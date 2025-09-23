Разделы

Разживин Евгений


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 «Айтеко» внедрила систему управления лабораторной информацией в СК «РусВьетПетро» 1
23.08.2024 ГК «Айтеко» реализовала проект по замещению зарубежной системы LIMS в компании «Каустик» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Разживин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - Инвиатех 4 1
StarLims 5 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1025 1
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 14 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 148 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22083 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33088 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55403 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70889 1
Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 6 1
Коржиков Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153385 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 804 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3557 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 970 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2678 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9781 1
