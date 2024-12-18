Киселев Сергей
Киселев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 27
|Челидзе Джимшер 30 27
|Ульянов Николай 112 27
|Григоренко Вадим 40 27
|Замаруев Владимир 40 27
|Натрусов Артем 284 27
|Катамадзе Анна 101 27
|Лобанов Максим 45 27
|Кудашев Михаил 26 24
|Мельникова Алиса 90 22
|Лукавенко Олег 35 20
|Легостаева Светлана 82 16
|Сергеев Сергей 138 16
|Федоров Алексей 116 16
|Колесов Александр 54 15
|Рустамов Рустам 412 15
|Евдокимов Игорь 50 15
|Луганцев Александр 51 15
|Уткин Владислав 20 15
|Семенов Александр 145 15
|Спирин Антон 61 15
|Сельдемиров Александр 43 15
|Рыжков Станислав 15 15
|Александров Александр 70 15
|Булгаков Кирилл 104 15
|Сухорукова Алена 16 15
|Гуренков Михаил 30 15
|Ульянычев Матвей 36 15
|Сивцев Илья 140 15
|Конева Татьяна 19 15
|Тятюшев Максим 97 15
|Московкина Нина 16 15
|Леонов Алексей 79 15
|Тугалева Наталья 15 15
|Демидов Сергей 127 15
|Попушой Александр 15 15
|Старостин Георгий 23 15
|Будник Иван 19 15
|Сотин Денис 205 15
|Гузовский Денис 68 15
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|InformationWeek 241 1
|Ars Technica 419 1
|Hacker News 35 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 12
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Gartner - Гартнер 3556 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.