РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

СОБЫТИЯ


08.12.2025 В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам 1
19.11.2025 В России изобрели новый материал для создания персональных суперкомпьютеров 2
11.11.2025 Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы 2
13.10.2025 Китай заявил о готовом к коммерческому использованию 105-кубитном квантовом компьютере 2
01.07.2025 Испытан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов 2
14.05.2025 ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции 1
11.04.2025 В МФТИ исследуют алмазные примеси для развития квантовых технологий 1
09.01.2025 Акции производителей «железа» и ПО для квантовых вычислений рухнули, когда глава Nvidia заявил, что они пригодятся через 15-30 лет 1
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1
23.12.2024 Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
29.11.2024 Создан крошечный накопитель, способный хранить гигантские объемы информации миллионы лет. SSD и флешкам такое и не снилось 2
18.07.2024 Ученые из России и Кореи усовершенствовали метод изготовления микро- и наносветодиодов для LED-экранов и VR-очков 1
24.06.2024 В МФТИ модернизировали методы генерации и передачи высокостабильных сигналов оптической частоты 1
21.05.2024 Число вакансий в ИТ и телекоме в Москве за год выросло на 21% 1
01.04.2024 Российские ученые доказали эффективность трехуровневых квантовых систем – кутритов 3
14.02.2024 Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России 3
08.02.2024 Ученые создали алмазную подложку, покрытую пленкой карбида ниобия, для сверхпроводящих детекторов 1
18.01.2024 Гиперзвук излечит полупроводник от дефектов 1
15.11.2023 Алексей Федоров, Российский квантовый центр: Бизнес сможет использовать квантовые компьютеры через 3-5 лет 2
27.07.2023 Владимиру Путину представили квантово-защищенную видеоконференцсвязь 2
05.04.2023 В России создан квантовый компьютер с облачным доступом 1
13.01.2023 Денис Мантуров оценил научные разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана 1
15.11.2022 SSD и флешки больше не нужны. В России создают сверхнадежные алмазные накопители 2
16.09.2022 США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис» 1
26.05.2022 Ученые из России запатентовали новую архитектуру квантового процессора 1
28.12.2021 В России создан квантовый компьютер «на ионах» 1
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов 1
25.11.2020 В России создана Национальная квантовая лаборатория 1
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 1
06.11.2020 Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте 1
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 2
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 2
21.11.2017 Российские исследователи проверяют принцип эквивалентности 2
12.09.2017 Экс-глава НИИ «Восход» стал главным по торговле «Моим офисом» 2
03.02.2015 Российский "Миллиметрон" заглянет в черные дыры 1
17.10.2013 ИТ-разработчики: зарплаты растут, дефицит сохраняется 2
23.07.2013 Российский квантовый центр рассказал, куда тратит миллионы из «Сколково» 2
21.10.2011 Федеральный интернет-портал: вход в наносферу 1

