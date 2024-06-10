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Infrared IrDA Infrared Data Association ИК‑порт инфракрасный порт ИК-датчик



10.06.2024 Новый продукт Smartec: термокожух с ИК-прожектором и встроенным блоком питания для видеокамеры

блок питания камеры, интегрированный солнцезащитный козырек и штатный кронштейн для настенного монтажа. Для решения задач видеоконтроля при слабой и нулевой освещенности STH-6230D-PSU2 rev.3 снабжен ИК-прожектором с дальностью подсветки до 100 метров. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Нижняя граница рабочей температуры в -55 °С достигается за счет того, что изнутри термо
09.01.2024 Новая уличная IP-камера Smartec STC-IPM12644A OPTi с разрешением 12 МП

кже использует ИК-подсветку с эффективной дальностью до 80 м. Кроме этого, уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой имеет входы/выходы тревоги и аудио и поддерживает функции базовой видеоаналитик
04.04.2023 Новая вандалозащищенная камера Smartec с моторизованным объективом и ИК-подсветкой

еры STC-IPM5512A rev.2 Estima марки Smartec во всепогодном исполнении, которые рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -40 до +60 °С. Новинки снабжены моторизированным 2,7-13,5 мм объективом и ИК-прожектором с дальностью подсветки до 50 м, а благодаря использованию высокочувствительной матрицы Sony они обеспечивают детальный видеоконтроль с разрешением до 5 МП. К дополнительным особе
08.11.2022 Новые панорамные камеры MOBOTIX с71 с оптикой Fisheye, ИК-подсветкой на 15 м и аналитикой на базе ИИ

7, что значительно расширяет функциональные возможности как самой камеры, так и системы видеонаблюдения в целом. Кроме того, в камере имеется аудиомодуль с микрофоном и громкоговорителем, встроенная ИК-подсветка и карта памяти на 8 ГБ. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Панорамный видеоконтроль с разрешением 4К обеспечивают 8 МП сенсор c71 с автоматическим перекл
20.04.2007 5 лучших КПК 2006 года

анения любимой MP3-коллекции или парочки фильмов. Также стоит обратить внимание, что здесь наряду с IrDA-интерфейсом представлены последние версии протоколов Bluetooth v.2.0 + EDR и Wi-Fi 802.1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших КПК на Windows Mobile

чество интерфейсов и слотов расширения является несомненным плюсом для любого устройства. Стандарты и слоты расширения Место Модель Слоты Стандарты 1 Dell X51v SD/MMC/SDIO, CF type II Bluetooth IrDA (ИК-порт) WiFi (802.11) USB-порт 2 HP iPAQ hx 2790 3 ASUS A636 SD/MMC/SDIO 4 Acer n311 Bluetooth WiFi (802.11) COM-порт USB-порт USB-хост 5 Fujitsu-Siemens Pocket Loox N520 IrDA (ИК-порт)
30.01.2006 Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile

льзователю ОЗУ, Мб 60 22 Тип экрана Цветной TFT трансфлективный Разрешение экрана 240х240 320 x 320 Размер экрана 2.44" Размеры, мм 113 x 58 x 23 Масса, г 180 178 Коммуникации - Bluetooth 1.2 - IrDA (ИК-порт) - CDMA-модуль (с поддержкой EV-DO) - Bluetooth - IrDA (ИК-порт) - GSM-модуль - GPRS-модуль[pagebreak] Давайте для начала вспомним модель нам более привычную и приведем основные

15.12.2005 Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года

ой функцией. Новый i-mate Jas Jar RUS объединил в себе очень большое количество коммуникаций: WLAN, IrDA и Bluetooth. Это означает, что пользователь может в любом месте воспользоваться Интернет
02.12.2005 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов

ы GSM ( max 2 ) Стандарты ( max 2 ) Сумма баллов 1 E-Ten M500 850/900/1800/1900 МГц(2) - Bluetooth- IrDA ( ИК - порт )- GPRS- модуль- USB- порт- USB- хост(2) 4 2 Qtek 2020i 900/1800/1900 МГц(1)
23.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК

ор ZOOM: десятка лучших КПК. Рейтинг поддерживаемых стандартов и слотов расширения   Слоты ( max 2) Стандарты ( max 5 1 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720 SD/MMC/SDIO, CF type II (2) - Bluetooth - IrDA (ИК-порт) - WiFi (802.11) - USB-порт - USB-хост (4) 2 HP iPAQ hx4700 SD/MMC/SDIO, CF type II (2) - Bluetooth - IrDA (ИК-порт) - WiFi (802.11) - COM-порт - USB-порт (4) 3 Acer n50 Premium

29.08.2005 IrDA признала стандарт инфракрасной высокоскоростной передачи данных IrSimple

Ассоциация Infrared Data Association (IrDA) приняла решение о формальном признании высокоскоростного протокола для инфракрасных сет
20.10.2003 Количество телефонов с ИК-портом растет на 15-20% в год

в с инфракрасным портом для обмена данными, почти половину занимают мобильные телефоны. Использование ИК-портов в телефонах ежегодно растет на 15-20%, - пишет Ассоциация инфракрасного обмена данными (IrDA) в своем докладе "Мировой рынок продуктов с ИК". По мнению авторов доклада, интерес к такому способу обмена данными будет расти и дальше, особенно после недавнего выхода в свет первой верс
16.04.2002 Digital Life: Некопируемый CD, mp3 в "шароварах", и "наши пальчики устали..."

рисунков в электронную форму. InkLink представляет собой карманное цифровое устройство, помещенное в футляр размером 193х74х36 мм и весом 135 г. В комплект входят электронная шариковая ручка InkLink, инфракрасный порт и устройство, считывающее данные, поступающие от электронной шариковой ручки. Оно закрепляется сверху листа бумаги, на котором и производятся записи. Максимальный размер испол
16.02.2001 "Родник Софт" представила портативный принтер RPI-180 стандарта IrDA в промышленном и военном испольнении

Компания "Родник Софт" представила новый принтер RPI-180 - первый портативный принтер стандарта IrDA в промышленном и военном испольнении. Упрочненный матричный принтер RPI-180 компании PGI (США) - первый портативный принтер, соответствующий стандарту IrDA для промышленного и военн

Публикаций - 1020, упоминаний - 1186

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Microsoft Corporation 24449 124
Apple Inc 11930 85
Siemens AG - Siemens Group 2580 83
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HP Inc. 5662 77
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Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 6
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1971 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 308 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6236 179
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 46
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1420 21
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 41 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
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АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2690 36
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42417 73
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Америка Северная - Североамериканский регион 3314 17
Швеция - Королевство 3606 17
Америка - Американский регион 2125 15
Нидерланды 3482 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14014 14
Индия - Bharat 5378 14
Италия - Итальянская Республика 4328 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2476 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7250 12
Канада 4847 12
Земля - планета Солнечной системы 10304 11
Украина 7547 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17055 10
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1723 10
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 9
Европа Восточная 3064 9
Испания - Королевство 3695 9
Африка - Африканский регион 3434 8
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 348 8
Солнечная система - Solar system 2508 8
Польша - Республика 1950 7
Дания - Королевство 1289 7
США - Калифорния - Купертино 269 7
Казахстан - Республика 5455 7
Америка Южная 844 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4841 148
Ergonomics - Эргономика 1577 127
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10800 112
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2675 95
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23477 91
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5363 71
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5862 61
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4937 51
Английский язык 6508 49
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17925 44
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13675 40
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2545 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47012 29
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5609 29
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4752 28
Статистика - Statistics - статистические данные 1700 24
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 2057 24
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28213 23
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