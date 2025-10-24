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Ростех Автоматика КЭМЗ Калужский электромеханический завод

Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод

СОБЫТИЯ

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24.10.2025 В России создан беспилотный комплекс автоматизированной укладки асфальта 3
06.06.2025 Комплекс экомониторинга «Автоматики» может вычислить источник загрязнения воздуха 3
13.03.2025 «Росэлектроника» впервые представила обновленное решение для контроля экологической обстановки 3
25.02.2025 Обновленное решение «Росэлектроники» позволит создавать «умную» инфраструктуру на объектах 2
22.11.2024 Калужский электромеханический завод в пилотном режиме запустит производство гибридных трекеров АО «ГЛОНАСС» 7
24.01.2024 Предприятие «Росэлектроники» более чем на 60% увеличило производство синхронных двигателей для станкостроения, транспорта и БПЛА 5
24.11.2023 На калужском предприятии «Росэлектроники» запустят производство беспилотников 4
22.08.2023 Разработка «Росэлектроники» позволит сделать «умными» инфраструктурные объекты 1
20.06.2023 На калужских предприятиях концерна «Автоматика» произошли кадровые изменения 6
23.12.2022 Предприятие «Росэлектроники» на 50% увеличило производство двигателей для беспилотников, нефтяной отрасли и ЖКХ 3
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
22.09.2022 Разработка «Росэлектроники» позволит повысить энергоэффективность лифтов 2
13.05.2022 В России началось производство мобильных комплексов связи для силовиков. Их собирают на базе внедорожников 2
17.03.2022 КЭМЗ на 66% увеличил суточный выпуск металлодетекторов в рамках нацпроекта «Производительность труда» 1
23.12.2021 Концерн «Автоматика» передал свыше 30 экспонатов Музею криптографии 1
24.08.2021 «Автоматика» представила комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир» 1
23.08.2021 Концерн «Автоматика» представил решения в сфере интернета вещей для управления городской инфраструктурой 1
25.06.2021 «Почта России», «Ростех» и студенты ГГНТУ продолжают разработку почтомата 3
15.06.2021 Как ИИ изменил видеонаблюдение и управление доступом: 5 ключевых тенденций 1
24.03.2021 Металлодетектор концерна «Автоматика» получил статус изделия российского производства 2
28.01.2021 Концерн «Автоматика» разрабатывает серверные источники питания на основе цифровой аппаратно-программной платформы «Титан» 1
15.01.2021 Концерн «Автоматика» создает производственный кластер в Калуге 3
18.12.2020 Концерн «Автоматика» оснастил светодиодными светильниками набережную в Калуге 2
04.12.2020 Концерн «Автоматика» приступил к серийному производству уличных светодиодных светильников 1
17.08.2020 Концерн «Автоматика» представил решение на базе IoT для городской инфрастуктуры на форуме «ИТОПК-2020» 3
12.02.2020 «Автоматика» создаст промышленный технопарк на базе дочернего предприятия в Калуге 2
23.01.2020 «Автоматика» расширила линейку светодиодных светильников 1
23.12.2019 Ростех создает единую систему интернета вещей для «умного города» 1
05.07.2019 Создателям «Эльбрусов» половину выручки могут обеспечить военные, заказавшие тысячу российских серверов 2
24.06.2019 «Автоматика» продемонстрирует комплекс продуктов для противодействия кибератакам 1
22.04.2019 Специалисты концерна «Автоматика» удостоены стипендий Минпромторга 1
19.03.2019 Концерн «Автоматика» вышел в лидеры радиоэлектронного кластера «Ростеха» 1
07.03.2019 Концерн «Автоматика» приступил к выпуску спецлинейки энергоэффективных светильников 1
28.02.2019 Создатель ГАС «Выборы» возглавил госконцерн «Автоматика» 2
25.10.2018 В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда 1
13.09.2018 «Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны 1
17.08.2018 «Ростех» создает кластер для производства киберзащищенных высокоточных станков во Владимирской области 1
30.01.2018 Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов 1

