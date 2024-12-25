Разработанная компанией Инвиатех (входит в ГК Айтеко) система промышленной безопасности Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional (DES.ISS.Pro) зарегистрирована в Едином реестре российского программного обеспечения. Разработка позволяет предприятиям повысить уровень безопасности на производстве и снизить издержки путем автоматизированного электронного оформления и согласования нарядов-допусков на работы повышенной опасности с применением электронной цифровой подписи, в том числе, на мобильных устройствах.