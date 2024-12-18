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Индексная книга (каталог) CNews*
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Киселев Сергей



18.12.2024 МТС запустила 4G на курорте «Сюгеш» в Хакасии 1
13.12.2024 МТС определила для сети супермаркетов в Хакасии самые посещаемые локации 1
10.12.2024 МТС: бизнес Хакасии стал чаще переносить данные в облака 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
04.10.2024 Любители электронной музыки в Хакасии смотрели фестиваль «ХанБасс» онлайн благодаря МТС 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
20.09.2024 В 2024 г. МТС заблокировала в Абакане более 11 млн спам-звонков 1
18.09.2024 МТС внедрила систему мониторинга образовательного процесса в крупной школе Черногорска 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 МТС усилила сеть LTE в окрестностях хакасского «лекарственного» озера 1
19.07.2024 Школьников Хакасии приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
16.07.2024 МТС усилила сеть в окрестностях курортного озера Беле в Хакасии 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 2
04.07.2024 МТС запустила цифровой гид по колыбели древних шаманов и сибирского Стоунхенджа 1
26.06.2024 МТС прокачала сеть в двух старинных селах Хакасии 1
20.06.2024 Для детей из Хакасии МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
17.06.2024 МТС запустила в Хакасии экосистемный сервис оплаты частями «Флекс» 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.06.2024 МТС увеличила LTE-скорости для жителей столицы «крылатого металла» в Хакасии 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
30.05.2024 МТС предложит корпоративным клиентам из Хакасии отечественную компьютерную технику по подписке 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1

Публикаций - 59, упоминаний - 60

Киселев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

8213 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 27
Корус Консалтинг ГК 1217 19
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 16
Ред Софт - Red Soft 701 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
Neoflex - Неофлекс 220 15
Biocad - Биокад 78 15
Diasoft - Диасофт 870 13
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
R-Vision - Р-Вижн 153 12
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 12
Аусферр ИТЦ 28 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 12
Северсталь Инфоком 63 12
Газинформсервис - ГИС 272 12
Ланит Интеграция 190 12
Polymedia - Полимедиа 138 12
ФинГрад - FinGrad 33 12
Сбер - СберБизнес Софт 56 12
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 39 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Инталев - Intalev 273 5
МегаФон 8805 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 28
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 27
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 27
Восток-Сервис ГК 52 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 27
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 27
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 26
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 26
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 23
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 23
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 22
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 21
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 21
Лента - Сеть розничной торговли 2080 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 15
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 15
Шереметьево Хэндлинг 36 15
Силовые машины 111 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 14
ВТБ - Почта Банк 466 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 13
РЖД - Российские железные дороги 1903 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 28
Федеральное казначейство России 1772 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 28
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 17
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 17
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 17
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 16
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 16
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 16
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 15
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 15
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Скрининг 150 15
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 13
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 13
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 13
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Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 12
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 27
БИС - ITQuick - Jumse 39 20
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 15
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 13
Новые облачные технологии - МойОфис 778 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 12
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 12
НКТ - Р7-Офис 380 12
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 12
Протек - Здравсити 26 12
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 12
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 12
НКТ - Р7-графика 31 12
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
СалютДевайсы - GigaChat 190 4
Microsoft SharePoint Server 705 3
Айтеко - Аналитический курьер 7 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 3
Microsoft Office 3734 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
МТС Big Data 265 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Рики ГК - Рики - ‎Фиксики - анимационный сериал 31 2
Prof-IT Group - RFID Tag 1 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Инталев Корпоративный навигатор 16 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 19 1
HCL Lotus QuickPlace - Lotus Quickr 18 1
Joomla CMS 87 1
Drupal - CMS-система 80 1
RecFaces Id-Gate 8 1
Шадаев Максут 1008 27
Челидзе Джимшер 30 27
Ульянов Николай 112 27
Григоренко Вадим 40 27
Замаруев Владимир 40 27
Натрусов Артем 284 27
Катамадзе Анна 101 27
Лобанов Максим 45 27
Кудашев Михаил 26 24
Мельникова Алиса 90 22
Лукавенко Олег 35 20
Легостаева Светлана 82 16
Сергеев Сергей 138 16
Федоров Алексей 116 16
Колесов Александр 54 15
Рустамов Рустам 412 15
Евдокимов Игорь 50 15
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 20 15
Семенов Александр 145 15
Спирин Антон 61 15
Сельдемиров Александр 43 15
Рыжков Станислав 15 15
Александров Александр 70 15
Булгаков Кирилл 104 15
Сухорукова Алена 16 15
Гуренков Михаил 30 15
Ульянычев Матвей 36 15
Сивцев Илья 140 15
Конева Татьяна 19 15
Тятюшев Максим 97 15
Московкина Нина 16 15
Леонов Алексей 79 15
Тугалева Наталья 15 15
Демидов Сергей 127 15
Попушой Александр 15 15
Старостин Георгий 23 15
Будник Иван 19 15
Сотин Денис 205 15
Гузовский Денис 68 15
Россия - РФ - Российская федерация 144215 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 25
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 15
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Европа 21767 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 32 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 40 3
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