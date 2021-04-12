Спецпроекты

Совместный проект «машинного зрения» «РТ-техприемки» и Videomatrix включен в открытую библиотеку AI Russia

Интеграция Инфраструктура

Проект «РТ-техприемки» автоматизированного рабочего места финальной инспекции стальных листов (АРМИЛ), разработанный и реализованный совместно с российской компанией Videomatrix (резидент «Сколково») для металлургического производства, попал в открытую библиотеку AI Russia – проект Альянса в сфере искусственного интеллекта. В альянс входят технологические компании: Mail.ru Group, МТС, «Яндекс», «Сбер», «Газпром нефть», РФПИ. Основная цель проекта – продвигать в России тему искусственного интеллекта.

В области промышленности на сегодняшний день представлены 13 решений таких компаний как «Газпром нефть», «Росэнергоатом», «Северсталь», НЛМК и другие. Среди них был добавлен проект по созданию комплекса на базе искусственного интеллекта, нейросетевых технологий и компьютерного зрения для контроля качества стали, поставляемой на предприятия авиационного кластера госкорпорации «Ростех».

«Популярность искусственного интеллекта с каждым годом растет. Мы считаем демонстрацию практического применения технологии бизнес-сообществу одной из приоритетных задач альянса. Цель AI Russia — представить бизнес-кейсы с доказанной эффективностью для вдохновения и дальнейшего тиражирования. Библиотека будет развиваться и регулярно пополняться, и мы уверены, что совсем скоро проект станет «зеркалом» российского рынка ИИ», — отметил генеральный директор Альянса в сфере искусственного интеллекта Кирилл Булатов.

Альянс в сфере искусственного интеллекта создал проект AI Russia, где будут собраны лучшие российские ИИ-проекты. Бизнес-кейсы станут наглядной иллюстрацией того, как на базе технологии можно создать эффективные продукты и сервисы для компаний, работающих в 24 различных отраслях экономики: в банковском секторе, промышленности, телекоммуникациях, розничной торговле и здравоохранении.

«Признание нашего проекта экспертным сообществом Альянса в сфере искусственного интеллекта нами было высоко оценено. Этот факт подтверждает нашу гипотезу о том, что работа на результат и внимание компании к использованию современных технологий, в том числе и искусственного интеллекта, всегда будут отмечены и получат поддержку в бизнес-среде. Мы планируем не останавливаться на достигнутом и внедрять данный программно-аппаратный комплекс для обеспечения качества продукции других промышленных предприятий, а также реализовывать другие проекты, например, внедрение на предприятиях продвинутого машинного обучения для точных прогнозов выхода из строя оборудования», – сказал первый заместитель генерального директора «РТ-техприемка» Денис Конончук.



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