РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева и организации, системы, технологии, персоны:
|Национальная квантовая лаборатория 9 4
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
|Гинзбург Виталий 16 5
|Алфёров Жорес 57 4
|Абрикосов Алексей 14 4
|Leggett Anthony - Леггетт Энтони 10 4
|Колачевский Николай 3 3
|Мишустин Михаил 734 3
|Чернышенко Дмитрий 575 3
|Федоров Алексей 128 3
|Лысенко Трофим 4 2
|Шабад Анатолий 2 2
|Келдыш Леонид 2 2
|Lauterbur Paul - Лотербюр Пол 3 2
|Ландау Лев 4 2
|Несмеянов Александр 2 2
|Усов Владимир 2 2
|Mansfield Peter - Мансфильд Петер 2 2
|Путин Владимир 3349 2
|Паршин Максим 321 2
|Гольцман Григорий 5 2
|Солнцева Екатерина 59 2
|Лихачев Алексей 44 2
|Юнусов Руслан 20 2
|Мантуров Денис 120 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Савюк Виктор 40 1
|Поляков Александр 53 1
|Свиридов Алексей 2 1
|Устинов Алексей 8 1
|Корнеев Александр 11 1
|Самойленко Максим 67 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Садовничий Виктор 62 1
|Тутаев Михаил 55 1
|Дбар Федор 48 1
|Мишин Денис 3 1
|Гончаров Александр 19 1
|Владимиров Андрей 18 1
|Маслов Михаил 14 1
|Васильев Михаил 15 1
|Чугунов Андрей 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
|Tractica 7 1
