Самарское предприятие концерна «Автоматика» получило право на господдержку в качестве ИТ-организации

«Самарское инновационное предприятие радиосистем» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» получило государственную аккредитацию в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий (ИТ-компания). Соответствующее решение принято Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на основании постановления Правительства России от 18 июня 2021 г. №929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий».

«Данная мера позволяет ИТ-компаниям и их сотрудникам претендовать на получение государственной поддержки, – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – В создавшихся условиях льготы помогут поддержать людей, развить науку и усилят отечественное производство в сфере информационных технологий».

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Включение в реестр позволит самарскому предприятию «Автоматики» претендовать на следующие государственные меры поддержки: привлечение грантов на разработку программного обеспечения; льготную ипотеку для сотрудников; кредиты по ставке до 3% на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов; предоставление гражданам России права на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет.