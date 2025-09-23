Разделы

«Айтеко» внедрила систему управления лабораторной информацией в СК «РусВьетПетро»

Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по созданию и внедрению собственной системы управления лабораторной информацией на базе DES.LIMS.Pro для нефтегазовой компании СК «РусВьетПетро».

Основными задачами проекта стали автоматизация процессов контроля качества, повышение доступности результатов лабораторных испытаний и оптимизация управления информацией для оперативного принятия корректных управленческих решений. Для достижения поставленных задач было выбрано отечественное решение DES.LIMS.Proсобственной разработки ГК «Айтеко».

Проект по внедрению системы управления лабораторной информацией успешно реализован в химико-аналитических лабораториях двух нефтяных месторождений Заполярного района Ненецкого автономного округа: Северо-Хоседаюcком им. А. Сливки и Мусюршорском. Одним из ключевых вызовов при реализации проекта стала значительная географическая удалённость объектов.

В результате внедрения было автоматизировано порядка 100 методик проведения испытаний и разработано 22 стандартные отчётные формы. В настоящее время системой пользуются около 30 сотрудников. Ежегодно система обеспечивает регистрацию примерно 11 тыс. проб и свыше 700 тыс. результатов лабораторных исследований.

«Мы считаем, что сделали еще один важный шаг в цифровой трансформации наших активов, внедрив российское решение DES.LIMS.Pro. Решение позволило нам автоматизировать процессы контроля качества, а также обеспечить более эффективное и оперативное взаимодействие между лабораториями и производственными отделами наших месторождений. Благодаря новой системе производительность труда сотрудников лаборатории физико-химических исследований выросла на 7%», – сказал Евгений Матавин, начальник управления автоматизации, метрологии, информационных технологий и связи СК «РусВьетПетро».

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

Реализация проекта позволила повысить оперативность обработки данных и прозрачность учёта лабораторной информации, улучшив контроль качества и ускорив доступ к результатам. В составе решения DES.LIMS.Pro были внедрены модули: «Лабораторные операции», «Нормативно-справочная информация», «Отчёты», «Внутрилабораторный контроль», «Интеграция» и «Оборудование».

«Наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить СК «РусВьетПетро» удобным инструментом для управления качеством продукции, соответствующим мировым стандартам и полностью основанным на отечественных разработках. Автоматизация работы лабораторий позволила оперативно предоставлять руководству необходимую информацию для принятия важных управленческих решений. Результаты внедрения показали, что мы успешно справились с поставленной задачей. Наша система на базе DES.LIMS.Pro значительно упростит работу в важной для производства сфере контроля качества», – сказал Евгений Разживин, руководитель направления систем контроля качества «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко»).

