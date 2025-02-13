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«Камский Бекон» внедрил видеоаналитику для автоматизированного учета животных

Компания «Камский Бекон» автоматизировала процесс учета животных с помощью системы видеоаналитики Vmx SILA: LSI, разработчика «ВидеоМатрикс». Решение позволило минимизировать влияние человеческого фактора, повысить точность пересчета при взвешивании и интегрировать цифровые инструменты в бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители «ВидеоМатрикс».

Бизнес-задача: автоматизация учета животных

Точный учет животных при их перемещении играет важную роль в планировании и операционной деятельности агропредприятия. Оптимизация этого процесса позволяет более эффективно распределять ресурсы и улучшать управляемость производством.

Технологическое решение

Vmx SILA: LSI использует технологии компьютерного зрения и алгоритмы видеоаналитики для автоматизированного пересчета животных. Система фиксирует перемещения между зонами даже в условиях хаотичного движения, привязывая их к партиям и проверяя достоверность данных.

Ключевая особенность – механизм доверительной оценки, анализирующий точность пересчета. В случае отклонений система сама предлагает персоналу провести дополнительную проверку, что снижает вероятность ошибок и повышает надежность учета.

Проект реализован за четыре месяца. Инвестиции составили 0,6 млн. руб., срок окупаемости проекта — менее одного года.

Результаты внедрения

На предприятии «Камский Бекон» система продемонстрировала точность 99,995%:

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Цифровизация

Дополнительная проверка потребовалась менее чем в 4% случаев.

Внедрение не потребовало изменений в бизнес-процессах предприятия.

Перспективы цифровизации

Автоматизация учета позволила снизить нагрузку на персонал, повысить прозрачность бизнес-процессов и ускорить получение данных. Опыт «Камского Бекона» подтверждает, что цифровые технологии в агросекторе — не просто тренд, а инструмент повышения операционной эффективности. В дальнейшем предприятие планирует расширить использование видеоаналитики на другие процессы.

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