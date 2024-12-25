Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Айтеко Инвиатех DES Инвиатех Digital Enterprise Solution DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional


Разработанная компанией Инвиатех (входит в ГК Айтеко) система промышленной безопасности Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional (DES.ISS.Pro) зарегистрирована в Едином реестре российского программного обеспечения. Разработка позволяет предприятиям повысить уровень безопасности на производстве и снизить издержки путем автоматизированного электронного оформления и согласования нарядов-допусков на работы повышенной опасности с применением электронной цифровой подписи, в том числе, на мобильных устройствах


25.12.2024 Система промышленной безопасности DES.ISS.Pro от «Айтеко» внесена в реестр российского ПО Минцифры 2
17.12.2024 «Айтеко» инвестировала в российский стартап в области промышленной автоматизации 1
23.08.2024 ГК «Айтеко» реализовала проект по замещению зарубежной системы LIMS в компании «Каустик» 1
29.03.2022 «Айтеко» расширяет импортонезависимый портфель решений для управления промышленным производством 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
VideoMatrix - ВидеоМатрикс 12 1
StarLims 5 1
Айтеко - IAR Group - ИАР Групп 1 1
Айтеко - Инвиатех 2 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 3
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 132 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
Маркировка - Marking 1054 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Львов Владимир 17 2
Браун Евгений 1 1
Разживин Евгений 1 1
Коржиков Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще