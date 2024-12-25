Айтеко Инвиатех DES Инвиатех Digital Enterprise Solution DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional
Разработанная компанией Инвиатех (входит в ГК Айтеко) система промышленной безопасности Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional (DES.ISS.Pro) зарегистрирована в Едином реестре российского программного обеспечения. Разработка позволяет предприятиям повысить уровень безопасности на производстве и снизить издержки путем автоматизированного электронного оформления и согласования нарядов-допусков на работы повышенной опасности с применением электронной цифровой подписи, в том числе, на мобильных устройствах.
Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
|Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
|VideoMatrix - ВидеоМатрикс 12 1
|StarLims 5 1
|Айтеко - IAR Group - ИАР Групп 1 1
|Айтеко - Инвиатех 2 1
|Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
|НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 14 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Львов Владимир 17 2
|Браун Евгений 1 1
|Разживин Евгений 1 1
|Коржиков Дмитрий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
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