Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

В 2024 г. МТС заблокировала в Абакане более 11 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям республики Хакасия за 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, МТС с начала 2024 г. заблокировала более 11 млн вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего спам-звонков жители Хакасии получили летом 2024 г. — в июне, июле и августе, причем количество заблокированных вызовов в 2024 г. по сравнению с летними месяцами 2023 г. выросло вдвое. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Популярность сервиса МТС «Защитник», который блокирует спам-звонки, заметно выросла — жители Хакасии не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера телефонов и не вступают в диалог в том числе с мошенниками. Высокую эффективность этого сервиса подтверждают необходимые тесты. Так, за первое полугодие количество заблокированных спам-звонков жителям республики по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года выросло на 38%», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
Техника

С начала 2023 г. общий объем заблокированных нежелательных звонков в Хакасии превысил 23 млн минут или 266 млн секунд. Средняя длительность одного заблокированного вызова — 11 секунд. Чаще всего жителям республики пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями и опросами, коллекторы и финансовые организации.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут заблокированы. Злоумышленник или спамер не дозвонится абоненту. В остальных случаях сервис помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым — спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса

Власти потратят 820 миллионов на кибергигиену чиновников и граждан

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

Обожаемые россиянами языки программирования оказались уязвимыми для хакеров. В топе самых дырявых – Java, JavaScript и C#

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

Хакеры на несколько дней отключили обновление антивируса DrWeb

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: