Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184534
ИКТ 14346
Организации 11129
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26313
Персоны 79292
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Айтеко VideoMatrix Vmx SILA


Vmx SILA: HSE / TP — технология контроля работы исполнителей с автоматической фиксацией нарушений и статистическим анализом причин инцидентов

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


Как видеоаналитика и нейросети оптимизируют производство и снижают издержки 3
04.06.2025 Предприятия АПК ждут готовые решения для актуальных задач 1
13.02.2025 «Камский Бекон» внедрил видеоаналитику для автоматизированного учета животных 2
09.04.2024 Фарид Нигматуллин, «ВидеоМатрикс»: У видеоаналитики в промышленности большие возможности 1
28.02.2023 Konica Minolta и «Видеоматрикс» заключили партнерское соглашение для разработки решений по видеоаналитике 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 14 4
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
Konica Minolta 416 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 139 1
Камский Бекон 2 1
Русагро Группа Компаний 333 1
АгроТерра 9 1
Комос Групп 24 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Агропромышленный комплекс 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3329 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 13 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17097 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1785 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56094 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3848 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4303 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1403 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6735 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 294 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25714 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33432 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 162 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9218 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2013 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12840 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5754 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1227 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1122 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12220 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25368 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 950 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 197 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1510 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11215 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1913 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3688 1
Маркировка - Marking 1198 1
Управляемость - Manageability 1889 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2202 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22487 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71723 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30956 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6099 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 869 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7303 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3249 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 151 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5448 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3364 1
Айтеко - VideoMatrix - Vmx Qualex 2 2
Айтеко - VideoMatrix - Vmx MarkerID 3 2
Айтеко - VideoMatrix - Vmx Dequs 7 2
Нигматуллин Фарид 4 3
Маляревский Александр 5 1
Солдатенко Виталий 1 1
Шарова Ольга 9 1
Милек Татьяна 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 154649 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 873 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 1
Зоология - наука о животных 2765 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9969 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2703 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1892 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20047 2
Паспорт - Паспортные данные 2700 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 987 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50696 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9487 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6795 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54363 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8862 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4199 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 222 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2975 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1081 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 853 1
Reference - Референс 196 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 863 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6170 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 267 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 93 1
Миграция населения - Миграционные службы 432 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 176 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31397 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6153 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 568 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2884 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1174 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 545 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1954 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2657 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 532 1
IPWK - Академия ИТ-менеджмента 4 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2126 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393496, в очереди разбора - 732345.
Создано именных указателей - 184534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще