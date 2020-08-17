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Концерн «Автоматика» представил решение на базе IoT для городской инфрастуктуры на форуме «ИТОПК-2020»

Техника
, Текст: Эльяс Касми

АО «Калугаприбор» и АО «КЭМЗ», входящие в Концерн «Автоматика» Госкорпорации «Ростех», приняли участие в IX форуме по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК-2020». Мероприятие проходило в Калуге с 11 по 13 августа 2020 г.. Концерн представил новое решение в сфере интернета вещей IoT для города. Основным элементом экспозиции предприятий «Автоматики» стал программно-аппаратный комплекс «Пелена», позволяющий осуществлять дистанционное управление системами городской инфрастуктуры.

Программно-аппаратный комплекс «Пелена» - это 100% российский продукт, разработанный АО «КЭМЗ» в содружестве с АО «Калугаприбор» и другими стратегическими партнерами завода.

ПАК «Пелена» позволяет создать удобную визуальную среду для мониторинга и управления оборудованием и инженерными системами различных инфраструктурных объектов городов.

«Ключевым достоинством решения является использование сети уличного освещения в качестве основы для создания опорной сети комплекса «Пелена», к которой в свою очередь подключаются уже элементы инфраструктурных объектов. Кроме того, Концерн «Автоматика» предлагает современные композитные опоры, внутри которых может быть размещена часть оборудования ПАК «Пелена». На опоры уличных светильников и внутри них может быть установлено оборудование для экологического мониторинга, контроля дорожного трафика, а также устройства сбора другой информации, необходимой коммунальным службам. Таким образом, будет реализован комплексный подход к вопросу цифрового управления городской средой», – отметил генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

ПАК «Пелена» отвечает всем требованиям политики импортозамещения, базируется на вычислительных системах отечественного производства, а также на отечественных программных продуктах и протоколах (операционные системы, облачные сервисы, протоколы шифрования).

«Пелена» легко интегрируется с функционирующей в настоящее время инфраструктурой, при этом масштабируемость и гибкость позволяет проводить монтаж, пусконаладку и эксплуатацию объектов различного масштаба вплоть до крупных административных единиц.

Данные, собираемые с помощью mesh-сети и обрабатываемые комплексом «Пелена», проецируются с использованием ГИС на карту местности в виде визуально наглядных и информативных аналитических слоев, упрощающих принятие управленческих решений.

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