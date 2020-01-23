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«Автоматика» расширила линейку светодиодных светильников

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КЭМЗ, входящий в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех», приступил к выпуску первой партии светодиодных светильников новой модификации.

Ранее предприятие делало упор на выпуск светильников общего назначения, в том числе офисных и уличных моделей.

Новая номенклатура светильников, запущенная в серийное производства, имеет высокую степень локализации и отвечает современным стандартам и требованиям рынка – изделия имеют высокую эффективность (более 130 лм/Вт), высокий индекс цветопередачи (то есть комфортность освещения, CRI> 80), надежно защищены от пыли и влаги (IP 65 и выше). Также опционально предусмотрена возможность интеллектуального управления группами светильников с помощью программно-аппаратного комплекса «Пелена», разрабатываемого заводом.

Напомним, что программно-аппаратный комплекс «Пелена» предназначен для управления объектами городской инфраструктуры и основывается на российской платформе «Эльбрус», а также отечественных программных продуктах. Собственный защищенный протокол комплекса позволит создавать общегородские сети для управления объектами инфраструктуры. В том числе – для управления системами освещения, видеонаблюдения, учета ресурсов ЖКХ, экологического мониторинга, а также для управления городским транспортом и другими городскими объектами.

«Рынок современного энергоэффективного освещения динамично развивается, показывая рост на несколько десятков процентов в год и отвоевывая новые ниши у традиционных источников света. Холдинг, основываясь в том числе на запросах потенциальных заказчиков, планирует комплексное расширение линейки светодиодных светильников, как в массовых сегментах – промышленном, уличном и офисном – так и в сегментах аварийного, взрывобезопасного и фитоосвещения», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



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