe 166 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 2
Борец Производственная Компания - Borets 34 2
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 9 1
Сургутнефтегаз - Ленгипронефтехим - Ленгипрогаз 4 1
Bell Helicopter 3 1
Hyperion Motors 1 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Сбер - СберОбразование 12 1
ТНГ-Групп - Татнефтегеофизика 6 1
Смена ФГБОУ Всероссийский детский центр 1 1
Красный квадрат 11 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Hino Motors 3 1
ЦПИИ АНО - Центр поддержки инжиниринга и инноваций 8 1
Сургутнефтегаз - СургутНИПИнефть - Сургутский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности 1 1
Vestas Wind Systems 3 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 71
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 22
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 7
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 7
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 6
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 6
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 5
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 3
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 3
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 3
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 151 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 4
U.S. Department of Defense - SDI - Strategic Defense Initiative - СОИ - Стратегическая оборонная инициатива - Ballistic Missile Defense Organization 7 2
Sabre Skylon 5 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
ULA - Atlas - одноразовая двухступенчатая ракета-носитель семейства «Атлас» 3 1
NASA Stennis Space Center - Космический центр имени Джона Стенниса 7 1
NAIC - National Astronomy and Ionosphere Center - Arecibo Observatory - Аресибо Обсерватория (радиотелескоп) 16 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 1
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 1
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 1
LLNL NIF - National Ignition Facility 6 1
Boeing - ScanEagle SECC - ScanEagle Compressed Carriage 16 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 1
Honda FCX 2 1
Mitsubishi Outlander 5 1
Nim - Nimrod - язык программирования 22 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-144 - советский сверхзвуковой пассажирский самолёт 7 1
Tesla Supercharger 4 1
Toyota Mirai 2 1
Ситроникс - Emperium - Ecobus - Экобас - речные однопалубные электросуда 6 1
Ситроникс - Emperium - Ecocruiser - Экокрузер - двухпалубные прогулочные электрокатамараны 5 1
RTX Corporation - X-51 Waverider ГПВРД 13 1
Ем Полимер 1 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко - ЖРД, РД - советский жидкостный ракетный двигатель 15 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
Apple iPad 4011 1
Google Android 15243 1
Microsoft Office 4170 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
Acer Predator 224 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Путин Владимир 3454 6
Кириенко Владимир 148 4
Кириенко Сергей 149 4
Потанин Владимир 91 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Прохоров Михаил 41 3
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 2
Трахтенберг Леонид 2 2
Abrahams Spencer - Абрамс Спенсер 4 2
Roosevelt Franklin Delano - Рузвельт Франклин Делано 4 2
Трусов Лев 3 2
Arnason Bragi - Арнасон Брейджи 2 2
Goeschel Burkhard - Гешель Буркхард 2 2
Krothapalli Anjane’yulu’ - Кротапалли Анджанеюлу 2 2
Rick Wagoner - Вагонер Рик 6 2
Bhattacharya Ashok - Бхаттачарья Ашок 2 2
Kuebler Juergen - Кублер Юрген 2 2
Greska Brenton - Греска Брентон 2 2
Pavlov George - Павлов Джордж 2 2
Burns Larry - Бернс Ларри 4 2
Burns Larry - Барнс Ларри 2 2
Сергунина Наталья 375 2
Мишустин Михаил 787 2
Чернышенко Дмитрий 580 2
Белоусов Андрей 149 2
Песков Дмитрий 129 2
Повалко Александр 36 2
Дроздов Игорь 45 2
Громов Владимир 14 2
Гагарин Юрий 98 2
Пожидаев Николай 85 2
Осипов Юрий 74 2
Добровольский Юрий 6 2
Месяц Геннадий 14 2
Герасимов Генрих 2 2
von Neumann John - фон Нейман Джон 21 2
Teller Edward - Теллер Эдвард 2 2
Генералов Сергей 3 1
Hewitt Jeffrey - Хьюитт Джеффри 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 58
Россия - РФ - Российская федерация 166163 54
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 34
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 19
Япония 13807 19
Солнечная система - Solar system 2569 15
Германия - Федеративная Республика 13220 13
Европа 24962 12
США - Калифорния 4828 10
Сатурн - Титан (спутник) 533 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 8
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 7
Южная Корея - Республика 7051 7
Исландия 255 7
Уран - планета Солнечной системы 550 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Франция - Французская Республика 8176 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
Америка - Американский регион 2205 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 4
Канада 5081 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Индия - Bharat 5869 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 3
Австралия - Сидней 276 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 3
Казахстан - Абайская область - Семипалатинск 17 2
Астрономия - Космос - Карликовая галактика - Dwarf Galaxy 16 2
США - Висконсин - Ошкош 5 2
Дания - Королевство 1336 2
Норвегия - Королевство 1857 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 80
Энергетика - Energy - Energetically 5855 71
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 51
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 47
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 23
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 22
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 20
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 18
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 14
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 13
Физика - Physics - область естествознания 2940 13
Молекула - Molecula 1102 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Литий - Lithium - химический элемент 663 8
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 7
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 7
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 7
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 6
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 6
Металлы - Платина - Platinum 500 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 6
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 6
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 6
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 209 5
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 7
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Nature 832 3
New Scientist 1448 3
Physical Review Letters 164 3
PhysicsWeb 184 3
The Engineer 79 3
FT - Financial Times 1295 2
РИА Новости 1033 2
Известия ИД 770 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
TerraDaily 141 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
ZDnet 663 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Guardian - Британская газета 406 1
AP - Associated Press 2007 1
AppleInsider 400 1
Regnum - Регнум 114 1
Quartz 25 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Phys.org 972 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
CNews Инноваторы 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
Frost & Sullivan 207 1
CNews Мишень 186 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
РАН - Российская академия наук 2122 14
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 2
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 2
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 2
СахГУ - Сахалинский государственный университет 15 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
McGill University - Университет Макгилла 27 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
SU - Stanford University - Hoover Institution - Гуверовский институт 3 2
KARI - Korea Aerospace Research Institute - Корейский институт аэрокосмических разработок 13 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 1
РАН ИНМИ - Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского 1 1
Brera Astronomical Observatory - Osservatorio Astronomico di Brera - Астрономическая обсерватория Брера 1 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 1
НАН Беларуси - Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси 2 1
UVic - University of Victoria - Университет Виктории 10 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 1
IAA-CSIC - Instituto de Astrofísica de Andalucía - Институт астрофизики Андалусии 1 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
Monash University - Университет Монаша 21 1
MSU - Montana State University - Университет Монтаны 6 1
JCVI - J. Craig Venter Institute - Институт Дж. Крейга Вентера 11 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
Academia Europaea - Европейская академия 2 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
Росатом Инновационный форум 7 4
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 4
Up Great - серия технологических конкурсов 10 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 1
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
Кинотавр ОРКФ - Кинотавр Открытый российский кинофестиваль 5 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще