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«Автоматика» создаст промышленный технопарк на базе дочернего предприятия в Калуге

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Калужский электромеханический завод (КЭМЗ), входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», планирует проект по созданию современного промышленного технопарка KEMZ.TECH. Проект направлен на консолидацию научного потенциала Калужской области и современной технически оборудованной инфраструктуры для производства высокотехнологичной промышленной продукции и ведения научно-технической деятельности.

KEMZ.TECH – это комплексный проект, предоставляющий разработчикам и ученым Калужской области и других близлежащих регионов офисные и технические помещения для использования широкого спектра современного специализированного оборудования, позволяющего осуществлять услуги от разработки проекта до организации серийного производства и вывода на рынок высокотехнологичных решений.

Для реализации проекта KEMZ.TECH планируется реконструкция одного из производственных корпусов КЭМЗ, незадействованных в производственном процессе в связи с физическим износом. На базе технопарка планируется создание выставочного зала, центра обучения, центра проектирования, фото и видео студии, центра печати, радиотехнических лабораторий, зоны хранения, центра прототипирования, зоны технических помещений, торгово-ресторационной зоны и парковки.

Идеология проекта строится на комплексном взаимодействии представителей производства и разработчиков с целью минимизации времени получения серийно производимой высокотехнологичной продукции.

«Создание производственного технопарка KEMZ.TECH позволит малым и средним компаниям рынка радиоэлектронных устройств и решений, а также стартапам, не имеющим специализированного оборудования для комплексной разработки радиоэлектронных устройств и решений, осуществить серийное производство высокотехнологичной продукции с минимальными затратами на размещение производства. Проект позволит решить задачи национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также осуществлять кооперации с концерном "Автоматика" посредством базовой площадки технопарка – КЭМЗ», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



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