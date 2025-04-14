Получите все материалы CNews по ключевому слову
Везломцев Владимир
|14.04.2025
|«Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко» 1
Везломцев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
|РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 78 1
|Русагро Группа Компаний 285 1
|Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 5 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1823 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355119, в очереди разбора - 759030.
Создано именных указателей - 173357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.