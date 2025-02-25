Ростех Автоматика Пелена программно-аппаратный комплекс
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
|Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 248 1
|Кабанов Владимир 178 4
|Золотницкий Евгений 6 2
|Моторко Андрей 71 1
|Евтушенко Олег 143 1
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