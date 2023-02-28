Konica Minolta - Mobotix

MOBOTIX - немецкий производитель интеллектуальных решений для видеонаблюдения. 65% акций MOBOTIX принадлежит компании Konica Minolta, поставщику инновационных ИТ-решений для развития бизнеса и общества. MOBOTIX специализируется на комплексной безопасности: компания производит и разрабатывает камеры IP-видеонаблюдения, в том числе с технологией искусственного интеллекта, программное обеспечение для управления видео, аналитические продукты, а также решения для сжатия видео и анализа изображений. Компания проводит исследования и разработки, а также производит собственную продукцию. Продукты и решения MOBOTIX помогают клиентам в таких отраслях, как промышленное производство, розничная торговля, логистика и здравоохранение. Интеллектуальные технологии IP-видео MOBOTIX используются во всем мире. Штаб-квартира компании находится в городе Винвайлер, Германия, а продукция доступна более чем в 80 странах.