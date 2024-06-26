МТС прокачала сеть в двух старинных селах Хакасии

ПАО «МТС» модернизировала сеть мобильной связи в двух крупных селах республики — Таштыпе и Бее. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета у 12 тыс. жителей этих населенных пунктов в среднем выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела масштабную модернизацию сети и ускорила мобильный интернет в Таштыпе и Бее благодаря рефармингу — переводу частот, выделенных под поколения связи 2G и 3G, на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). Теперь жители этих сел могут комфортно смотреть фильмы, общаться по видеосвязи, слушать музыку, скачивать файлы и пользоваться всеми современными цифровыми сервисами.

Село Таштып имеет более чем 250-летнюю историю — его в середине 18 века из-за угрозы вторжения китайской армии на Алтай основали красноярские казаки, которые добровольно поселились на этих землях для содержания пограничного караула. Спустя столетие в Таштыпе служил казачий офицер Марк Суриков, родственник великого русского художника Василия Сурикова. А в наши дни в Таштыпе проживает почти 7 тыс. жителей, в селе есть несколько предприятий и школ, детский сад, профессиональное училище, больница, дом культуры и краеведческий музей. Теперь у местных жителей появилось еще больше возможностей для образования, работы и проведения досуга.

Скорость мобильного интернета выросла также в старинном республиканском селе Бея. Известно, что уже в 1789 г. здесь проживало 45 человек — это были хакасы и крестьяне-переселенцы из центральной России. Сейчас же численность населения села составляет около 5 тыс. жителей: имеются несколько производств, детских садов и парков, а также районная администрация, школа-интернат, больница, поликлиника, церковь и отделение полиции. Туристы приезжают в село, чтобы запечатлеть сохранившиеся здесь боярские дома, в одном из которых отбывала ссылку известная революционерка Елена Стасова.

«Мы продолжаем улучшать покрытие сети в Хакасии. В этом году мы также модернизировали оборудование в пяти населенных пунктах республики — Саяногорске, поселках Черемушки и Майна, а также в селах Калы и Очуры, в результате скорость передачи данных у абонентов МТС выросла в среднем на 30%, а доступ к ускоренному мобильному интернету получили в общей сложности более 75 тыс. местных жителей. Мы постоянно фиксируем рост потребления интернет-трафика и планомерно улучшаем мобильную инфраструктуру как в городах республики, так и в деревнях и селах — в том числе и отдаленных, чтобы дать жителям доступ ко всем необходимым сервисам нашей цифровой экосистемы», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.