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Ростех Автоматика Пелена программно-аппаратный комплекс



25.02.2025 Обновленное решение «Росэлектроники» позволит создавать «умную» инфраструктуру на объектах 2
24.01.2024 Предприятие «Росэлектроники» более чем на 60% увеличило производство синхронных двигателей для станкостроения, транспорта и БПЛА 1
22.08.2023 Разработка «Росэлектроники» позволит сделать «умными» инфраструктурные объекты 2
23.08.2021 Концерн «Автоматика» представил решения в сфере интернета вещей для управления городской инфраструктурой 3
18.12.2020 Концерн «Автоматика» оснастил светодиодными светильниками набережную в Калуге 2
09.09.2020 Концерн «Автоматика» освоил производство композитных опор для освещения 1
17.08.2020 Концерн «Автоматика» представил решение на базе IoT для городской инфрастуктуры на форуме «ИТОПК-2020» 4
23.01.2020 «Автоматика» расширила линейку светодиодных светильников 1
23.12.2019 Ростех создает единую систему интернета вещей для «умного города» 1
14.12.2012 "Хаббл" разглядел самые ранние галактики 1

Публикаций - 10, упоминаний - 18

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 8
Ростех - Автоматика Концерн 1648 7
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 48 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1166 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Галактика - Корпорация 1470 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 38 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 248 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1137 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4055 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 2
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 155 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5806 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6705 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1555 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3563 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3914 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 575 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 304 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1656 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11677 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3192 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2740 1
Металлоискатель - металлодетектор - миноискатель 30 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3036 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 847 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2193 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1395 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8619 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9801 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 354 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2157 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 64 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Палантир Программно-аппаратный комплекс 3 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 1
Кабанов Владимир 178 4
Золотницкий Евгений 6 2
Моторко Андрей 71 1
Евтушенко Олег 143 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 7
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
США - Калифорния 4631 1
США - Пасадина 169 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5681 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 639 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1678 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 985 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 817 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4982 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2405 1
Дача - дачники 832 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2175 1
Физика - Physics - область естествознания 2653 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3720 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5427 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1712 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
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