Минобороны РФ ФГИС ЕРВУ Реестр воинского учета Воинский учёт Призыв воинский Отсрочка от армии (призыва) Отсрочка от воинской обязанности Отсрочка от срочной службы
- ФГИС ЕРВУ — это единый электронный реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, гражданах, состоящих на воинском учёте, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте
|18.09.2024
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В России заработал электронный реестр повесток. Не отозвавшихся призывников будут наказывать
ть подтверждена, если ее нет, то потребуется ее зарегистрировать. Фото: Минобороны РФ Потенциальный призывник о приходе повестки должен будет узнавать самостоятельно Повестка появляется на сайт
|22.03.2024
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Единый реестр воинского учета обойдется в 4 млрд рублей. Какие данные о россиянах в него внесут
за три месяца до этого, в декабре 2023 г. Владимир Путин дал поручение по обеспечению постановки на воинский учет российских мужчин без личной явки в военкомат. Также Президент России распоряди
|17.05.2023
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Минцифры: Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву
наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете; сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета; сведения о факте выдачи документа воинского учета
|11.04.2023
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В России создается Единый реестр воинского учета. Данные граждан туда будут сдавать работодатели, вузы, больницы и госорганы
наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете; сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета; сведения о факте выдачи документа воинского учета
|05.03.2022
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Минцифры рассказало, каким ИТ-компаниям положены налоговые льготы и каким программистам отсрочка от армии
военной службе» призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. На отсрочку от призыва на военную службу до 27 лет могут рассчитывать сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. При
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 31
|Шадаев Максут 1009 27
|Мишустин Михаил 676 13
|Чернышенко Дмитрий 565 8
|Паршин Максим 316 7
|Пригожин Евгений 6 4
|Покровский Иван 118 4
|Комлев Николай 95 3
|Плуготаренко Сергей 79 3
|Григоренко Дмитрий 75 3
|Соколов Алексей 134 2
|Носков Константин 236 2
|Иванов Олег 141 2
|Кисляков Евгений 93 2
|Качанов Олег 114 2
|Артемьев Денис 14 2
|Вдовин Александр 8 2
|Моторко Андрей 71 2
|Макаров Валентин 220 2
|Смирнов Алексей 243 2
|Назарова Анна 52 2
|Касперская Наталья 291 2
|Казарян Карен 74 2
|Мантуров Денис 106 2
|Егоров Даниил 23 2
|Ефимов Михаил 12 2
|Сенатская Ирина 3 2
|Озеров Виктор 29 1
|Шишкин Александр 3 1
|Чекалин Александр 5 1
|Ткач Олег 1 1
|Серебренников Евгений 2 1
|Меламед Леонид 150 1
|Хлопонин Александр 8 1
|Куликова Ольга 5 1
|Зотов Владимир 7 1
|Липов Андрей 62 1
|Жаров Александр 174 1
|Панков Александр 78 1
|Терляков Олег 13 1
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