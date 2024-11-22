Калужский электромеханический завод в пилотном режиме запустит производство гибридных трекеров АО «ГЛОНАСС»

Калужский электромеханический завод запускает пилотный проект по организации производства гибридного трекера разработки АО «ГЛОНАСС». Соответствующее соглашение подписали генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и директор по новым проектам и внешней кооперации АО «КЭМЗ» Денис Трошкин. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Новое устройство способно автоматически переключается между сотовыми и спутниковыми каналами связи, обеспечивая постоянный мониторинг транспорта и гарантийную передачу аварийных сообщений на всей территории России. Его особенность - наличие всенаправленных сверхмалых антенн, которые не требуют точного наведения на спутники и позволяют работать в движении и в режиме реального времени.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, реализация пилотного проекта с АО «КЭМЗ» позволит в кратчайшие сроки перейти от прототипа гибридного трекера к его серийному производству.

«Совместный проект с АО «КЭМЗ» стал логичным продолжением развития нашей линейки навигационно-связных решений, обеспечивающих технологический суверенитет России. Представленный нами гибридный трекер поможет водителям и пассажирам транспортных средств, чей маршрут лежит по дорогам, где нет покрытия сотовой сети. Это критичный вопрос для безопасности людей. Коммерческий спрос на такие трекеры формирует создаваемая в стране отрасль гражданской беспилотной авиации, а также грузовая логистика», - отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Реализация проекта намечена на первое полугодие 2025 г.

«Сотрудничество с АО «ГЛОНАСС» является стратегическим с точки зрения перспектив загрузки предприятия массовым выпуском целевой продукции. Кроме того, это также важно для дальнейшего расширения компетенций Калужского электромеханического завода в сфере устройств интернета вещей для управления городской инфраструктурой. В том числе и тех, которые требуют стабильной беспроводной связи, не взирая на действующие зоны покрытия отдельных операторов», - сказал директор по новым проектам и внешней кооперации АО «КЭМЗ» Денис Трошкин.