Компания Teamgroup представила внешний твердотельный накопитель T-create Expert P34F с возможностью определения местоположения

Бренд компании Teamgroup в области памяти представляет первую в мире внешнюю SSD с функцией определения местоположения — T-create Expert P34F. Устройство можно привязать к совместимым устройствам Apple для точного местоположения и поиска по звуку. Стильный и легкий дизайн в сочетании с металлическим корпусом придает элегантность, удобное крепежное отверстие повышает практичность. Сочетая технологическую практичность и эстетичность, устройство с инновационными технологиями выходит за рамки традиций, удовлетворяя потребности пользователей в высокопроизводительном хранении данных и удобной портативности. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup.

T-create Expert P34F — внешний твердотельный накопитель с функцией определения местоположения. Он создан компанией Teamgroup с использованием эксклюзивной запатентованной технологии. Патент на изобретение в Тайване (номер патента: TW M663508); патент на изобретение в Китае (номер патента: CN 223108540 U).

Это первый в мире твердотельный накопитель, который способен определять местоположение без дополнительных аксессуаров и напрямую подключаться к устройствам Apple (прилагается инструкция по установке на традиционном китайском, английском и японском языках). С помощью функции «Поиск» можно быстро отобразить местонахождение устройства, а встроенный динамик в пределах ограниченной зоны (диапазон действия звукового поиска ограничен прямой линией без препятствий до 40 м; уровень громкости — от 0 до 60 дБ) воспроизводит звуковой сигнал, помогая пользователю найти устройство по звуку, что усиливает безопасность управления данными и их использования, а также снижает риск потери.



Запатентованная система поиска по звуку гарантирует возвращение устройства

Expert P34F оснащен функцией определения местоположения и выполнен из 73%-го цинкового сплава. Он весит всего 70 гр и имеет размеры меньше кредитной карты, сочетая легкость и изысканный дизайн. Expert P34F использует интерфейс USB 3.2 Gen2x1 и разъем Type-C, совместим с Windows, macOS и Thunderbolt. В сочетании с функцией определения местоположения Apple и широкими сценариями использования он является мобильным решением для хранения данных, объединяющим инновации, эстетику и практичность.



T-create Expert P34F поставляется с трехлетней гарантией (кабель USB Type-C к USB Type-C: гарантия один год) и проходит строгие испытания и многоэтапный контроль качества, что обеспечивает долговременную стабильность работы. Teamgroup интегрирует концепцию устойчивого развития в жизненный цикл продукта: упаковка выполнена из экологически чистого картона с сертификатом FSC, компания активно стремится к сокращению электронных отходов и минимизации потерь ресурсов, последовательно реализуя свою корпоративную ответственность за будущее в области устойчивого развития.