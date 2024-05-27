РКЦ Российский квантовый центр RQC Russian Quantum Center МЦКТ
Российский квантовый центр (РКЦ) — некоммерческий научно-технологический центр разработки высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий. Команда исследователей РКЦ насчитывает более 350 ученых, включая ведущих российских и мировых специалистов. РКЦ в 2018 году первым в мире запустил квантовый блокчейн, а сейчас участвует в проекте по созданию квантового компьютера под эгидой Госкорпорации «Росатом».
|27.05.2024
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Positive Technologies, «Российский квантовый центр» и другие игроки отрасли назвали пять главных киберугроз квантовых технологий
сейчас задуматься об аспектах их внедрений, — сказал Алексей Федоров, руководитель научной группы «Российского квантового центра». — Наряду с очевидными преимуществами появление квантового ком
|15.11.2023
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Алексей Федоров, Российский квантовый центр: Бизнес сможет использовать квантовые компьютеры через 3-5 лет
ый на решение конечных проблем потребителей. Краткая биография Алексей Федоров С 2012 г. работает в Российском квантовом центре (РКЦ) В 2015 г. возглавил проект по разработке программной платфо
|14.07.2023
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Российский квантовый центр и VK будут развивать квантовые вычисления в облаке
неса», — отметил Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра. «Развитие квантовых технологий требует мощной инфраструктуры и
|10.10.2022
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Ученые из России, Китая и Таиланда защитили установки квантовой криптографии от атак с вбросом яркого света
как наш лазер высокой мощности был способен повредить окружающие предметы», — добавила Анастасия Поносова, научный сотрудник Российского квантового центра, выполнявшая эксперименты в лаборатории. *** Российский квантовый центр (РКЦ) — научно-технологический центр, который занимается разработкой высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий. Команда исследователей
|22.01.2020
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Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии
Nissan и Проект по квантовому машинному обучению Российского квантового центра (РКЦ) объявили о старте совместного научно-технологического проекта в области применения квантовых вычислений для решения моделирования химических соединений. В ра
|07.06.2019
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Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть
нстрировали работу первой межкорпоративной квантовой сети. Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защищенной видеоконференцсвязи между стендами
|17.05.2019
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РВК и Российский квантовый центр откроют магистерскую программу по квантовым коммуникациям
Кафедра РВК в МФТИ совместно с НИТУ «МИСиС» и Российским квантовым центром открывает новую магистерскую программу по управлению проектами в сфере квантовых коммуникаций. Первый набор студентов завершится в июле 2019 г. Программа носит прик
|02.06.2017
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PwC и «Российский квантовый центр» будут вместе развивать квантовые системы защиты информации
цифровой инфраструктуры компании и гарантом ее безопасности», — рассказал Руслан Юнусов, директор «Российского квантового центра». «Мы рады сотрудничеству с “Российским квантовым центром”, мир
|27.02.2017
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«Российский квантовый центр» совместно с партнерами из Италии разработает систему квантовой криптографии для электромобилей
Руслан Юнусов, президент I-FEVS Пьетро Перло и президент IPM Константин Звездин, сообщили CNews в «Российском квантовом центре». В последние годы на дорогах появляется все больше и больше элек
|16.06.2016
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Российский квантовый центр запустил первую в России линию квантовой связи в городских условиях
ств платежей от злоумышленников становится все более актуальной во всем мире, - отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. - Внедрение передовых технологий, реализованных Российским квантовым центром, позволяет противопоставить изощренным методикам киберпреступников самые высокие достижения науки. Начало практического применения квантовых изобретений в банковско
|25.06.2015
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Российский квантовый центр получил комнату «магнитного вакуума» для проекта борьбы с инфарктами
В Российском квантовом центре (РКЦ) начала работать экспериментальная установка — безмагнитная
|29.05.2015
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Ростех и Российский квантовый центр развивают квантовые технологии и фотонику
ют огромные перспективы не только в сфере оборонно-промышленного комплекса, но и в обычной жизни. В Российском квантовом центре с 2014 г. запущены 12 проектов, которые находятся в разной степен
|23.07.2013
|Российский квантовый центр рассказал, куда тратит миллионы из «Сколково»
|20.12.2012
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Разработчики квантового компьютера получили гигантский грант от «Сколково»
Беспрецедентный по размерам грант фонда «Сколково» получил резидент кластера информационных и компьютерных технологий «Российский квантовый центр». Его объем составил 1,33 млрд руб. при том, что обычно финансирование ИТ-проектов фондом ограничивается десятками миллионов рублей. Для сравнения масштаба сумм на ко
РКЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Федоров Алексей 116 47
|Сергеев Сергей 138 28
|Мельникова Алиса 90 28
|Шпак Василий 223 19
|Албычев Александр 150 19
|Чудинов Дмитрий 32 18
|Шадаев Максут 1008 17
|Легостаева Светлана 82 16
|Леонов Алексей 79 16
|Киселев Сергей 59 16
|Лобанов Максим 45 16
|Скоромыкин Кирилл 18 16
|Будник Иван 19 16
|Сухорукова Алена 16 16
|Московкина Нина 16 16
|Челидзе Джимшер 30 16
|Кудашев Михаил 26 16
|Колесов Александр 54 15
|Рустамов Рустам 412 15
|Евдокимов Игорь 50 15
|Луганцев Александр 51 15
|Уткин Владислав 20 15
|Семенов Александр 145 15
|Спирин Антон 61 15
|Сельдемиров Александр 43 15
|Рыжков Станислав 15 15
|Александров Александр 70 15
|Булгаков Кирилл 104 15
|Демидов Сергей 127 15
|Натрусов Артем 284 15
|Сотин Денис 205 15
|Гузовский Денис 68 15
|Катамадзе Анна 101 15
|Чурсин Дмитрий 61 15
|Добровинский Александр 35 15
|Бурилов Андрей 105 15
|Климов Андрей 72 15
|Ульянов Николай 112 15
|Меркулов Сергей 32 15
|Сивцев Илья 140 15
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