Публикаций - 43, упоминаний - 85

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3416 35
Ростех - Автоматика Концерн 1813 29
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1260 11
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 51 10
Ростех - Радиозавод 70 4
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 3
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 36 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КЭМЗ - Ковровский электромеханический завод 4 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 406 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 137 3
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 3
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 24 2
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 37 2
Ростелеком 10797 2
Huawei 4481 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 433 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 1
Ростех - РТ-Информ 147 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 415 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 6 1
БИС - Банковские информационные системы 104 1
Прометей - Prometey 55 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 12 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 56 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
KoderLine - Кодерлайн 6 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 410 1
РусГидро ИТ сервис 37 1
АртАйТи - artIT 2 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
Технократ 6 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
Ростех - Завод имени М. И. Калинина 3 1
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Урал Соликамский Завод 4 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Водоканал МУП 12 1
Деловые Линии ГК 87 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 87 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 36 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 8 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 32 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 11 1
ВРМ - Вагонреммаш 3 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - KEMZ.TECH - промышленный технопарк 1 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 52 1
ВТБ Недвижимость 3 1
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 12 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Сигнал ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт 4 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Международный аэропорт Благовещенск имени Н. Н. Муравьёва-Амурского 6 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Калининградский янтарный комбинат 1 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Почта России ПАО 2327 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 115 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
Русагро Группа Компаний 362 1
Северсталь ПАО - Severstal 613 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 369 1
Газпром нефть 697 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 284 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 366 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3776 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3556 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3174 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 271 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1153 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 3
Судебная власть - Judicial power 2469 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 37 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 97 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 511 1
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3557 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 752 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3643 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 613 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 97 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 10
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 5
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15771 4
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Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 155 2
Ростех - Автоматика - Пелена - программно-аппаратный комплекс 11 9
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Палантир Программно-аппаратный комплекс 7 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1029 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2325 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 542 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 1
Ростех - Автоматика - Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Microsoft Dynamics 1195 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Кронос 22 1
Kingston SSD - Kingston SSDnow SMS - Kingston UV 16 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Ростех - Автоматика - Круиз-К 4 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 220 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3516 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 12 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 172 1
1С:Корпорация 57 1
AeroCool VX - серия блоков питания 2 1
AeroCool PGS-Q 2 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Ростех - Автоматика - Швейцар-М СКЗИ 1 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
1С:Контрагент 7 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
1С:Аналитика 29 1
Toyota Land Cruiser 28 1
Kingston microSD - Kingston CompactFlash - Kingston SDHC - Kingston MMC 7 1
Kingston ValueRAM KVR 3 1
1С:ЭПД 7 1
Western Digital - WD Caviar 21 1
1С:Подпись 3 1
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 22 1
Sollers - УАЗ - УАЗ Патриот 8 1
Google Android 15109 1
Кабанов Владимир 178 12
Золотницкий Евгений 10 7
Моторко Андрей 73 5
Мовтян Борис 8 5
Тамодин Николай 49 3
Давыдов Александр 54 3
Побежимов Сергей 9 3
Евтушенко Олег 145 2
Сахненко Сергей 91 2
Никитин Андрей 64 1
Титов Сергей 6 1
Жадовский Николай 1 1
Мазуров Юрий 10 1
Калачев Константин 3 1
Райкевич Алексей 126 1
Широков Иван 1 1
Трошкин Денис 1 1
Пименов Владимир 1 1
Нуралиев Борис 298 1
Мишустин Михаил 775 1
Чемезов Сергей 146 1
Титов Борис 62 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 437 1
Володин Вячеслав 106 1
Мартынов Владислав 115 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 574 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 186 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 285 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 242 1
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 1
Москва - Марфино 11 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 259 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18876 1
Европа 24874 1
Япония 13737 1
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