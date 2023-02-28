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Konica Minolta Mobotix

Konica Minolta - Mobotix

MOBOTIX - немецкий производитель интеллектуальных решений для видеонаблюдения. 65% акций MOBOTIX принадлежит компании Konica Minolta, поставщику инновационных ИТ-решений для развития бизнеса и общества. MOBOTIX специализируется на комплексной безопасности: компания производит и разрабатывает камеры IP-видеонаблюдения, в том числе с технологией искусственного интеллекта, программное обеспечение для управления видео, аналитические продукты, а также решения для сжатия видео и анализа изображений. Компания проводит исследования и разработки, а также производит собственную продукцию. Продукты и решения MOBOTIX помогают клиентам в таких отраслях, как промышленное производство, розничная торговля, логистика и здравоохранение. Интеллектуальные технологии IP-видео MOBOTIX используются во всем мире. Штаб-квартира компании находится в городе Винвайлер, Германия, а продукция доступна более чем в 80 странах.

СОБЫТИЯ

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28.02.2023 Konica Minolta и «Видеоматрикс» заключили партнерское соглашение для разработки решений по видеоаналитике 1
01.02.2023 Konica Minolta и Conteq будут реализовывать проекты по технологическому видеонаблюдению 1
17.01.2023 «АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix 1
05.12.2022 Новые интеллектуальные IP-камеры MOBOTIX v71 с двумя сенсорами и пятью объективами на выбор 1
22.11.2022 Премьера MOBOTIX: бескупольные IP-камеры с ИИ-платформой для видеоконтроля в помещениях 1
10.11.2022 В «Айти бастионе» назначен генеральный директор 1
08.11.2022 Новые панорамные камеры MOBOTIX с71 с оптикой Fisheye, ИК-подсветкой на 15 м и аналитикой на базе ИИ 1
26.09.2022 Премьера MOBOTIX: новые мультимодульные камеры S74 с ИИ платформой седьмого поколения 2
05.09.2022 Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями 2
26.07.2022 Серию устройств Mobotix 7 пополнили панорамные IP-камеры Q71 с оптикой «рыбий глаз» 2
09.02.2022 Ольга Шарова возглавила направление видеорешений Konica Minolta Business Solutions Russia 1
30.04.2021 Артур Синицин, Konica Minolta: Российский и европейский рынки печати очень похожи 1
15.12.2020 Решение Konica Minolta поможет выявлять людей с температурой и без защитных масок 1
12.08.2020 Konica Minolta разработала решение Box Defect Detection для визуального контроля упаковки 3
27.01.2020 Konica Minolta обеспечила безопасность компании EWM Hightec Welding 1
20.01.2020 Konica Minolta обновила систему видеонаблюдения в DB Schenker 2
27.11.2019 Konica Minolta запустила платформу решений Mobotix 7 и камеру M73 с искусственным интеллектом 3
14.10.2019 В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен новый президент 1
11.12.2018 Konica Minolta перевела компанию «НоваВинд» на аутсорсинг печати 1
09.08.2018 Konica Minolta начала продажи новой линейки камер Mobotix Move в России 2
23.05.2018 Konica Minolta подвела итоги работы в России за год и поделилась планами 1
17.04.2018 Konica Minolta и «Видеоинтеллект» научат камеры наблюдения распознавать агрессию 1
05.03.2018 «Татнефть» и Konica Minolta подписали меморандум о намерениях 1
14.02.2017 Коммерческим директором «Элвис-НеоТек» назначен Михаил Чичварин 1
24.05.2013 Synology обновила программу по видеонаблюдению Surveillance Station 1
25.04.2011 IP для СМБ: Grandstream ставит на единую инфраструктуру 1
18.10.2010 Visiomatic выпустила сенсорный панельный компьютер 1
02.06.2010 Mirasys представила новую версию программного обеспечения NVR Enterprise 5.9.9 1
14.05.2010 Компания ISS выпустила специализированный софт для организации IP-видеонаблюдения 1
03.08.2009 «МФИ Софт» протестировал поддержку видео в решениях на базе комплекса РТУ 3
24.06.2008 «Софтмак» установит системы экстренной связи с ГОВД в 11 карельских городах 1
06.03.2008 Lindex Technologies вышла на рынок систем безопасности 1
28.11.2007 Sfitex 2007: системы безопасности освоили GSM 1

Публикаций - 35, упоминаний - 46

Konica Minolta и организации, системы, технологии, персоны:

Konica Minolta 423 17
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 10
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 9
Konica Minolta Business Solutions 68 8
АРМО ГК 185 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 3
Motorola Solutions - Pelco 69 2
Smartec 168 2
Ракурс НПФ 176 2
Costar Technologies - Arecont Vision 17 2
Samsung Electronics 11065 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
АйТи 1519 2
Netscape Communications Corporation 426 1
Армекс ЦИТ - Armex 28 1
Видеоинтеллект 8 1
Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 20 1
АйТи Бастион - IT Bastion 154 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Motorola Solutions 113 1
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 27 1
Avigilon 6 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 1
PERCo - Пэрко 24 1
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 18 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Integra 28 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
JVC Kenwood 422 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
Лаборатория ППШ - Лаборатория противодействия промышленному шпионажу 5 1
Grandstream Networks 22 1
ИТРИУМ СПб - itrium 9 1
Facemetric - Нейрометрика 4 1
Софтмак ЦКТ - Центр компьютерных технологий 5 1
БИТ - Банковские информационные технологии 5 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
EWM Hightec Welding 1 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 8 1
Равелин 5 1
Deutsche Bahn AG 26 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Татнефть 243 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 14
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 13
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 12
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 128 7
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 7
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 66 6
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 6
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 187 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Микрофон - Microphone 2809 5
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 4
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 264 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 3
Контрастность 3042 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Konica Minolta - Mobotix Move 8 8
Linux OS 11533 2
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 49 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Synology Surveillance Station 14 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Konica Minolta Box Defect Detection 1 1
Axis Parking Violation Detection 2 1
ITV Face-интеллект 7 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 1
Visiomatic visiPad 3 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 1
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - Novell NDS eDirectory 80 1
ИТРИУМ СПб - itrium soft 2 1
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - Vmx SILA - Vmx Dequs - Vmx MarkerID - Vmx Qualex - Vmx Dequs 14 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 28 1
Panasonic i-PRO 4 1
МФИ Софт - РТУ-корпорация 2 1
Motorola Solutions - Pelco IP 5 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 1
ITV Group - АТМ-Интеллект 4 1
FAAC - Freeware Advanced Audio Coder 1 1
Legrand - Milestone Systems - Milestone XProtect 19 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Android 15244 1
Microsoft Windows 16882 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 1
YSoft SafeQ 26 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 1
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 84 1
Шарова Ольга 10 4
Бочкарев Сергей 72 3
Суворов Александр 21 2
Дмитриев Николай 17 2
Скарликов Владислав 2 1
Михайлапов Алексей 1 1
Сажин Павел 7 1
Бакулина Елена 4 1
Гордеев Артем 1 1
Якупов Ринат 2 1
Павлов Рустем 2 1
Парфенов Станислав 5 1
Каменева Жамиля 11 1
Синицин Артур 7 1
Баранов Александр 19 1
Степанов Антон 71 1
Дозорова Оксана 5 1
Геклер Алена 30 1
Иванов Даниил 8 1
Волкинд Яков 1 1
Симиютин Петр 1 1
Shintaro Inoue - Синтаро Инуэ 1 1
Shintaro Inu - Шинтаро Ину 1 1
Лунев Андрей 1 1
Чичварин Михаил 3 1
Колобанов Андрей 1 1
Hsu Victor - Хсу Виктор 8 1
Кийовский Томаш 1 1
Семидетнов Алексей 7 1
Рубаненко Олег 1 1
Поминов Иван 1 1
Нигматуллин Фарид 6 1
Атанасов Василь 1 1
Крантев Антон 1 1
Сунчелей Игорь 1 1
Власакова Житка 1 1
Новожилов Александр 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Япония 13807 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Польша - Республика 2031 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Германия - Нижняя Саксония - Лангенхаген 4 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 38 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Медвежьегорск 18 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Болгария - Республика 799 1
Япония - Токио 1020 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
Бельгия - Брюссель 243 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 1
CNews Северо-Запад 24 1
IMS Research 31 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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