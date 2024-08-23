НИКОХИМ Каустик НикоМаг Зиракс Полигран

В состав холдинга входят: АО «КАУСТИК» - основное предприятие группы, выпускает базовые продукты – каустическую соду, хлорпарафины, синтетическую соляную кислоту, хлор, поливинилхлорид, гипохлорит натрия и др., является одним из крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области

АО «НикоМаг» - производство гидроксида и оксида магния, хлористого магния, противогололёдных материалов;

ООО "Зиракс" - производство высокочистых реагентов для различных отраслей промышленности;

ОАО «Полигран» - производство пластикатов и жестких ПВХ-композиций.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 15 дел, на cумму 83 029 387 205 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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