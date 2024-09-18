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Минобороны РФ ФГИС ЕРВУ Реестр воинского учета Воинский учёт Призыв воинский Отсрочка от армии (призыва) Отсрочка от воинской обязанности Отсрочка от срочной службы

Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы

  • ФГИС ЕРВУ — это единый электронный реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, гражданах, состоящих на воинском учёте, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте

18.09.2024 В России заработал электронный реестр повесток. Не отозвавшихся призывников будут наказывать

ть подтверждена, если ее нет, то потребуется ее зарегистрировать. Фото: Минобороны РФ Потенциальный призывник о приходе повестки должен будет узнавать самостоятельно Повестка появляется на сайт
22.03.2024 Единый реестр воинского учета обойдется в 4 млрд рублей. Какие данные о россиянах в него внесут

за три месяца до этого, в декабре 2023 г. Владимир Путин дал поручение по обеспечению постановки на воинский учет российских мужчин без личной явки в военкомат. Также Президент России распоряди
17.05.2023 Минцифры: Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву

наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете; сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета; сведения о факте выдачи документа воинского учета
11.04.2023 В России создается Единый реестр воинского учета. Данные граждан туда будут сдавать работодатели, вузы, больницы и госорганы

наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете; сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета; сведения о факте выдачи документа воинского учета
05.03.2022 Минцифры рассказало, каким ИТ-компаниям положены налоговые льготы и каким программистам отсрочка от армии

военной службе» призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. На отсрочку от призыва на военную службу до 27 лет могут рассчитывать сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. При


Публикаций - 146, упоминаний - 179

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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 85
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 64
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8637 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 45
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 34
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 33
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1309 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 26
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 21
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 20
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 19
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2288 18
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 13
Налогообложение - Налог на прибыль 203 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 11
Льготы - Льготные кредиты 140 11
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 211 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 10
Список системообразующих предприятий РФ 281 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 9
Образование в России 2192 9
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 9
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4795 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 9
Паспорт - Паспортные данные 2508 8
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 5
Ведомости 998 5
Forbes - Форбс 817 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 3
Российская газета 270 2
РИА Новости 917 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
Росбалт ИА 60 1
Regnum - Регнум 112 1
AP - Associated Press 2004 1
Известия ИД 625 1
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Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
Frank Media - Фрэнк Медиа 3 1
АиФ - Аргументы и факты 46 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 8
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IDC - International Data Corporation 4910 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 4
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 2
ККЭП ГБПОУ КК - Краснодарский колледж электронного приборостроения 2 2
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 10 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 35 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Минобороны РФ - УВВИУС - Ульяновское высшее военное инженерное училище связи 3 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
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HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
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Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 1
Минцифры РФ - Код будущего 17 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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