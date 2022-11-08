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Новые панорамные камеры MOBOTIX с71 с оптикой Fisheye, ИК-подсветкой на 15 м и аналитикой на базе ИИ

Линейку оборудования MOBOTIX пополнили IP-камеры c71, которые используют 8 МП сенсор, сверх широкоугольный объектив, и формируют бесшовное панорамное изображение на 360°, которое может быть преобразовано в удобный для восприятия вид непосредственно «на борту» камеры. Новая камера рыбий глаз Mx-c71A-8DN016 базируется на интеллектуальной платформе MOBOTIX 7, что значительно расширяет функциональные возможности как самой камеры, так и системы видеонаблюдения в целом. Кроме того, в камере имеется аудиомодуль с микрофоном и громкоговорителем, встроенная ИК-подсветка и карта памяти на 8 ГБ. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Панорамный видеоконтроль с разрешением обеспечивают 8 МП сенсор c71 с автоматическим переключением режимов «день/ночь» и оптика «рыбий глаз» (Fisheye) с полным охватом территории на 360° при потолочном монтаже камеры. Эффективная работа при различных световых условиях позволяет использовать Fisheye камеры круглосуточно. Благодаря технологии WDR 120 дБ, камера рыбий глаз выравнивает яркость и контрастность изображения, компенсируя засветку и темные участки, что особенно актуально при ее установке в помещении с несбалансированных освещением. Для видеоконтроля в темное время суток имеется встроенная круговая ИК-подсветка дальностью до 15 метров.

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MOBOTIX с71

Прочный алюминиевый корпус c71 обеспечивает высокий уровень защиты камеры от механических воздействий. При этом ее установку можно выполнять как на стене, так и на потолке, в том числе с использованием максимально удобных опциональных комплектов MOBOTIX для поверхностного монтажа с углом наклона 0° или 10° (новинка). В то время как первый (0°) упрощает установку камеры рыбий глаз за счет увеличенного пространства для проводки кабелей и установки дополнительных модулей, второй (10°) позволяет даже оптимизировать качество изображения в ряде случаев (так как центр объектива фокусируется на центральной части помещения), например, при размещении c71 над окном или дверью.

Благодаря использованию платформы MOBOTIX 7 на базе искусственного интеллекта камеры Mx-c71A-8DN016 могут выполнять сложную видеоаналитику и адаптироваться под конкретные задачи на объекте. Новая камера рыбий глаз поставляется с приложениями MxActivitySensor и MxAnalytics для обнаружения подвижных объектов, их классификации и подсчета, а также для формирования тепловых карт. Интеллектуальный функционал Fisheye камеры MOBOTIX c71 можно наращивать, устанавливая различные «умные» приложения, и опционально использовать аналитику распознавания лиц, выявления задымлений и возгораний и др.

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Безопасность

К дополнительным преимуществам камеры MOBOTIX c71 можно отнести наличие встроенных микрофона и динамика, которые обеспечивают полную осведомленность о ситуации на объекте, а также наличие 8 Гб карты памяти в комплекте. Благодаря тому, что камера рыбий глаз разработана специально для помещений, она поддерживает работу в режиме пониженного энергопотребления PoE Class 3 (макс. 12,95 Вт) со сниженной мощностью ИК-подсветки и USB, которого будет достаточно для большинства задач видеоконтроля, а при необходимости может переключаться на более высокий класс энергопотребления PoE+.

Новые камеры «рыбий глаз» MOBOTIX c71 с интеллектуальной платформой уже появились в продаже.

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