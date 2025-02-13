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Камский Бекон


«Камский бекон» —  производитель свинины в РФ. Управляет (данные 2025 года) свинокомплексом на 16 800 свиноматок, животноводческим комплексом (до 290 т молока в смену) и более 30 тыс. га пахотных земель. Выпускает ежегодно 55 тыс. тонн мясной продукции для B2B и реализует в 15 регионах РФ. В компании около 1000 сотрудников.


13.02.2025 «Камский Бекон» внедрил видеоаналитику для автоматизированного учета животных 2
24.07.2008 Monitor CRM внедрили в «Камском Беконе» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Камский Бекон и организации, системы, технологии, персоны:

РонаСофт 1 1
VideoMatrix - ВидеоМатрикс 13 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 137 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7124 1
Управляемость - Manageability 1737 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8600 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1572 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6819 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10259 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5396 1
VideoMatrix - Vmx SILA 4 1
Бизнес Навигатор - Monitor CRM 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340989, в очереди разбора - 768502.
Создано именных указателей - 168683.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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