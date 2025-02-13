Камский Бекон
«Камский бекон» — производитель свинины в РФ. Управляет (данные 2025 года) свинокомплексом на 16 800 свиноматок, животноводческим комплексом (до 290 т молока в смену) и более 30 тыс. га пахотных земель. Выпускает ежегодно 55 тыс. тонн мясной продукции для B2B и реализует в 15 регионах РФ. В компании около 1000 сотрудников.
|13.02.2025
|«Камский Бекон» внедрил видеоаналитику для автоматизированного учета животных 2
|24.07.2008
|Monitor CRM внедрили в «Камском Беконе» 2
Камский Бекон и организации, системы, технологии, персоны:
|РонаСофт 1 1
|VideoMatrix - ВидеоМатрикс 13 1
|Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 137 1
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