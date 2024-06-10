Infrared IrDA Infrared Data Association ИК‑порт инфракрасный порт ИК-датчик
|10.06.2024
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Новый продукт Smartec: термокожух с ИК-прожектором и встроенным блоком питания для видеокамеры
блок питания камеры, интегрированный солнцезащитный козырек и штатный кронштейн для настенного монтажа. Для решения задач видеоконтроля при слабой и нулевой освещенности STH-6230D-PSU2 rev.3 снабжен ИК-прожектором с дальностью подсветки до 100 метров. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Нижняя граница рабочей температуры в -55 °С достигается за счет того, что изнутри термо
|09.01.2024
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Новая уличная IP-камера Smartec STC-IPM12644A OPTi с разрешением 12 МП
кже использует ИК-подсветку с эффективной дальностью до 80 м. Кроме этого, уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой имеет входы/выходы тревоги и аудио и поддерживает функции базовой видеоаналитик
|04.04.2023
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Новая вандалозащищенная камера Smartec с моторизованным объективом и ИК-подсветкой
еры STC-IPM5512A rev.2 Estima марки Smartec во всепогодном исполнении, которые рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -40 до +60 °С. Новинки снабжены моторизированным 2,7-13,5 мм объективом и ИК-прожектором с дальностью подсветки до 50 м, а благодаря использованию высокочувствительной матрицы Sony они обеспечивают детальный видеоконтроль с разрешением до 5 МП. К дополнительным особе
|08.11.2022
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Новые панорамные камеры MOBOTIX с71 с оптикой Fisheye, ИК-подсветкой на 15 м и аналитикой на базе ИИ
7, что значительно расширяет функциональные возможности как самой камеры, так и системы видеонаблюдения в целом. Кроме того, в камере имеется аудиомодуль с микрофоном и громкоговорителем, встроенная ИК-подсветка и карта памяти на 8 ГБ. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Панорамный видеоконтроль с разрешением 4К обеспечивают 8 МП сенсор c71 с автоматическим перекл
|20.04.2007
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5 лучших КПК 2006 года
анения любимой MP3-коллекции или парочки фильмов. Также стоит обратить внимание, что здесь наряду с IrDA-интерфейсом представлены последние версии протоколов Bluetooth v.2.0 + EDR и Wi-Fi 802.1
|23.06.2006
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Выбор ZOOM.CNews: пять лучших КПК на Windows Mobile
чество интерфейсов и слотов расширения является несомненным плюсом для любого устройства. Стандарты и слоты расширения Место Модель Слоты Стандарты 1 Dell X51v SD/MMC/SDIO, CF type II Bluetooth IrDA (ИК-порт) WiFi (802.11) USB-порт 2 HP iPAQ hx 2790 3 ASUS A636 SD/MMC/SDIO 4 Acer n311 Bluetooth WiFi (802.11) COM-порт USB-порт USB-хост 5 Fujitsu-Siemens Pocket Loox N520 IrDA (ИК-порт)
|30.01.2006
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Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile
льзователю ОЗУ, Мб 60 22 Тип экрана Цветной TFT трансфлективный Разрешение экрана 240х240 320 x 320 Размер экрана 2.44" Размеры, мм 113 x 58 x 23 Масса, г 180 178 Коммуникации - Bluetooth 1.2 - IrDA (ИК-порт) - CDMA-модуль (с поддержкой EV-DO) - Bluetooth - IrDA (ИК-порт) - GSM-модуль - GPRS-модуль[pagebreak] Давайте для начала вспомним модель нам более привычную и приведем основные
|15.12.2005
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Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года
ой функцией. Новый i-mate Jas Jar RUS объединил в себе очень большое количество коммуникаций: WLAN, IrDA и Bluetooth. Это означает, что пользователь может в любом месте воспользоваться Интернет
|02.12.2005
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Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов
ы GSM ( max 2 ) Стандарты ( max 2 ) Сумма баллов 1 E-Ten M500 850/900/1800/1900 МГц(2) - Bluetooth- IrDA ( ИК - порт )- GPRS- модуль- USB- порт- USB- хост(2) 4 2 Qtek 2020i 900/1800/1900 МГц(1)
|23.11.2005
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Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК
ор ZOOM: десятка лучших КПК. Рейтинг поддерживаемых стандартов и слотов расширения Слоты ( max 2) Стандарты ( max 5 1 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720 SD/MMC/SDIO, CF type II (2) - Bluetooth - IrDA (ИК-порт) - WiFi (802.11) - USB-порт - USB-хост (4) 2 HP iPAQ hx4700 SD/MMC/SDIO, CF type II (2) - Bluetooth - IrDA (ИК-порт) - WiFi (802.11) - COM-порт - USB-порт (4) 3 Acer n50 Premium
|29.08.2005
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IrDA признала стандарт инфракрасной высокоскоростной передачи данных IrSimple
Ассоциация Infrared Data Association (IrDA) приняла решение о формальном признании высокоскоростного протокола для инфракрасных сет
|20.10.2003
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Количество телефонов с ИК-портом растет на 15-20% в год
в с инфракрасным портом для обмена данными, почти половину занимают мобильные телефоны. Использование ИК-портов в телефонах ежегодно растет на 15-20%, - пишет Ассоциация инфракрасного обмена данными (IrDA) в своем докладе "Мировой рынок продуктов с ИК". По мнению авторов доклада, интерес к такому способу обмена данными будет расти и дальше, особенно после недавнего выхода в свет первой верс
|16.04.2002
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Digital Life: Некопируемый CD, mp3 в "шароварах", и "наши пальчики устали..."
рисунков в электронную форму. InkLink представляет собой карманное цифровое устройство, помещенное в футляр размером 193х74х36 мм и весом 135 г. В комплект входят электронная шариковая ручка InkLink, инфракрасный порт и устройство, считывающее данные, поступающие от электронной шариковой ручки. Оно закрепляется сверху листа бумаги, на котором и производятся записи. Максимальный размер испол
|16.02.2001
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"Родник Софт" представила портативный принтер RPI-180 стандарта IrDA в промышленном и военном испольнении
Компания "Родник Софт" представила новый принтер RPI-180 - первый портативный принтер стандарта IrDA в промышленном и военном испольнении. Упрочненный матричный принтер RPI-180 компании PGI (США) - первый портативный принтер, соответствующий стандарту IrDA для промышленного и военн
Infrared и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 150
|Константинов Константин 31 16
|Набоков Сергей 27 16
|Клинаичев Андрей 33 15
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|Малафеев Андрей 51 14
|Попова Мария 141 12
|Беляев Дмитрий 27 12
|Jobs Steve - Джобс Стив 1006 11
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