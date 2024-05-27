Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

РКЦ Российский квантовый центр RQC Russian Quantum Center МЦКТ

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ

Российский квантовый центр (РКЦ) — некоммерческий научно-технологический центр разработки высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий. Команда исследователей РКЦ насчитывает более 350 ученых, включая ведущих российских и мировых специалистов. РКЦ в 2018 году первым в мире запустил квантовый блокчейн, а сейчас участвует в проекте по созданию квантового компьютера под эгидой Госкорпорации «Росатом».


27.05.2024 Positive Technologies, «Российский квантовый центр» и другие игроки отрасли назвали пять главных киберугроз квантовых технологий

сейчас задуматься об аспектах их внедрений, — сказал Алексей Федоров, руководитель научной группы «Российского квантового центра». — Наряду с очевидными преимуществами появление квантового ком
15.11.2023 Алексей Федоров, Российский квантовый центр: Бизнес сможет использовать квантовые компьютеры через 3-5 лет

ый на решение конечных проблем потребителей. Краткая биография Алексей Федоров С 2012 г. работает в Российском квантовом центре (РКЦ) В 2015 г. возглавил проект по разработке программной платфо
14.07.2023 Российский квантовый центр и VK будут развивать квантовые вычисления в облаке

неса», — отметил Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра. «Развитие квантовых технологий требует мощной инфраструктуры и
10.10.2022 Ученые из России, Китая и Таиланда защитили установки квантовой криптографии от атак с вбросом яркого света

как наш лазер высокой мощности был способен повредить окружающие предметы», — добавила Анастасия Поносова, научный сотрудник Российского квантового центра, выполнявшая эксперименты в лаборатории. *** Российский квантовый центр (РКЦ) — научно-технологический центр, который занимается разработкой высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий. Команда исследователей
22.01.2020 Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии

Nissan и Проект по квантовому машинному обучению Российского квантового центра (РКЦ) объявили о старте совместного научно-технологического проекта в области применения квантовых вычислений для решения моделирования химических соединений. В ра
07.06.2019 Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть

нстрировали работу первой межкорпоративной квантовой сети. Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защищенной видеоконференцсвязи между стендами

17.05.2019 РВК и Российский квантовый центр откроют магистерскую программу по квантовым коммуникациям

Кафедра РВК в МФТИ совместно с НИТУ «МИСиС» и Российским квантовым центром открывает новую магистерскую программу по управлению проектами в сфере квантовых коммуникаций. Первый набор студентов завершится в июле 2019 г. Программа носит прик
02.06.2017 PwC и «Российский квантовый центр» будут вместе развивать квантовые системы защиты информации

цифровой инфраструктуры компании и гарантом ее безопасности», — рассказал Руслан Юнусов, директор «Российского квантового центра». «Мы рады сотрудничеству с “Российским квантовым центром”, мир
27.02.2017 «Российский квантовый центр» совместно с партнерами из Италии разработает систему квантовой криптографии для электромобилей

Руслан Юнусов, президент I-FEVS Пьетро Перло и президент IPM Константин Звездин, сообщили CNews в «Российском квантовом центре». В последние годы на дорогах появляется все больше и больше элек
16.06.2016 Российский квантовый центр запустил первую в России линию квантовой связи в городских условиях

ств платежей от злоумышленников становится все более актуальной во всем мире, - отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. - Внедрение передовых технологий, реализованных Российским квантовым центром, позволяет противопоставить изощренным методикам киберпреступников самые высокие достижения науки. Начало практического применения квантовых изобретений в банковско
25.06.2015 Российский квантовый центр получил комнату «магнитного вакуума» для проекта борьбы с инфарктами

В Российском квантовом центре (РКЦ) начала работать экспериментальная установка — безмагнитная

29.05.2015 Ростех и Российский квантовый центр развивают квантовые технологии и фотонику

ют огромные перспективы не только в сфере оборонно-промышленного комплекса, но и в обычной жизни. В Российском квантовом центре с 2014 г. запущены 12 проектов, которые находятся в разной степен
23.07.2013 Российский квантовый центр рассказал, куда тратит миллионы из «Сколково»
20.12.2012 Разработчики квантового компьютера получили гигантский грант от «Сколково»

Беспрецедентный по размерам грант фонда «Сколково» получил резидент кластера информационных и компьютерных технологий «Российский квантовый центр». Его объем составил 1,33 млрд руб. при том, что обычно финансирование ИТ-проектов фондом ограничивается десятками миллионов рублей. Для сравнения масштаба сумм на ко

Публикаций - 120, упоминаний - 140

РКЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 28
8213 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 17
Ред Софт - Red Soft 700 15
Корус Консалтинг ГК 1217 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 15
Neoflex - Неофлекс 220 15
Biocad - Биокад 78 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
Google LLC 11775 14
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 13
Diasoft - Диасофт 870 13
SimbirSoft - СимбирСофт 75 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 13
Naumen - Наумен 625 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 13
Газпром ЦПС 27 13
Ростелеком 9700 12
IBM - International Business Machines Corp 9441 11
QRate - КуРэйт 30 11
Примо РПА 12 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 9
Microsoft Corporation 24625 8
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 8
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 8
Acronis - Акронис 448 7
РКЦ - QApp - КуАпп 20 7
Росатом - Квант СП 6 6
Intel Corporation 12197 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 4
Ростех - Автоматика Концерн 1639 4
Yandex - Яндекс 7339 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 29
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 28
Лента - Сеть розничной торговли 2080 28
ГПБ - Газпромбанк 1084 20
Почта России ПАО 2112 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 16
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 16
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 16
Восток-Сервис ГК 52 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 16
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 16
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 16
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 15
Шереметьево Хэндлинг 36 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 15
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
Силовые машины 111 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Газпром нефть 618 14
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 14
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 13
ПСБ - Промсвязьбанк 851 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 13
РЖД - Российские железные дороги 1903 11
Газпром ПАО 1342 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 37
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 29
Федеральное казначейство России 1772 28
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 5
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
РНФ - Российский научный фонд 79 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Национальная квантовая лаборатория 9 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 2
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 108
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 67
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 44
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 33
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 31
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 29
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 26
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 24
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 20
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 94 18
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 17
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 17
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 17
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 15
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 15
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 15
Скрининг 150 15
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 15
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 13
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 17
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 15
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 15
БИС - ITQuick - Jumse 39 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 13
Технос-К - Сакура PRO 19 13
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 4
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 4 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
9-мм пистолет Макарова 6 3
СалютДевайсы - GigaChat 190 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 2
Google Android 13994 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Linux OS 9936 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
OpenAI ChatGPT 338 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
Atlassian - Confluence 113 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
IVA GPT 13 2
Лаб СП - Integration Gears 6 2
Google Chrome - браузер 1561 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Abbyy Compreno 20 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Федоров Алексей 116 47
Сергеев Сергей 138 28
Мельникова Алиса 90 28
Шпак Василий 223 19
Албычев Александр 150 19
Чудинов Дмитрий 32 18
Шадаев Максут 1008 17
Легостаева Светлана 82 16
Леонов Алексей 79 16
Киселев Сергей 59 16
Лобанов Максим 45 16
Скоромыкин Кирилл 18 16
Будник Иван 19 16
Сухорукова Алена 16 16
Московкина Нина 16 16
Челидзе Джимшер 30 16
Кудашев Михаил 26 16
Колесов Александр 54 15
Рустамов Рустам 412 15
Евдокимов Игорь 50 15
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 20 15
Семенов Александр 145 15
Спирин Антон 61 15
Сельдемиров Александр 43 15
Рыжков Станислав 15 15
Александров Александр 70 15
Булгаков Кирилл 104 15
Демидов Сергей 127 15
Натрусов Артем 284 15
Сотин Денис 205 15
Гузовский Денис 68 15
Катамадзе Анна 101 15
Чурсин Дмитрий 61 15
Добровинский Александр 35 15
Бурилов Андрей 105 15
Климов Андрей 72 15
Ульянов Николай 112 15
Меркулов Сергей 32 15
Сивцев Илья 140 15
Россия - РФ - Российская федерация 144197 117
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 11
Европа 21767 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 8
Земля - планета Солнечной системы 10374 7
Германия - Федеративная Республика 12682 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 7
Индия - Bharat 5432 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 6
Нидерланды 3517 6
Канада 4881 6
Сингапур - Республика 1849 5
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 5
Япония 13282 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 4
Франция - Французская Республика 7845 4
Россия - СФО - Новосибирск 4291 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 4
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 280 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Китай - Пекин - Beijing 1001 3
Австрия - Австрийская Республика 1309 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Испания - Королевство 3706 2
США - Калифорния 4625 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 2
Африка - Африканский регион 3478 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 562 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 23 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Южная Корея - Республика 6646 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 82
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 42
Физика - Physics - область естествознания 2642 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 16
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 15
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 12
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 10
Экономический эффект 1067 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 7
Энергетика - Energy - Energetically 5082 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 6
Образование в России 2190 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 6
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 6
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 5
Nature 811 4
9to5Mac 70 3
9to5Google 48 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Optics Express 12 2
Phys.org 972 1
РИА Новости 917 1
Известия ИД 624 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Independent 111 1
Bloomberg 1286 1
The Verge - Издание 554 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
Markets&Markets Research 112 1
Tractica 7 1
CB Insights 10 1
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 48
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 36
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 21
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 14
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 13
РАН - Российская академия наук 1870 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 7
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 15 7
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 4
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 4
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 6 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 4
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 35 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 3
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 3
ТГУ - Томский государственный университет 172 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 2
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 7 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 2
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 2
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 2
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 11 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 49 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 31 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 2
CNews FORUM Кейсы 225 28
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 28
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
CeBIT 612 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 26 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще