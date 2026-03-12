Разделы

СИП РС Самарское Инновационное предприятие Радиосистем


СОБЫТИЯ

12.03.2026 «Росэл» разработал линейку отказоустойчивых модульных радиопередатчиков FM-диапазона 1
07.05.2024 «Росэлектроника» выплатит стипендии молодым ученым 1
02.06.2022 «Росэлектроника» поставит в Казахстан оборудование для радиовещания 2
15.04.2022 Концерн «Автоматика» включен в реестр ИТ-компаний 1
01.04.2022 «Булат» концерна «Автоматика» вошел в реестр ИТ-компаний 1
22.03.2022 Самарское предприятие концерна «Автоматика» получило право на господдержку в качестве ИТ-организации 1
03.07.2020 Концерн «Автоматика» принимает участие в создании научно-образовательного центра в Самарской области 1
13.04.2020 Разработки «Автоматики» для учебных заведений заинтересовали федеральные министерства 1
18.12.2019 Передатчики «Автоматики» обеспечили эфир двух FM-радиостанций Подмосковья 1
31.07.2019 «Автоматика» выпустила новую версию ПО для СХД «Незабудка» 1
26.07.2019 «Автоматика» и «Ростелеком» разрабатывают оборудование для раздачи Wi-Fi «из-под земли» 1
28.02.2019 Создатель ГАС «Выборы» возглавил госконцерн «Автоматика» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

СИП РС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3327 11
Ростех - Автоматика Концерн 1762 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1229 4
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 63 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 432 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 1
Ростелеком - Булат НИЦ 42 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 12 1
Ростелеком 10475 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
ИКС - Форпост 75 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Московский НПЦ сетевых технологий 1 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 49 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1011 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 68 1
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 24 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 1
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 6 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 100 1
Сколково - Skolkovo Cluster Nuclear Technologies - Кластер Ядерных технологий 4 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 161 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 317 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13115 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6375 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4848 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1416 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1493 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58129 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19195 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32416 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1539 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9011 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23545 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6669 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25677 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7221 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10206 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6258 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34318 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 633 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1853 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1763 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 430 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15071 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4575 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11239 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2363 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 153 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1153 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3950 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1837 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3379 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13110 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9454 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1145 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2397 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 824 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21908 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3122 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3605 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1570 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6761 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 326 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4217 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2078 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 2
Ростех - Автоматика - Фотон-ПАК ПБ - программно-аппаратный комплекс 2 1
Ростех - Автоматика - Незабудка СХД 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 997 1
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 48 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Кабанов Владимир 178 4
Моторко Андрей 73 3
Путин Владимир 3401 2
Сахненко Сергей 90 2
Гутенёв Владимир 13 1
Азаров Дмитрий 9 1
Санатов Дмитрий 2 1
Фертман Александр 4 1
Бузов Александр 1 1
Антипова Светлана 1 1
Нещерет Анатолий 1 1
Евтушенко Олег 144 1
Чемезов Сергей 146 1
Фальков Валерий 19 1
Кравцов Сергей 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2962 2
Россия - ПФО - Самарская область 1502 2
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 56 1
Россия - ЦФО - Московская область - Луховицкий городской округ - Луховицы 22 1
Казахстан - Республика 5867 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8276 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1472 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55424 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 5
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 645 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 697 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 217 2
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 159 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10588 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2194 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 374 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1483 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6734 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6439 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3781 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4788 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20567 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8934 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
