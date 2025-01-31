Аналитика МТС: в 2024 году жители Хакасии в четыре раза чаще совещались онлайн, чем годом ранее

Цифровая экосистема МТС проанализировала статистику проведения онлайн-мероприятий на платформе «МТС Линк» среди жителей Хакасии. В 2024 г. пользователи «МТС Линк» в республике проводили онлайн-встречи в четыре раз чаще, чем годом ранее. Больше всего в 2024 г. отечественным софтом для онлайн-коммуникаций пользовались представители бюджетных организаций — на них пришлось 35% всех онлайн-совещаний в 2024 г., 27% — на учреждения высшего, среднего и общего образования, и еще 15% — на малый и средний бизнес. Следом идут промышленность и ИТ-компании, которые в совокупности занимают чуть более 10% от всех коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом по Хакасии количество совещаний в сервисе для онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» выросло в три раза у малого и среднего бизнеса, в 3,7 раз — в сфере образования. Чаще пользоваться платформой для онлайн-коммуникаций стали и в государственной сфере (на 9,7%), и в ИТ-компаниях (также 9,7%).

«Сегодня не только бизнесу республики, но и государственным учреждениям Хакасии крайне важно сохранить доступ ко всем необходимым ИТ-сервисам. При этом необходимо обезопасить коммерческую и техническую информацию, сохранять конфиденциальность всех коммуникаций. Для решения таких вызовов мы предлагаем полностью российский продукт и уже помогаем бесшовно переходить на отечественные ИТ-сервисы, повышая при этом комфорт и эффективность взаимодействия между сотрудниками и клиентами», — сказал директор МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.