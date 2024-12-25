Айтеко Инвиатех
|25.12.2024
|Система промышленной безопасности DES.ISS.Pro от «Айтеко» внесена в реестр российского ПО Минцифры 1
|23.08.2024
|ГК «Айтеко» реализовала проект по замещению зарубежной системы LIMS в компании «Каустик» 1
Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:
|StarLims 5 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
|Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 4 1
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