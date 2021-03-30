Сбербанк и «Росатом» будут совместно исследовать возможности квантовых технологий

Сбербанк и совместное предприятие «Квантовые технологии» (ООО «СП «Квант»), входящее в структуру «Росатома», заключили соглашение о намерениях приступить к сотрудничеству в области развития квантовых технологий. Документ подписали вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов и руководитель проектного офиса госкорпорации «Росатом» по квантовым технологиям, глава Национальной квантовой лаборатории Руслан Юнусов.

Проведение совместных экспертных групп, семинаров и конференций позволит наладить взаимный обмен информацией и наработанным опытом. Сбербанк привнесёт в партнёрство многолетнюю технологическую экспертизу и опыт реализации крупномасштабных проектов создания вычислительных комплексов, в то время как организации «Росатома» поделятся научными и прикладными компетенциями в одной из самых сложных и динамично развивающихся технологий современности. В августе 2020 года Правительство РФ утвердило дорожную карту по квантовым вычислениям, разработанную «Росатомом» и экспертами из Российского квантового центра, — первой среди всех квантовых дорожных карт.

В рамках сотрудничества организации планируют уделить особое внимание возможности использования квантовых технологий, в том числе квантовых вычислений, для решения практических задач внутри страны. Так, в 2017 году Сбербанк совместно с Российским квантовым центром запустил линию связи с квантовой защитой между двумя московскими офисами. Сейчас речь может идти об анализе уже существующих на рынках решений, об участии в консорциумах, совместных предприятиях, центрах компетенций, иных объединениях и формах партнёрств, в частности, в консорциуме «Национальная квантовая лаборатория», созданном 25 ноября 2020 г. Важно, что реализация подобных проектов приходится именно на 2021 год, который объявлен Годом науки и технологий в России.

«Сбербанк и "Росатом" хорошо дополняют друг друга в области развития современных высоких технологий, к которым, несомненно, относятся и квантовые технологии. Заключённое соглашение создаёт правовую базу для обмена информацией о научных исследованиях и практических разработках, которые ведутся по этому направлению. Подобное партнёрство, позволяющее совместно анализировать накопленный опыт и непрерывно поступающую новую информацию, необходимо для своевременного старта практического развития решений на основе квантовых технологий, когда будет достигнут необходимый уровень технологической зрелости. А они в свою очередь способны изменить бизнес-модели во многих отраслях — от искусственного интеллекта до фармацевтики и транспорта. Для Сбера ключевое значение имеет безусловная защищённость обмена данными и быстродействие вычислительных мощностей, которые способны обеспечить квантовые технологии», - сказал Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент, СТО «Сбербанк груп».

«Внедрение квантовых технологий способно качественно изменить российский финансовый сектор: сделать его более продвинутым, современным и конкурентным на мировом рынке. Координация действий и совместная работа с ведущим финансовым институтом России, Центральной и Восточной Европы позволит достичь синергетического эффекта в индустрии финтеха и значительно упрочить национальные позиции», - сказал Руслан Юнусов, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом», глава Национальной квантовой лаборатории.