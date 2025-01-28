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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн КалугаПрибор

Основанное в 1957 году, АО «Калугаприбор» специализируется на разработке, производстве и обслуживании радиоэлектронной аппаратуры различного назначения. Основные клиенты компании – государственные структуры, отвечающие за обеспечение безопасности страны, а также коммерческие организации России и стран СНГ.

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28.01.2025 Внедренческий центр «Раздолье» завершил проект автоматизации акционерного общества «Калугаприбор»

АО «Калугаприбор» — предприятие, основанное в 1957 г., специализируется на разработке, производст
27.09.2022 «Калугаприбор» будет сокращать время сборки продукции

На предприятии «Калугаприбор» стартовали преобразования в рамках национального проекта «Производительность труда». Оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций (РЦК), работающий на базе Агентс
22.01.2021 «Калугаприбор» получил сертификат соответствия на оборудование связи

«Калугаприбор» rонцерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» получило новый сертификат соответствия Системы сертификации в области связи на производимое оборудование подсистемы базовых станций (П
20.04.2020 Назван новый гендиректор «Калугаприбора»

Временным генеральным директором компании «Калугаприбор» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» стал Константин Бестолов, более 20
13.03.2020 «Калугаприбор» представил образцы перспективной продукции главе Калужской области

этому показателю. Серийное производство аппарата «Рускан 60» было налажено в 2018 г. на мощностях «Калугаприбора». По своим техническим и функциональным свойствам сканер не уступает иностранны
17.12.2019 Зампред коллегии ВПК РФ посетил предприятие концерна «Автоматика» в Калуге

Заместитель председателя коллегии Военно-промышленного комплекса Российской Федерации (ВПК РФ) Олег Бочкарев посетил с визитом завод «Калугаприбор», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Зампреду ВПК РФ была проведена обзорная экскурсия по производству «Калугаприбор», также ему представили новые персп
08.08.2017 «РТ-Информ» автоматизировал документооборот «Калугаприбор»

«РТ-Информ» (центр компетенции в области ИТ и ИБ госкорпорации Ростех) завершил проект по созданию системы электронного документооборота предприятия «Калугаприбор». Как ожидается, автоматизация делопроизводства способствует дальнейшему росту эффективности управления бизнес-процессами организации «Ростеха». Перед командой проекта была поставл
01.06.2016 «РТ-Информ» модернизирует ИТ-системы «Калугаприбора»

ми системами предприятия, что позволит завершить формирование единого информационного пространства «Калугаприбора».

Публикаций - 51, упоминаний - 90

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 39
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 38
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 4
Lenovo Motorola 3566 4
Ростех - РТ-Информ 149 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 3
ИнформИнвестГрупп 22 3
ХайТэк - Hi-Tech 237 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 24 2
Альтоника ПК 16 2
Proxim Wireless - TeraBeam 27 2
Ростелеком 10948 2
9594 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 2
ИКС - Цитадель ГК 110 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
AMD Xilinx 100 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 1
Keysight Technologies 10 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 1
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 6 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 12 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 1
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 32 1
Microsens 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 10
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Газпром ПАО 1493 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
IKEA - ИКЕА 171 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Газпромнефть Центр 6 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 8 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Маяк НПП 2 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Boeing 1031 1
Газпром нефть 725 1
Renault Groupe 166 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Транснефть 335 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
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VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 1
Renesas Electronics - Altium P-CAD 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 22 1
Unify OpenStage 6 1
Cadence Conforal 1 1
Cadence Tempus 1 1
Cadence Genus Platform 1 1
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Oracle Java - язык программирования 3469 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
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Моторко Андрей 73 6
Золотницкий Евгений 10 5
Тарасов Арсений 45 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Шапша Владислав 8 2
Печенко Валерий 2 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Газизов Камиль 68 2
Марченко Игорь 13 2
Мовтян Борис 8 2
Сахненко Сергей 91 1
Борисов Юрий 122 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 1
Солдатов Алексей 104 1
Василенко Александр 99 1
Зайцева Ольга 19 1
Мартынов Сергей 24 1
Попов Владимир 25 1
Скляр Геннадий 32 1
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Волков Роман 22 1
Рубцов Юрий 7 1
Мардер Наум 116 1
Александров Виталий 17 1
Мякишева Марина 84 1
Фролов Иван 7 1
Гришанков Михаил 10 1
Мазуров Юрий 10 1
Волчинская Елена 6 1
Есипов Михаил 5 1
Белов Олег 5 1
Калачев Константин 3 1
Бочкарев Олег 4 1
Кокошин Андрей 4 1
Харитоненко Алиса 1 1
Давыдов Максим 1 1
Козырко Олег 1 1
Бестолов Константин 1 1
Бабурин Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 37
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Европа 24964 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 3
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 304 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
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Израиль 2856 2
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Италия - Итальянская Республика 4508 2
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 2
Евразия - Евразийский континент 643 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 1
Туркмения - Туркменистан 456 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Москва - Марфино 11 1
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Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
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