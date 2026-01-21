Разделы

Россия СФО Хакасия Республика Саяногорск

Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск

СОБЫТИЯ


21.01.2026 «МегаФон» провел масштабное расширение LTE-сети в Алтайском районе Хакасии 1
12.11.2025 МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6%    1
09.10.2025 МТС отключила 3G еще в девяти городах, на очереди – Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи 1
11.07.2025 МТС прокачала сеть в столице Хакасии 1
06.06.2025 МТС отключит в июне-июле 2025 г. сети 3G в девяти городах, в 2025 г. – половину площадок 3G в России 1
14.04.2025 «Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко» 1
07.02.2025 «МегаФон» модернизировал сеть в Саяногорске 2
15.01.2025 На 20% быстрее: «МегаФон» «прокачал» 4G в Хакасии 1
01.11.2024 Владельцы более 30 тыс. частных домов в Красноярском крае и Хакасии получат доступ к цифровым сервисам «Ростелекома» 1
19.07.2024 Школьников Хакасии приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
27.06.2024 «Ростелеком» развернул цифровую инфраструктуру в хакасской деревне Большие Арбаты 1
26.06.2024 МТС прокачала сеть в двух старинных селах Хакасии 1
10.06.2024 МТС увеличила LTE-скорости для жителей столицы «крылатого металла» в Хакасии 2
20.12.2023 150 тыс. семей Красноярского края, Хакасии и Тувы подключены к видеосервису Wink от «Ростелекома» 1
26.12.2018 Tele2 запустил 4G в Приисковом 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
23.06.2016 МТС «прокачала» мобильную сеть в Хакасии 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
21.07.2015 МТС фиксирует рост спроса на M2M-сервисы среди корпоративных клиентов в Хакасии 1
28.04.2015 МТС расширила сеть 4G в Хакасии 1
25.02.2015 Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 1
06.02.2015 Мобильный интернет МТС в Хакасии стал в полтора раза быстрее 1
17.10.2014 МТС отмечает рост спроса на услуги 4G в республике Хакасия 1
17.07.2014 МТС запустила в Хакасии первую сеть 4G 1
26.04.2013 «Ростелеком» подключил более 100 тыс. абонентов «Домашнего Интернета» в Красноярском крае и Хакасии 1
25.10.2010 «Сибирьтелеком» начал предоставлять услуги интернет-доступа по технологии GPON в Абакане 1
27.08.2010 «Сибирьтелеком» обеспечил доступом в интернет детей-инвалидов в Хакасии 1
02.04.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Сибирском регионе 1
31.03.2010 МТС запустила сеть 3G в республике Хакасия 1
18.08.2009 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: текущая хроника 1
17.08.2009 Саяно-Шушенская ГЭС: противоречивая информация 1
18.06.2008 Партнеры «Синтерры» приступили к тестированию «мини-сетей WiMAX» 1
12.03.2008 «ТрансТелеКом» предоставит услуги междугородной связи прокуратуре Хакасии 1
11.09.2007 Новое в ИКТ-законодательстве России: август 2007 4
25.05.2007 ЕТК понизила стоимость SMS для выпускников 1
15.09.2006 "Мегафон-Сибирь" запускает сеть в Республике Хакасия 1
02.04.2004 "Енисейтелеком" инвестирует $30 млн. в развитие сотовой связи 1
19.02.2001 В интернет-классах "Сибала" будут учить новым информационным технологиям и менеджменту 1

Публикаций - 39, упоминаний - 44

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14434 16
Ростелеком 10373 5
МегаФон 10005 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 265 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 35 1
Киасофт ЦАБ - Киасофт Центр автоматизации бизнеса 3 1
Adobe Figma 64 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Инвиатех 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3139 1
Huawei 4249 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9220 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
БАРС Груп 561 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4567 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 1
АйТи 1440 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Huawei Technologies 405 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 5
Черемушки 60 4
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 3
РусГидро - Майнская ГЭС 15 2
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 2
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
РУСАЛ - НкАЗ - Новокузнецкий алюминиевый завод 3 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
РУСАЛ - АГК - Ачинский глинозёмный комбинат - РУСАЛ Ачинск 3 1
Почта России ПАО 2257 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Русагро Группа Компаний 341 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 120 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Телефон.Ру 92 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 8 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 30 2
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3134 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1473 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 18 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9403 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1288 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2042 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8464 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2066 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5177 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3313 1
Сетевое оборудование - Router LTE - Роутер LTE - Router 4G - Роутер 4G - LTE-маршрутизатор 86 1
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 102 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8960 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2304 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 953 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 3
БАРС.ЖКХ - БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд - БАРС.ЖКХ-Биллинговый Центр 12 1
Рики ГК - ‎Фиксики - анимационный сериал 37 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 7 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5885 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 347 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 189 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 28 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 102 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
МТС 3G-сеть 121 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Правительство Москвы - АС ЦМУС - Центр мониторинга и управления системой центров общественного доступа города Москвы 1 1
Чернов Григорий 17 6
Киселев Сергей 69 3
Симаткина Светлана 57 2
Борисова Елена 2 1
Тиман Юрий 4 1
Акбулатов Эдхам 5 1
Клейкин Валерий 11 1
Гроо Александр 2 1
Баженова Наталья 7 1
Хайруллин Игорь 1 1
Суриков Василий 1 1
Стасова Елена 1 1
Суриков Марк 1 1
Везломцев Владимир 1 1
Ahman Eddie - Оман Эдди 7 1
Тиспирекова Клара 1 1
Галактионова Инесса 97 1
Иванов Сергей 398 1
Иванов Антон 90 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Попов Виталий 22 1
Валяева Елизавета 72 1
Зданович Сергей 8 1
Крупский Владимир 7 1
Арендаренко Андрей 11 1
Зубакин Василий 6 1
Зимин Виктор 3 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 557 33
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 186 21
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 45 17
Россия - РФ - Российская федерация 157792 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1828 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1442 10
Россия - СФО - Хакасия Республика - Усть-Абакан 14 9
Россия - СФО - Хакасия Республика - Аскизский район - Аскиз 22 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1555 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1897 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2688 6
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1261 6
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1645 5
Россия - СФО - Новосибирск 4681 5
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 60 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45965 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18718 4
Россия - СФО - Кемеровская область 1001 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 315 4
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 4
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 97 4
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абаза 11 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Углич 35 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Мариинск 21 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1363 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 3
Россия - УФО - Свердловская область 1773 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2691 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1217 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2094 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 865 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 554 3
Россия - СФО - Республика Тыва 363 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 393 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 456 3
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 273 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 99 3
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 105 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Частный сектор 149 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Религия 150 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 200 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10384 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3788 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3183 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 28 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 64 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 3
Вечерний Красноярск 1 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ХГУ - Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 8 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
