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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн КЭМЗ Палантир Программно-аппаратный комплекс
Программно-аппаратный комплекс «Палантир», созданный Калужским электромеханическим заводом, предназначен для мониторинга и прогнозирования экологической обстановки на городских и промышленных объектах. Он позволяет существенно сократить время реагирования на экстремальные экологические события и усилить контроль над потенциальными источниками выбросов загрязнений в атмосферу.
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Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Золотницкий Евгений 10 3
|Tolkien John Ronald Reuel - Толкиен Джон Рональд Руэл 12 1
|Моторко Андрей 73 1
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