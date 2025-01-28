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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн КалугаПрибор
Основанное в 1957 году, АО «Калугаприбор» специализируется на разработке, производстве и обслуживании радиоэлектронной аппаратуры различного назначения. Основные клиенты компании – государственные структуры, отвечающие за обеспечение безопасности страны, а также коммерческие организации России и стран СНГ.
СОБЫТИЯ
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|28.01.2025
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Внедренческий центр «Раздолье» завершил проект автоматизации акционерного общества «Калугаприбор»
АО «Калугаприбор» — предприятие, основанное в 1957 г., специализируется на разработке, производст
|27.09.2022
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«Калугаприбор» будет сокращать время сборки продукции
На предприятии «Калугаприбор» стартовали преобразования в рамках национального проекта «Производительность труда». Оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций (РЦК), работающий на базе Агентс
|22.01.2021
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«Калугаприбор» получил сертификат соответствия на оборудование связи
«Калугаприбор» rонцерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» получило новый сертификат соответствия Системы сертификации в области связи на производимое оборудование подсистемы базовых станций (П
|20.04.2020
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Назван новый гендиректор «Калугаприбора»
Временным генеральным директором компании «Калугаприбор» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» стал Константин Бестолов, более 20
|13.03.2020
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«Калугаприбор» представил образцы перспективной продукции главе Калужской области
этому показателю. Серийное производство аппарата «Рускан 60» было налажено в 2018 г. на мощностях «Калугаприбора». По своим техническим и функциональным свойствам сканер не уступает иностранны
|17.12.2019
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Зампред коллегии ВПК РФ посетил предприятие концерна «Автоматика» в Калуге
Заместитель председателя коллегии Военно-промышленного комплекса Российской Федерации (ВПК РФ) Олег Бочкарев посетил с визитом завод «Калугаприбор», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Зампреду ВПК РФ была проведена обзорная экскурсия по производству «Калугаприбор», также ему представили новые персп
|08.08.2017
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«РТ-Информ» автоматизировал документооборот «Калугаприбор»
«РТ-Информ» (центр компетенции в области ИТ и ИБ госкорпорации Ростех) завершил проект по созданию системы электронного документооборота предприятия «Калугаприбор». Как ожидается, автоматизация делопроизводства способствует дальнейшему росту эффективности управления бизнес-процессами организации «Ростеха». Перед командой проекта была поставл
|01.06.2016
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«РТ-Информ» модернизирует ИТ-системы «Калугаприбора»
ми системами предприятия, что позволит завершить формирование единого информационного пространства «Калугаприбора».
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
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