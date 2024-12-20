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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юнусов Руслан



20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
17.10.2024 Создан самый маленький в мире квантовый компьютер, в котором используется один фотон 1
16.05.2024 В России разработали способ упростить разработку квантовых суперкомпьютеров 1
26.04.2024 В Китае создан 504-кубитный чип для квантового суперкомпьютера. На подходе 1000-кубитный 1
30.03.2021 Сбербанк и «Росатом» будут совместно исследовать возможности квантовых технологий 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
25.11.2020 В России создана Национальная квантовая лаборатория 1
08.07.2020 В России создана лаборатория по развитию квантового искусственного интеллекта 1
03.07.2019 Российскому блокчейну угрожает квантовый компьютер. Для его защиты нужно 700 миллионов 1
07.06.2019 Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть 1
17.05.2019 РВК и Российский квантовый центр откроют магистерскую программу по квантовым коммуникациям 1
01.06.2018 Одобрено создание российских 50-кубитных квантовых компьютеров 1
02.06.2017 PwC и «Российский квантовый центр» будут вместе развивать квантовые системы защиты информации 1
23.05.2017 В России научились ставить квантовую защиту на действующие линии связи 1
27.02.2017 «Российский квантовый центр» совместно с партнерами из Италии разработает систему квантовой криптографии для электромобилей 1
26.08.2016 Резиденты «Сколково» создадут систему защищенной квантовой связи 1
16.06.2016 В России заработала первая городская линия квантовой связи 1
16.06.2016 Российский квантовый центр запустил первую в России линию квантовой связи в городских условиях 1
25.06.2015 Российский квантовый центр получил комнату «магнитного вакуума» для проекта борьбы с инфарктами 1
29.05.2015 Ростех и Российский квантовый центр развивают квантовые технологии и фотонику 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Юнусов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 14
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
QRate - КуРэйт 30 4
Google LLC 11775 3
Ростелеком 9701 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Acronis - Акронис 448 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 2
Росатом - Квант СП 6 2
Alibaba Group 422 1
Microsoft Corporation 24625 1
Intel Corporation 12197 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
Macroscop - Сателлит Инновация - Eocortex 22 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
Quantum AI lab - Quantum Artificial Intelligence Lab 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Т8 НТЦ 82 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
QuantumCTek 5 1
China Telecom Quantum Group 1 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
Yandex - Яндекс 7340 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 7
ГПБ - Газпромбанк 1084 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Runa Capital 158 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Unsplash 764 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
РНФ - Российский научный фонд 79 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 1
Национальная квантовая лаборатория 9 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 19
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 5
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 4
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 94 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Microsoft Windows 2000 8661 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 2
Datadvance pSeven 12 1
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 4 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
QuantumCTek - Xiaohong 4 1
D-Wave Quantum Advantage2 1 1
Яндекс.Маркет 937 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Белоусов Сергей 241 3
Львовский Александр 6 3
Курочкин Юрий 15 3
Федоров Алексей 116 2
Зауэрс Дмитрий 13 2
Лотаков Игорь 2 2
Кузнецов Станислав 127 1
Дворкович Аркадий 210 1
Повалко Александр 36 1
Солнцева Екатерина 58 1
Лихачев Алексей 44 1
Вексельберг Виктор 153 1
Морозов Сергей 59 1
Коробков Александр 6 1
Сальманов Олег 4 1
Дьяконов Иван 2 1
Лукин Михаил 15 1
Бровко Василий 52 1
Трещиков Владимир 15 1
Суетин Николай 8 1
Ефимов Альберт 43 1
Захаренко Инна 1 1
Зуев Евгений 4 1
Макевнин Борис 44 1
Белотелов Владимир 1 1
Звездин Константин 1 1
Шахрай Игорь 1 1
Шпак Василий 223 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Григоренко Дмитрий 72 1
Мишустин Михаил 676 1
Шадаев Максут 1008 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Европа 21767 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 3
Канада 4881 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Шанхай 787 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Европа Восточная 3075 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
Китай - Хэйлунцзян 19 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Украина - Запорожская область 81 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
Нидерланды 3517 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Физика - Physics - область естествознания 2643 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 471 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Материаловедение - Materials Science 168 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 4
Nature 811 3
Markets&Markets Research 112 1
CB Insights 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
РАН - Российская академия наук 1870 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 7 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 35 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
CeBIT 612 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

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Наука

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