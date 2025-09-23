Получите все материалы CNews по ключевому слову
Разживин Евгений
УПОМИНАНИЯ
|23.09.2025
|«Айтеко» внедрила систему управления лабораторной информацией в СК «РусВьетПетро» 1
|23.08.2024
|ГК «Айтеко» реализовала проект по замещению зарубежной системы LIMS в компании «Каустик» 1
Разживин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Айтеко - Инвиатех 4 1
|StarLims 5 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1025 1
|Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385322, в очереди разбора - 730376.
Создано именных указателей - 183434.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.