В России создана Национальная квантовая лаборатория

В России состоялся запуск нового федерального проекта — Национальной квантовой лаборатории. Консорциум, создаваемый под эгидой Госкорпорации «Росатом», намерен перенять опыт мировых лидеров и объединить усилия и ресурсы ключевых университетов, научных центров, технологических компаний, финансовых организаций, стартапов и команд-разработчиков в области создания квантовых компьютеров. Подобные национальные программы уже запущены на европейском, американском и азиатском рынках.

Первыми в Национальную квантовую лабораторию вступили семь структур: организация Госкорпорации Росатом – СП «Квант», НИУ «ВШЭ», НИТУ «МИСиС», МФТИ (НИУ), Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Российский квантовый центр и Фонд «Сколково». Впоследствии в консорциум войдут другие заинтересованные организации.

Участники сосредоточатся на решении таких важных задач, как создание новой и обновление существующей инфраструктуры, а также подготовке кадров.

На территории Сколково будет построен центр нанофабрикации площадью 2000 кв. метров, а также передовой лабораторный комплекс площадью более 3500 кв. метров. Закупленное оборудование будет использовано как для открытия новых лабораторий, так и для усовершенствования существующих лабораторных комплексов членов НКЛ. Современная инфраструктурная база позволит качественно повысить уровень исследований и научных разработок, в том числе в рамках реализации дорожной карты по квантовым вычислениям.

Чтобы сформировать кадровый резерв, консорциум приступит к запуску образовательных программ по квантовой тематике, начиная со школьного уровня, и внедрит стандарты подготовки и переподготовки специалистов. Особое внимание участники НКЛ уделят привлечению зарубежных экспертов по направлениям, на данный момент не представленным на должном уровне. Студенты, аспиранты и молодые исследователи смогут перенять опыт ученых мирового уровня и использовать его в разработке отечественного квантового компьютера на 4 основных платформах: сверхпроводниках, ионах, нейтральных атомах и фотонах.

Члены консорциума получат методическую, маркетинговую и аналитическую поддержку своей деятельности, включая помощь в поиске кадров и привлечении партнеров (а команды стартапов, среди прочего, - приоритетный доступ к инкубатору и акселератору).

Национальную квантовую лабораторию возглавил Руслан Юнусов, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом».

К участию в совместной работе приглашаются научные и образовательные учреждения, госкорпорации, индустриальные стартапы, а также представители бизнес- и инвест-сообществ, заинтересованные в реализации проектов в области квантовых вычислений.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, комментируя создание НКЛ, назвал квантовые технологии одним из главных направлений, определяющих будущее научно-технического прогресса: «Квантовые вычисления и квантовый компьютер сегодня – это поле конкуренции мировых научных школ и технологических гигантов. Идет серьезное соревнование за лидерство в этом направлении. Убежден, что Национальная квантовая лаборатория внесет существенный вклад в то, чтобы позиции нашей страны в этой сфере были высокими».

Директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева в своем обращении к членам консорциума подчеркнула, что создание НКЛ является шагом к построению в России устойчивой экосистемы квантовых вычислений и ее представлению на международном уровне: «НКЛ объединит представителей науки, бизнеса, инноваций, причем, ее участниками смогут стать не только крупные игроки, но и небольшие стартапы. Это усилит кадровый потенциал нашей работы в квантовом направлении: мы создадим научные группы с участием лучших российских специалистов и сможем пригласить из-за рубежа ученых с компетенциями, которые в настоящее время не представлены в нашей стране. Уровень технологической задачи таков, что все страны с серьезными амбициями в квантовой области идут путем аккумуляции усилий – только так можно обеспечить результат. Будучи сопоставимой по масштабу с крупными мировыми проектами других стран-лидеров, НКЛ станет активным участником международного квантового диалога».

«Опыт мировых лидеров в области квантовых вычислений показывает, что добиться значительных результатов можно только создав национальные программы с поддержкой на самом высоком государственном уровне. Консолидация основных участников локального рынка — это правильная и очень логичная мера, к которой уже пришли американские, азиатские и европейские коллеги. Обмен компетенциями, наработками и информацией, взаимопомощь и выступление под единым брендом значительно укрепляют национальное положение на глобальной арене. Запуск НКЛ — ключевой шаг для развития всей отечественной индустрии квантовых технологий», — сказал руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.