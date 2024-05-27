РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ

Positive Technologies, «Российский квантовый центр» и другие игроки отрасли назвали пять главных киберугроз квантовых технологий сейчас задуматься об аспектах их внедрений, — сказал Алексей Федоров, руководитель научной группы «Российского квантового центра». — Наряду с очевидными преимуществами появление квантового ком

Алексей Федоров, Российский квантовый центр: Бизнес сможет использовать квантовые компьютеры через 3-5 лет ый на решение конечных проблем потребителей. Краткая биография Алексей Федоров С 2012 г. работает в Российском квантовом центре (РКЦ) В 2015 г. возглавил проект по разработке программной платфо

Российский квантовый центр и VK будут развивать квантовые вычисления в облаке неса», — отметил Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра. «Развитие квантовых технологий требует мощной инфраструктуры и

Ученые из России, Китая и Таиланда защитили установки квантовой криптографии от атак с вбросом яркого света как наш лазер высокой мощности был способен повредить окружающие предметы», — добавила Анастасия Поносова, научный сотрудник Российского квантового центра, выполнявшая эксперименты в лаборатории. *** Российский квантовый центр (РКЦ) — научно-технологический центр, который занимается разработкой высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий. Команда исследователей

Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии Nissan и Проект по квантовому машинному обучению Российского квантового центра (РКЦ) объявили о старте совместного научно-технологического проекта в области применения квантовых вычислений для решения моделирования химических соединений. В ра

Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть нстрировали работу первой межкорпоративной квантовой сети. Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защищенной видеоконференцсвязи между стендами

РВК и Российский квантовый центр откроют магистерскую программу по квантовым коммуникациям Кафедра РВК в МФТИ совместно с НИТУ «МИСиС» и Российским квантовым центром открывает новую магистерскую программу по управлению проектами в сфере квантовых коммуникаций. Первый набор студентов завершится в июле 2019 г. Программа носит прик

PwC и «Российский квантовый центр» будут вместе развивать квантовые системы защиты информации цифровой инфраструктуры компании и гарантом ее безопасности», — рассказал Руслан Юнусов, директор «Российского квантового центра». «Мы рады сотрудничеству с “Российским квантовым центром”, мир

«Российский квантовый центр» совместно с партнерами из Италии разработает систему квантовой криптографии для электромобилей Руслан Юнусов, президент I-FEVS Пьетро Перло и президент IPM Константин Звездин, сообщили CNews в «Российском квантовом центре». В последние годы на дорогах появляется все больше и больше элек

Российский квантовый центр запустил первую в России линию квантовой связи в городских условиях ств платежей от злоумышленников становится все более актуальной во всем мире, - отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. - Внедрение передовых технологий, реализованных Российским квантовым центром, позволяет противопоставить изощренным методикам киберпреступников самые высокие достижения науки. Начало практического применения квантовых изобретений в банковско

Российский квантовый центр получил комнату «магнитного вакуума» для проекта борьбы с инфарктами В Российском квантовом центре (РКЦ) начала работать экспериментальная установка — безмагнитная

Ростех и Российский квантовый центр развивают квантовые технологии и фотонику ют огромные перспективы не только в сфере оборонно-промышленного комплекса, но и в обычной жизни. В Российском квантовом центре с 2014 г. запущены 12 проектов, которые находятся в разной степен