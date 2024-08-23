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НИКОХИМ Каустик НикоМаг Зиракс Полигран

НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран

В состав холдинга входят:

  • АО «КАУСТИК» - основное предприятие группы, выпускает базовые продукты – каустическую соду, хлорпарафины, синтетическую соляную кислоту, хлор, поливинилхлорид, гипохлорит натрия и др., является одним из крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области;
  • АО «НикоМаг» - производство гидроксида и оксида магния, хлористого магния, противогололёдных материалов;
  • ООО "Зиракс" - производство высокочистых реагентов для различных отраслей промышленности;
  • ОАО «Полигран» - производство пластикатов и жестких ПВХ-композиций.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 83 029 387 205 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 83 029 387 205 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 28 858 284 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 6 550 592 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.08.2024 ГК «Айтеко» реализовала проект по замещению зарубежной системы LIMS в компании «Каустик» 2
16.02.2018 Commvault представила в Москве HyperScale Appliance и HyperScale Software 1
13.09.2017 «Каустик» внедрила решение для резервного копирования и восстановления данных от Commvault 4
07.02.2013 «Сода» оптимизировала взаимодействие сотрудников с помощью Microsoft Lync Server 2010 1
13.08.2012 Softline внедрила систему веб-фильтрации в химическом холдинге «Каустик» 4
06.04.2011 Игру бликов превратили в изображение 2
19.01.2010 «Роснано» вложит свыше 1,2 млн руб. в производство наноструктурированного гидроксида магния 4
29.05.2007 Inline Technologies повысит управляемость инфраструктуры "Каустик" 1
20.04.2007 ЕТК работает в Directum 1
08.11.2006 "Единая Торговая Компания" внедрит СЭД 2
30.05.2006 Inline Technologies запустила первую очередь системы управления ИТ в "Каустике" 2
07.02.2006 На "Каустике" внедрена служба каталогов 3
08.08.2001 "Белтел" модернизирует сеть связи ОАО "Каустик" 3
30.04.1999 "АйТи" организовала в Волгограде семинар по платежным системам на основе технологии SmartCity 1

Публикаций - 15, упоминаний - 32

НИКОХИМ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25720 3
Commvault 187 2
IBM - International Business Machines Corp 9683 2
Softline - Софтлайн 3695 2
Directum - Директум 1252 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 230 2
АйТи 1516 2
StarLims 5 1
Walt Disney Research 11 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Инвиатех 9 1
Галактика - Корпорация 1539 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Beltel - Белтел 146 1
Cisco Systems - IronPort Systems 54 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 3
Химпром 22 2
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 287 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 1
Walt Disney Company 644 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 134 1
Красный октябрь 33 1
БашХим Торговый дом - Транснефтехим ТД 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5610 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13872 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13802 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26171 2
Управляемость - Manageability 2238 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1391 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 430 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 236 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1582 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9230 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4310 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8669 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5476 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7132 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1576 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5718 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9210 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1104 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 941 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3395 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8180 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9330 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4363 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3162 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12754 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 187 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3564 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 315 2
Nortel Meridian 38 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 11 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1781 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2967 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1665 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 18 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
Ананьев Данил 2 2
Гордин Дионис 20 1
Шляхтин Геннадий 1 1
Мосягин Александр 5 1
Разживин Евгений 4 1
Коржиков Дмитрий 1 1
Ананьев Дмитрий 83 1
Вышлов Андрей 23 1
Lang Christian - Ланг Кристиан 1 1
Jow Mark - Джо Марк 1 1
Яковлев Вячеслав 1 1
Шулаев Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1184 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 898 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4184 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1424 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2599 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1779 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1298 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Австрия - Австрийская Республика 1355 1
Россия - УФО - Пермский край - Березники 68 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5465 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2260 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3447 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1391 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11498 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6558 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12229 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3950 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2458 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2989 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1066 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 440 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6610 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2794 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1021 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 145 1
Commvault TechTable 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
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