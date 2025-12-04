Разделы

TeamGroup

TeamGroup

04.12.2025 Teamgroup выпускает миниатюрный внешний твердотельный накопитель Teamgroup PD40 1
20.11.2025 Teamgroup представила внешний твердотельный накопитель T-Create Expert P35S с функцией мгновенного удаления данных одним нажатием 1
21.10.2025 Teamgroup представляет твердотельный накопитель NV10000 M.2 PCIe 5.0 4
17.10.2025 Teamgroup представляет твердотельный накопитель T-Force Z54E PCIe 5.0 1
04.09.2025 Компания Teamgroup представила внешний твердотельный накопитель T-create Expert P34F с возможностью определения местоположения 1
07.08.2025 Teamgroup выпустила твердотельный накопитель NV5000 M.2 PCIe 4.0 4
26.06.2025 Teamgroup выпустила карту памяти для хранения данных в портативных игровых системах 2
23.05.2025 Разработана мега-флешка для параноиков – емкий карманный SSD с кнопкой тотального уничтожения 1
18.04.2025 Teamgroup представляет внешний SSD X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1 4
11.04.2025 Teamgroup выпускает модули памяти T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и Delta CKD RGB DDR5 2
27.03.2025 Teamgroup выпустила карту памяти Teamgroup Ultra MicroSDXC A2 V30 3
21.08.2023 Производители SSD попались на грандиозном обмане. Они собирают накопители из бракованной памяти для iPhone и MacBook. Видео 1
06.06.2022 Вопреки всем прогнозам цены на суперсовременную память рухнули на самое дно 1
24.11.2021 Спекулянты взвинтили цены на новую сверхскоростную память для ПК в семь раз 1
21.10.2021 Вам понравилась память DDR5? Она будет супердорогой 1
30.06.2021 Цены на сверхновую оперативную память рухнули на четверть еще до начала продаж. Процессоров с ее поддержкой не существует 1
05.11.2020 TeamGroup запустила в продажу внешний твердотельный накопитель T-Force Treasure Touch 1
20.08.2020 Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал 1
22.07.2020 Teamgroup выпустила SSD-накопитель серии «EX» и флэшки C201 серии «Impression» 3

Intel Corporation 12541 7
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 458 6
AMD - Advanced Micro Devices 4468 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 5
Western Digital Corporation - WDC 573 3
Apple Inc 12628 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 3
Samsung Electronics 10625 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 2
ShineDisk 1 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
Kingston Technology 202 1
SanDisk 328 1
Newegg 22 1
Team Group 7 1
Yolle Developpement 1 1
Phison 16 1
Toshiba Corporation 2955 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 1
Seagate Technology 754 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 347 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
eBay Inc 1631 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 5
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 5
DDR - Double data rate 2915 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 5
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 346 5
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1550 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 791 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2738 4
NAND flash memory - флеш-память 648 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 242 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1835 3
PMIC - Power Management Integrated Circuit - технология интегральной схемы управления питанием 27 3
Аксессуары 4132 3
SATA - S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 53 3
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 923 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1138 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3177 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1615 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 2
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 244 2
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 111 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 2
NAND 3D flash memory 89 2
S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности - технология оценки состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 31 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 160 4
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
Intel Core - Семейство процессоров 1236 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1881 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 2
Intel Core Ultra 51 1
Google YouTube - Видеохостинг 2885 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 1
Intel XMP - Intel Extreme Memory Profile 20 1
Asus Aura Sync 18 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 1
Patriot Viper 2 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 87 1
Apple MacBook Pro 536 1
GeIL Polaris 1 1
SK Hynix - e2NAND 1 1
Apple macOS 2248 1
Microsoft Windows 16327 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 88 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 1
Western Digital - WD Black - серия HDD, PCIe SSD 21 1
Чернов Федор 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
Россия - РФ - Российская федерация 156831 4
Южная Корея - Республика 6858 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Япония 13547 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Китай - Тайвань 4136 2
Европа 24634 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
США - Калифорния 4775 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 2
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 113 2
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 81 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 97 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 875 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Английский язык 6876 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Tom’s Hardware 516 3
DRAMeXchange 41 1
DigiTimes - Издание 1326 1
Neowin 177 1
ComputerBase 12 1
VideoCardz 36 1
TrendForce 136 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
