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Konica Minolta Mobotix
MOBOTIX - немецкий производитель интеллектуальных решений для видеонаблюдения. 65% акций MOBOTIX принадлежит компании Konica Minolta, поставщику инновационных ИТ-решений для развития бизнеса и общества. MOBOTIX специализируется на комплексной безопасности: компания производит и разрабатывает камеры IP-видеонаблюдения, в том числе с технологией искусственного интеллекта, программное обеспечение для управления видео, аналитические продукты, а также решения для сжатия видео и анализа изображений. Компания проводит исследования и разработки, а также производит собственную продукцию. Продукты и решения MOBOTIX помогают клиентам в таких отраслях, как промышленное производство, розничная торговля, логистика и здравоохранение. Интеллектуальные технологии IP-видео MOBOTIX используются во всем мире. Штаб-квартира компании находится в городе Винвайлер, Германия, а продукция доступна более чем в 80 странах.
СОБЫТИЯ
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Konica Minolta и организации, системы, технологии, персоны:
|Шарова Ольга 10 4
|Бочкарев Сергей 72 3
|Суворов Александр 21 2
|Дмитриев Николай 17 2
|Скарликов Владислав 2 1
|Михайлапов Алексей 1 1
|Сажин Павел 7 1
|Бакулина Елена 4 1
|Гордеев Артем 1 1
|Якупов Ринат 2 1
|Павлов Рустем 2 1
|Парфенов Станислав 5 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Синицин Артур 7 1
|Баранов Александр 19 1
|Степанов Антон 71 1
|Дозорова Оксана 5 1
|Геклер Алена 30 1
|Иванов Даниил 8 1
|Волкинд Яков 1 1
|Симиютин Петр 1 1
|Shintaro Inoue - Синтаро Инуэ 1 1
|Shintaro Inu - Шинтаро Ину 1 1
|Лунев Андрей 1 1
|Чичварин Михаил 3 1
|Колобанов Андрей 1 1
|Hsu Victor - Хсу Виктор 8 1
|Кийовский Томаш 1 1
|Семидетнов Алексей 7 1
|Рубаненко Олег 1 1
|Поминов Иван 1 1
|Нигматуллин Фарид 6 1
|Атанасов Василь 1 1
|Крантев Антон 1 1
|Сунчелей Игорь 1 1
|Власакова Житка 1 1
|Новожилов Александр 21 1
|Связь-Экспокомм 276 1
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