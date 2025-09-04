Разделы

FSC Forest Stewardship Council Лесной попечительский совет

FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет

УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 Компания Teamgroup представила внешний твердотельный накопитель T-create Expert P34F с возможностью определения местоположения 1
25.11.2024 Цифровизация экспорта: как меняются правила игры для российских компаний 1
10.09.2024 Новая оперативная память XPG Lancer Neon RGB DDR5 1
30.03.2023 Экологичные внешние диски Adata HC300 ECO и UC310 ECO 2
20.01.2021 Logitech представила беспроводной трекбол Ergo M575. Цена. Фото 1
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» 3
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
21.07.2020 Pornhub помогает малому бизнесу подняться 1
19.04.2019 В сервисных центрах Samsung будут принимать технику на утилизацию 3
28.01.2019 Samsung заменит пластиковую упаковку на экологически безопасную 3
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности 1
22.02.2017 «Экологический союз» выпустил мобильный гид по «зеленым» товарам 1
13.03.2012 "Систематика" покупает "Степ Лоджик" 1
04.03.2009 ПК заставили потреблять 0 Вт 1
12.12.2008 Lenovo охотится за слабеющими производителями ПК 1
01.12.2008 Придуман пожизненный ноутбук 1
05.11.2008 Siemens продает свою долю в Fujitsu Siemens за ?450 млн 1
06.08.2008 Siemens выходит из Fujitsu Siemens? 1
04.04.2008 Виртуализация: технология, которая изменит ИТ-мир 1
27.02.2008 Nvidia представила мобильный процессор Quadro FX 3600M 1
29.11.2007 Рынок серверов: IBM висит «на волоске» 1
23.05.2007 Fujitsu Siemens в России надеется на Intel 1
15.03.2007 Украинский ИТ-рынок вышел из тени 1
30.11.2006 Рынок серверов: русские отступают 1
21.09.2006 Россия: на рынке ПК метаморфозы 1
06.06.2006 Futjitsu Siemens: новые ноутбуки для России 1
17.05.2006 AMD анонсировал первый 64-битный двухъядерный процессор для ноутбуков 1
28.04.2006 Avocent: Региональным филиалам больше не нужны админы 1
24.04.2006 Fujitsu Siemens открыла производство в России 1
13.10.2004 Fujitsu Siemens планирует расширить производство в России 1
07.10.2004 Шансы "планшетников" на успех возросли 1
06.10.2004 Доходы Fujitsu Siemens Computers выросли в первой половине 2004 года 1
09.08.2004 Продажи "планшетников" не внушают оптимизма 1
26.07.2004 Рынок КПК: проблески надежды 1
06.07.2004 Fujitsu Siemens Pocket LOOX 420 – европейская версия японских технологий 1
29.06.2004 Intel: Nocona и Tumwater "разгонят" рабочие станции 1
19.04.2004 Fujitsu-Siemens наступает на старые грабли 1
13.11.2003 Fujitsu Siemens Computers представил стратегию консолидации почтовых серверов и систем хранения 1
26.09.2003 DVM продает все больше ноутбуков Fujitsu-Siemens 1

FSC и организации, системы, технологии, персоны:

FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 19
Fujitsu 2054 17
HP Inc. 5728 16
Dell EMC 5059 14
Microsoft Corporation 25032 11
IBM - International Business Machines Corp 9504 10
Intel Corporation 12415 10
Siemens AG - Siemens Group 2611 10
Acer Group - Acer Inc 2617 8
Samsung Electronics 10483 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 5
Toshiba Corporation 2940 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 4
Nvidia Corp 3644 4
Oracle Corporation 6801 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 3
Cisco Systems 5182 3
Lenovo Group 2323 3
AMD - Advanced Micro Devices 4389 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 930 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 199 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 21 3
Huawei 4109 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 179 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 444 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9034 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 484 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Canalys 235 2
AMD Graphics Product Group - ATI 959 2
Rover - RoverComputers 415 2
Packard Bell 77 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 2
Dell Technologies - Dell Computer 2144 2
Adata Technology 109 2
ESG - Enterprise Strategy Group 248 2
SAP SE 5378 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7869 3
Экофонд - Фонд рационального природопользования 2 2
Альфа-Банк 1817 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 309 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 227 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Bank of America - Банк Америки 265 1
EPIC Telecom Invest 206 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2933 1
IKEA - ИКЕА 162 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 255 1
Boeing 1014 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 101 1
PornHub 26 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 20 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
AkzoNobel - АкзоНобель 9 1
Tarkett - Таркетт Рус 4 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 276 1
Лента - Сеть розничной торговли 2210 1
Яндекс.Лавка 267 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Школа экспорта российского экспортного центра 2 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3404 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2222 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3055 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 432 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 96 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 362 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 153 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 139 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1062 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 3
Российский социально-экологический союз 3 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31234 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14785 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26541 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7792 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16518 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12534 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70431 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21468 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7507 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9685 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25122 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14317 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25211 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25448 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28577 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12102 4
Листок жизни - Vitality Leaf - российский экологический сертификат по международному стандарту ISO 14024, присуждаемый Экологическим союзом (Санкт-Петербург) 4 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3178 3
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1086 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54992 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14222 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2650 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9872 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3053 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 512 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14189 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30282 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5349 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7287 3
Аксессуары 4043 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10431 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5749 3
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1043 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6534 2
DDR - Double data rate 2843 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1818 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2780 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21876 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 692 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10015 2
Fujitsu LifeBook 167 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1645 4
Intel x86 - архитектура процессора 1946 3
Fujitsu Amilo 61 3
Linux OS 10607 2
Fujitsu Esprimo 36 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 2
Microsoft Windows 16113 2
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 49 2
Samsung Electronics Re+ 3 2
Samsung Flip - интерактивный цифровой флипчарт 8 1
Samsung Galaxy 980 1
Apple iOS 8102 1
Google Android 14458 1
Google Play - Google Store - Android Market 3388 1
Microsoft DirectX 716 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
Apple - App Store 2971 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 161 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1446 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5078 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
Nvidia Optimus 184 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 62 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 636 1
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 65 1
Фридлянд Виталий 27 3
Юсупов Ренат 118 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 2
Золотарева Екатерина 26 2
Лямин Александр 74 1
Нигматуллин Ринат 8 1
Забусов Николай 10 1
Граф Аркадий 25 1
Клинаичев Андрей 33 1
Кантаровский Юрий 9 1
Воронецкий Эдуард 46 1
Семенцов Всеволод 21 1
Маланин Василий 14 1
Захаркина Ольга 24 1
Козлов Михаил 175 1
Мишин Глеб 70 1
Голдаев Юрий 10 1
Городничий Виктор 8 1
Касперская Наталья 299 1
Казак Максим 162 1
Удалов Сергей 7 1
Колесов Олег 6 1
Низовский Григорий 36 1
Кузьменко Павел 40 1
Кириян Андрей 4 1
Заединов Руслан 47 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 35 1
Смирнов Дмитрий 96 1
Грин Диана 11 1
Поздняков Владимир 8 1
Балабанов Виктор 1 1
Саблин Роман 1 1
Рахимбабаев Тимур 1 1
Грачева Юлия 1 1
Квитко Юрий 1 1
Колосов Олег 1 1
Иванова Екатерина 4 1
Панфилова Мария 1 1
Олинов Владислав 9 1
Ермилов Эдуард 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152693 24
Германия - Федеративная Республика 12851 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44907 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14355 8
Европа 24498 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18197 5
Европа Восточная 3114 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2368 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7911 3
Россия - СФО - Новосибирск 4543 3
Беларусь - Белоруссия 5940 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17787 3
Европа Западная 1487 3
Польша - Республика 1996 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 881 3
Япония 13431 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4179 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2033 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 2
Украина 7725 2
Казахстан - Республика 5728 2
Ирландия - Республика 1019 2
Африка - Африканский регион 3541 2
Ближний Восток 3009 2
Италия - Итальянская Республика 4406 2
Франция - Французская Республика 7939 2
Испания - Королевство 3746 2
Румыния 740 2
Германия - Бавария - Аугсбург 19 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 539 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 623 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 800 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3174 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4225 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50187 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53786 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5138 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11500 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25337 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1358 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17036 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5763 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10349 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31007 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9359 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7754 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7165 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1301 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4836 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5705 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1525 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2403 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7704 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4582 2
Энергетика - Energy - Energetically 5379 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 424 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3614 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1024 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6074 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2866 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2250 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14603 1
Экономический эффект 1153 1
Ergonomics - Эргономика 1651 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 150 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5229 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5158 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2025 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6241 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2640 1
Аудит - аудиторский услуги 2939 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11356 1
VR-Zone 10 1
IDC - International Data Corporation 4929 11
Gartner - Гартнер 3589 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 4
NPD DisplaySearch 284 1
CNews Рынок ИТ-услуг 168 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 43 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 208 1
CeBIT 612 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381705, в очереди разбора - 736252.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий.

