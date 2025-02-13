«Камский бекон» — производитель свинины в РФ. Управляет (данные 2025 года) свинокомплексом на 16 800 свиноматок, животноводческим комплексом (до 290 т молока в смену) и более 30 тыс. га пахотных земель. Выпускает ежегодно 55 тыс. тонн мясной продукции для B2B и реализует в 15 регионах РФ. В компании около 1000 сотрудников.