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 20
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 6
Google LLC 12255 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
Ростелеком 10306 4
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 3
IonQ 6 2
D-Wave Systems 22 2
QRate - КуРэйт 33 2
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 33 2
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 8 2
QuantumCTek 6 2
Microsoft Corporation 25236 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 2
Код Безопасности 702 2
Yandex - Яндекс 8434 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 365 1
Neuralink 19 1
Axios Systems - Аксиос Системс 38 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 67 1
Elliptic 14 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 60 1
ИИ-Технологии 223 1
Программы и технологии 14 1
Системы и Технологии ГК 113 1
Тинфотоника 1 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 125 1
Wave Systems - Safend 12 1
НИИ-Тантал 13 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 41 2
Сконтел 11 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 53 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Резонанс НПП 389 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 40 1
QWave - венчурный фонд 4 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 26 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Rockwool - Роквул 9 1
MasterCard - CipherTrace 2 1
Элинс НТЦ 9 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
Volkswagen Group - VW 299 1
Airbus Group - Airbus Industries 230 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 1
Почта России ПАО 2245 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Мосэнерго ПАО 129 1
Elsevier 15 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 123 1
Газпром трансгаз 154 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 56 1
Tesla Motors 427 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 3
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 49 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
РНФ - Российский научный фонд 141 2
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 23 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 10 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Росатом - АтомКомплект 8 1
Национальная квантовая лаборатория 9 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 29
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 22
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 264 17
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 14
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 177 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 12
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 8
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 519 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1715 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 5
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 878 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 4
Квантовый интернет - Quantum internet 29 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 4
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 22 3
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 3
Аналоговые технологии 2835 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 714 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 3
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 30 4
Microsoft Windows 2000 8662 4
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 16 3
FreePik 1435 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
QuantumCTek - Xiaohong 5 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 2
Google Android 14679 2
Apple iOS 8242 2
Oracle Java - язык программирования 3328 2
C/C++ - Язык программирования 839 2
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 7 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
Google QuickOffice 53 1
Pixabay 191 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - ТЕСИС/Коронас-Фотон - российский космический аппарат 2 1
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 1
NASA STEREO - Solar Terrestrial Relations Observatory 8 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 1
IBM Global Entrepreneur Program - Глобальный предприниматель 5 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 201 1
NASA Gravity Probe 10 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 1
Geely Zeekr 19 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 55 1
Groq LPU - Groq Language Processing Unit 2 1
Яндекс.Маркет - Роборука 8 1
СалютДевайсы - GigaAM - Giga Acoustic Model 9 1
AIRI - OmniFusion 6 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 35 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS TeamStream 3 1
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 43 1
ХайТэк - LinQ HPD - ускоритель нейронных сетей - LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений - LinQ HPQ 24 1
Google DeepMind - Veo 5 1
IBM Torino - квантовый процессор 2 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Гинзбург Виталий 16 5
Алфёров Жорес 57 4
Абрикосов Алексей 14 4
Leggett Anthony - Леггетт Энтони 10 4
Колачевский Николай 3 3
Мишустин Михаил 734 3
Чернышенко Дмитрий 575 3
Федоров Алексей 128 3
Лысенко Трофим 4 2
Шабад Анатолий 2 2
Келдыш Леонид 2 2
Lauterbur Paul - Лотербюр Пол 3 2
Ландау Лев 4 2
Несмеянов Александр 2 2
Усов Владимир 2 2
Mansfield Peter - Мансфильд Петер 2 2
Путин Владимир 3349 2
Паршин Максим 321 2
Гольцман Григорий 5 2
Солнцева Екатерина 59 2
Лихачев Алексей 44 2
Юнусов Руслан 20 2
Мантуров Денис 120 2
Рудычева Наталья 95 1
Савюк Виктор 40 1
Поляков Александр 53 1
Свиридов Алексей 2 1
Устинов Алексей 8 1
Корнеев Александр 11 1
Самойленко Максим 67 1
Шалманов Сергей 201 1
Садовничий Виктор 62 1
Тутаев Михаил 55 1
Дбар Федор 48 1
Мишин Денис 3 1
Гончаров Александр 19 1
Владимиров Андрей 18 1
Маслов Михаил 14 1
Васильев Михаил 15 1
Чугунов Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 18
Земля - планета Солнечной системы 10658 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 10
Япония 13547 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 9
Солнечная система - Solar system 2545 9
Франция - Французская Республика 7975 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 7
Нидерланды 3631 6
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 467 5
Россия - СФО - Новосибирск 4650 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Германия - Федеративная Республика 12936 5
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 96 4
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 4
Европа 24634 4
Финляндия - Финляндская Республика 3658 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Канада 4985 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 3
Индия - Bharat 5697 3
Израиль 2784 3
Великобритания - Лондон 2407 3
Украина 7793 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 3
Швеция - Королевство 3715 3
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 3
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 2
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 134 2
Китай - Аньхой - Хэфэй 16 2
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 39
Физика - Physics - область естествознания 2835 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 8
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1288 6
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 6
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 5
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 495 5
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 4
Энергетика - Energy - Energetically 5524 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 4
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 3
Химическая промышленность - Chemical industry 290 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 3
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 3
Образование в России 2559 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
9to5Mac 70 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
PhysicsWeb 184 2
Известия ИД 704 2
Forbes - Форбс 910 2
9to5Google 57 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
NBC News 184 1
Physical Review Letters 153 1
NYT - The New York Times 1086 1
Nature 821 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
РИА Новости 984 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Tractica 7 1
РАН - Российская академия наук 2014 33
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 19
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 17
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 6
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 5
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 5
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 4
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 7 4
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 60 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 4
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 4
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 53 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 2
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 15 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 31 2
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 32 2
ESRF - European Synchrotron Radiation Facility - Европейский центр синхротронного излучения 10 2
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 2
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 7 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 45 2
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 2
Laboratoire Léon Brillouin - LLB Institution - Лаборатория Леона Бриллюэна 2 2
ILL - Institut Laue–Langevin - Институт Лауэ–Ланжевена 7 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 20 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 9
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 2
Microsoft Imagine Cup 60 1
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 1 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Марковские чтения 1 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Ленинская премия 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
