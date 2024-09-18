Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы

В России заработал электронный реестр повесток. Не отозвавшихся призывников будут наказывать ть подтверждена, если ее нет, то потребуется ее зарегистрировать. Фото: Минобороны РФ Потенциальный призывник о приходе повестки должен будет узнавать самостоятельно Повестка появляется на сайт

Единый реестр воинского учета обойдется в 4 млрд рублей. Какие данные о россиянах в него внесут за три месяца до этого, в декабре 2023 г. Владимир Путин дал поручение по обеспечению постановки на воинский учет российских мужчин без личной явки в военкомат. Также Президент России распоряди

Минцифры: Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете; сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета; сведения о факте выдачи документа воинского учета

В России создается Единый реестр воинского учета. Данные граждан туда будут сдавать работодатели, вузы, больницы и госорганы наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете; сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета; сведения о факте выдачи документа воинского учета