Юнусов Руслан
Юнусов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Национальная квантовая лаборатория 9 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|Белоусов Сергей 241 3
|Львовский Александр 6 3
|Курочкин Юрий 15 3
|Федоров Алексей 116 2
|Зауэрс Дмитрий 13 2
|Лотаков Игорь 2 2
|Кузнецов Станислав 127 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Повалко Александр 36 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Морозов Сергей 59 1
|Коробков Александр 6 1
|Сальманов Олег 4 1
|Дьяконов Иван 2 1
|Лукин Михаил 15 1
|Бровко Василий 52 1
|Трещиков Владимир 15 1
|Суетин Николай 8 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Захаренко Инна 1 1
|Зуев Евгений 4 1
|Макевнин Борис 44 1
|Белотелов Владимир 1 1
|Звездин Константин 1 1
|Шахрай Игорь 1 1
|Шпак Василий 223 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Шадаев Максут 1008 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 4
|Nature 811 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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