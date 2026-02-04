Разделы

Т1 Сервионика Айтеко VideoMatrix ВидеоМатрикс

Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


04.02.2026 «Айтеко» внедрила решение для видеоконтроля промышленной печати на предприятиях «Сегежа Групп» 1
17.10.2025 «Айтеко» разработала собственную станцию инспекции на производстве 1
Как видеоаналитика и нейросети оптимизируют производство и снижают издержки 2
04.06.2025 Предприятия АПК ждут готовые решения для актуальных задач 1
13.02.2025 «Камский Бекон» внедрил видеоаналитику для автоматизированного учета животных 1
17.12.2024 «Айтеко» инвестировала в российский стартап в области промышленной автоматизации 1
09.07.2024 В реестре программ для ЭВМ зарегистрирована первая видеоаналитика для экологического мониторинга 1
09.04.2024 Фарид Нигматуллин, «ВидеоМатрикс»: У видеоаналитики в промышленности большие возможности 2
28.02.2023 Konica Minolta и «Видеоматрикс» заключили партнерское соглашение для разработки решений по видеоаналитике 2
15.11.2021 «Видеоматрикс» проконтролирует груз в вагонах международной сталелитейной и горнодобывающей компании 2
26.05.2021 Сергей Попов -

2020 год создал новые возможности для развития прорывных технологий и модернизации ИТ-инфраструктуры

 1
12.04.2021 Совместный проект «машинного зрения» «РТ-техприемки» и Videomatrix включен в открытую библиотеку AI Russia 1
27.10.2020 «РТ-Техприемка» успешно завершила опытную эксплуатацию прототипа «машинного зрения» для контроля качества стали 3
23.07.2020 «РТ-Техприемка» представила цифровые решения 1
14.07.2020 «Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта 2
12.03.2018 Stack Group предоставила клиентам ПО SAP по облачной модели 1

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 5
Ростех - РТ-Техприёмка 18 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 3
Т1 Сервионика - Айтеко - IAR Group - ИАР Групп 3 2
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Мивар - Mivar 6 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
SAP SE 5457 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Cisco Systems 5232 1
Yandex - Яндекс 8566 1
Huawei 4274 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2574 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Konica Minolta 416 1
Stack Group - Стек Групп 170 1
OpenText - Micro Focus 113 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 157 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
Comindware - Колловэар 185 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 447 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 140 1
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
Венчурная студия 8 1
Комос Групп 25 1
АгроТерра 9 1
Камский Бекон 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8290 1
Газпром ПАО 1424 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Газпром нефть 678 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 284 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 1
Simple Group - Симпл 11 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3277 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3501 3
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Агропромышленный комплекс 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13006 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 22 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18633 13
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4126 6
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 303 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5973 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 2
Маркировка - Marking 1235 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 906 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1456 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 628 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 155 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 200 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 621 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 1
Управляемость - Manageability 1955 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 1
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - Vmx SILA - Vmx Dequs - Vmx MarkerID - Vmx Qualex 12 11
Т1 Сервионика - Айтеко SmartBM СКУД 3 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 7 1
Unlimited Production - eXpress.ms 24 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 155 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Т1 Сервионика - Айтеко AR Support 2 1
SAP Leonardo 41 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP HANA Data Platform 1 1
Нигматуллин Фарид 6 5
Конончук Денис 9 3
Львов Владимир 17 1
Шарова Ольга 9 1
Милек Татьяна 10 1
Пискарёв Александр 6 1
Маляревский Александр 5 1
Шорин Владлен 3 1
Кащук Николай 2 1
Лачугина Алена 2 1
Солдатенко Виталий 1 1
Черненко Андрей 73 1
Попов Сергей 150 1
Рахманкулов Рамиль 10 1
Горохов Евгений 39 1
Булгаков Дмитрий 7 1
Булатов Кирилл 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 11
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 890 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10413 6
Зоология - наука о животных 2792 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 5
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 2
Паспорт - Паспортные данные 2736 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 94 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Reference - Референс 206 1
Ботаника - Растения - Plantae 1114 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 539 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
НИЦ Курчатовский институт - ВИАМ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 3 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
IPWK - Академия ИТ-менеджмента 4 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
