Предприятие «Росэлектроники» более чем на 60% увеличило производство синхронных двигателей для станкостроения, транспорта и БПЛА

Калужский электромеханический завод холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») в 2023 г. на 62% увеличил производство синхронных двигателей по сравнению с 2022 г. Устройства являются полностью российской разработкой, имеют высокие коэффициент мощности и параметры энергоэффективности. Они используются в станкостроении, автомобилестроении, а также газо- и нефтедобывающей, транспортной, лифтостроительной и беспилотной отраслях. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

По итогам 2023 г. объем производства синхронных двигателей составил более 18 тыс. единиц. В 2022 г. этот показатель составил более 11 тыс. штук, а в 2021 г. — более 7 тыс. приборов.

Двигатели производства Калужского электромеханического завода (АО «КЭМЗ») обладают высоким коэффициентом полезного действия и лучшими массогабаритными показателями по сравнению с асинхронными двигателями.

«Сегодня "КЭМЗ", как и многие российские предприятия, наращивает объемы производства ускоренными темпами. Это способствует решению задач импортозамещения и стабильного развития всех отраслей экономики страны. В 2023 г. мы произвели продукцию более чем на 6 млрд рублей, что на 20% больше показателя предыдущего года. Этого удалось добиться, в том числе, за счет расширения производства синхронных двигателей. В 2024 г., помимо дальнейшего увеличения объемов производства этих изделий, мы планируем выпуск первых крупных серий новейших программно-аппаратных комплексов "Пелена" и "Палантир"», — сказал генеральный директор АО «КЭМЗ» Евгений Золотницкий.

Программно-аппаратный комплекс «Пелена» позволяет создать автоматическую интеллектуальную систему управления оборудованием и инженерными системами инфраструктурных объектов. Комплекс «Палантир» предназначен для мониторинга и прогнозирования экологической обстановки на городских и промышленных объектах. Он позволяет существенно сократить время реагирования на экстремальные экологические события и усилить контроль над потенциальными источниками выбросов загрязнений в атмосферу.

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Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 г., в 2009 г. вошел в состав госкорпорации «Ростех». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны — «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников — более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» — машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.