Новый продукт Smartec: термокожух с ИК-прожектором и встроенным блоком питания для видеокамеры блок питания камеры, интегрированный солнцезащитный козырек и штатный кронштейн для настенного монтажа. Для решения задач видеоконтроля при слабой и нулевой освещенности STH-6230D-PSU2 rev.3 снабжен ИК-прожектором с дальностью подсветки до 100 метров. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Нижняя граница рабочей температуры в -55 °С достигается за счет того, что изнутри термо

Новая уличная IP-камера Smartec STC-IPM12644A OPTi с разрешением 12 МП кже использует ИК-подсветку с эффективной дальностью до 80 м. Кроме этого, уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой имеет входы/выходы тревоги и аудио и поддерживает функции базовой видеоаналитик

Новая вандалозащищенная камера Smartec с моторизованным объективом и ИК-подсветкой еры STC-IPM5512A rev.2 Estima марки Smartec во всепогодном исполнении, которые рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -40 до +60 °С. Новинки снабжены моторизированным 2,7-13,5 мм объективом и ИК-прожектором с дальностью подсветки до 50 м, а благодаря использованию высокочувствительной матрицы Sony они обеспечивают детальный видеоконтроль с разрешением до 5 МП. К дополнительным особе

Новые панорамные камеры MOBOTIX с71 с оптикой Fisheye, ИК-подсветкой на 15 м и аналитикой на базе ИИ 7, что значительно расширяет функциональные возможности как самой камеры, так и системы видеонаблюдения в целом. Кроме того, в камере имеется аудиомодуль с микрофоном и громкоговорителем, встроенная ИК-подсветка и карта памяти на 8 ГБ. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Панорамный видеоконтроль с разрешением 4К обеспечивают 8 МП сенсор c71 с автоматическим перекл

5 лучших КПК 2006 года анения любимой MP3-коллекции или парочки фильмов. Также стоит обратить внимание, что здесь наряду с IrDA-интерфейсом представлены последние версии протоколов Bluetooth v.2.0 + EDR и Wi-Fi 802.1

Выбор ZOOM.CNews: пять лучших КПК на Windows Mobile чество интерфейсов и слотов расширения является несомненным плюсом для любого устройства. Стандарты и слоты расширения Место Модель Слоты Стандарты 1 Dell X51v SD/MMC/SDIO, CF type II Bluetooth IrDA (ИК-порт) WiFi (802.11) USB-порт 2 HP iPAQ hx 2790 3 ASUS A636 SD/MMC/SDIO 4 Acer n311 Bluetooth WiFi (802.11) COM-порт USB-порт USB-хост 5 Fujitsu-Siemens Pocket Loox N520 IrDA (ИК-порт)

Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile льзователю ОЗУ, Мб 60 22 Тип экрана Цветной TFT трансфлективный Разрешение экрана 240х240 320 x 320 Размер экрана 2.44" Размеры, мм 113 x 58 x 23 Масса, г 180 178 Коммуникации - Bluetooth 1.2 - IrDA (ИК-порт) - CDMA-модуль (с поддержкой EV-DO) - Bluetooth - IrDA (ИК-порт) - GSM-модуль - GPRS-модуль[pagebreak] Давайте для начала вспомним модель нам более привычную и приведем основные

Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года ой функцией. Новый i-mate Jas Jar RUS объединил в себе очень большое количество коммуникаций: WLAN, IrDA и Bluetooth. Это означает, что пользователь может в любом месте воспользоваться Интернет

Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов ы GSM ( max 2 ) Стандарты ( max 2 ) Сумма баллов 1 E-Ten M500 850/900/1800/1900 МГц(2) - Bluetooth- IrDA ( ИК - порт )- GPRS- модуль- USB- порт- USB- хост(2) 4 2 Qtek 2020i 900/1800/1900 МГц(1)

Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК ор ZOOM: десятка лучших КПК. Рейтинг поддерживаемых стандартов и слотов расширения Слоты ( max 2) Стандарты ( max 5 1 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720 SD/MMC/SDIO, CF type II (2) - Bluetooth - IrDA (ИК-порт) - WiFi (802.11) - USB-порт - USB-хост (4) 2 HP iPAQ hx4700 SD/MMC/SDIO, CF type II (2) - Bluetooth - IrDA (ИК-порт) - WiFi (802.11) - COM-порт - USB-порт (4) 3 Acer n50 Premium

IrDA признала стандарт инфракрасной высокоскоростной передачи данных IrSimple Ассоциация Infrared Data Association (IrDA) приняла решение о формальном признании высокоскоростного протокола для инфракрасных сет

Количество телефонов с ИК-портом растет на 15-20% в год в с инфракрасным портом для обмена данными, почти половину занимают мобильные телефоны. Использование ИК-портов в телефонах ежегодно растет на 15-20%, - пишет Ассоциация инфракрасного обмена данными (IrDA) в своем докладе "Мировой рынок продуктов с ИК". По мнению авторов доклада, интерес к такому способу обмена данными будет расти и дальше, особенно после недавнего выхода в свет первой верс

Digital Life: Некопируемый CD, mp3 в "шароварах", и "наши пальчики устали..." рисунков в электронную форму. InkLink представляет собой карманное цифровое устройство, помещенное в футляр размером 193х74х36 мм и весом 135 г. В комплект входят электронная шариковая ручка InkLink, инфракрасный порт и устройство, считывающее данные, поступающие от электронной шариковой ручки. Оно закрепляется сверху листа бумаги, на котором и производятся записи. Максимальный размер испол