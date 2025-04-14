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Везломцев Владимир



14.04.2025 «Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Везломцев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Айтеко - Инвиатех 3 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 78 1
Русагро Группа Компаний 285 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 143 1
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1741 1
Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355119, в очереди разбора - 759030.
Создано именных указателей - 173357.
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