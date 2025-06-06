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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн КЭМЗ Палантир Программно-аппаратный комплекс

Программно-аппаратный комплекс «Палантир», созданный Калужским электромеханическим заводом, предназначен для мониторинга и прогнозирования экологической обстановки на городских и промышленных объектах. Он позволяет существенно сократить время реагирования на экстремальные экологические события и усилить контроль над потенциальными источниками выбросов загрязнений в атмосферу.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.06.2025 Комплекс экомониторинга «Автоматики» может вычислить источник загрязнения воздуха 2
13.03.2025 «Росэлектроника» впервые представила обновленное решение для контроля экологической обстановки 3
29.07.2024 Как Саурон стал глазом и носят ли орки парики: что спрашивают у «Нейро Яндекса» про фэнтезийный мир Джона Толкина 1
24.01.2024 Предприятие «Росэлектроники» более чем на 60% увеличило производство синхронных двигателей для станкостроения, транспорта и БПЛА 2
24.08.2021 «Автоматика» представила комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
Ангстрем НПО 33 2
ЛМТ - Летающие Машины Тюринга - Turing Flying Machines 3 1
Ростелеком 10948 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
Гэндальф - Gendalf 95 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
Thales Group 143 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 29 1
BAE Systems 179 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
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Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 145 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Пелена - программно-аппаратный комплекс 11 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
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Моторко Андрей 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
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РАН - Российская академия наук 2122 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
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