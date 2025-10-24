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Ростех Автоматика КЭМЗ Калужский электромеханический завод
СОБЫТИЯ
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Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабанов Владимир 178 12
|Золотницкий Евгений 10 7
|Моторко Андрей 73 5
|Мовтян Борис 8 5
|Тамодин Николай 49 3
|Давыдов Александр 54 3
|Побежимов Сергей 9 3
|Евтушенко Олег 145 2
|Сахненко Сергей 91 2
|Никитин Андрей 64 1
|Титов Сергей 6 1
|Жадовский Николай 1 1
|Мазуров Юрий 10 1
|Калачев Константин 3 1
|Райкевич Алексей 126 1
|Широков Иван 1 1
|Трошкин Денис 1 1
|Пименов Владимир 1 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Мишустин Михаил 775 1
|Чемезов Сергей 146 1
|Титов Борис 62 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 437 1
|Володин Вячеслав 106 1
|Мартынов Владислав 115 1
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