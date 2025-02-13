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VideoMatrix ВидеоМатрикс

VideoMatrix - ВидеоМатрикс


13.02.2025 «Камский Бекон» внедрил видеоаналитику для автоматизированного учета животных 1
17.12.2024 «Айтеко» инвестировала в российский стартап в области промышленной автоматизации 1
Как видеоаналитика и нейросети оптимизируют производство и снижают издержки 2
09.07.2024 В реестре программ для ЭВМ зарегистрирована первая видеоаналитика для экологического мониторинга 1
09.04.2024 Фарид Нигматуллин, «ВидеоМатрикс»: У видеоаналитики в промышленности большие возможности 2
28.02.2023 Konica Minolta и «Видеоматрикс» заключили партнерское соглашение для разработки решений по видеоаналитике 2
15.11.2021 «Видеоматрикс» проконтролирует груз в вагонах международной сталелитейной и горнодобывающей компании 2
26.05.2021 Сергей Попов -

2020 год создал новые возможности для развития прорывных технологий и модернизации ИТ-инфраструктуры

 1
12.04.2021 Совместный проект «машинного зрения» «РТ-техприемки» и Videomatrix включен в открытую библиотеку AI Russia 1
27.10.2020 «РТ-Техприемка» успешно завершила опытную эксплуатацию прототипа «машинного зрения» для контроля качества стали 3
23.07.2020 «РТ-Техприемка» представила цифровые решения 1
14.07.2020 «Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта 2
12.03.2018 Stack Group предоставила клиентам ПО SAP по облачной модели 1

Публикаций - 13, упоминаний - 20

VideoMatrix и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 5
Ростех - РТ-Техприёмка 15 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 2
SAP SE 5280 1
Stack Group - Стек Групп 160 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Comindware - Колловэар 155 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 17 1
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 1
Yandex - Яндекс 7400 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
NetApp - Network Appliance 638 1
Huawei 3946 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 221 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Cisco Systems 5120 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Мивар - Mivar 6 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Konica Minolta 406 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Айтеко - IAR Group - ИАР Групп 1 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
Газпром нефть 621 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 61 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Simple Group - Симпл 10 1
Газпром ПАО 1345 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 833 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 8
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1572 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3044 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12003 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5053 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 4
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 260 4
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 666 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5320 2
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2474 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12074 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8049 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7631 1
EFSS - Enterprise File Sharing - Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним 8 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2154 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3739 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1440 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3890 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 1
VideoMatrix - Vmx Dequs 7 5
VideoMatrix - Vmx MarkerID 3 2
VideoMatrix - Vmx SILA 4 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 131 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP HANA Data Platform 1 1
SAP Leonardo System of Innovation 1 1
Айтеко AR Support 2 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Айтеко SmartBM СКУД 3 1
VideoMatrix - Vmx Qualex 2 1
Unlimited Production - eXpress.ms 20 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 4 1
Конончук Денис 8 3
Нигматуллин Фарид 4 3
Горохов Евгений 39 1
Попов Сергей 136 1
Булатов Кирилл 18 1
Шарова Ольга 9 1
Шорин Владлен 3 1
Маляревский Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 823 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 1
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ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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