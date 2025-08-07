Teamgroup выпустила твердотельный накопитель NV5000 M.2 PCIe 4.0

Компания Teamgroup объявила о выпуске новой серии твердотельных накопителей Teamgroup M.2 NV: твердотельный накопитель начального уровня Teamgroup NV5000 M.2 PCIe 4.0 с интерфейсом PCIe Gen4x4. Новая серия NV (Nova Value) совместима с новейшими платформами Intel и AMD, адаптируется как для настольных ПК, так и для ноутбуков. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup.

Твердотельный накопитель NV5000 M.2 PCIe 4.0 использует технологию 3D NAND и интерфейс PCIe Gen4x4, соответствует спецификации NVMe 1.4, предлагает емкость до 2 ТБ и скорость чтения до 5000 МБ/с, что более чем в два раза быстрее, чем SSD с PCIe Gen3, и более чем в девять раз быстрее, чем SATA SSD.

SSD оснащен запатентованным графеновым радиатором компании Teamgroup. Толщина менее 1 мм предотвращает возможные механические помехи при установке и обеспечивает совместимость с встроенными радиаторами на M.2-слоте материнской платы, способствуя улучшенному отводу тепла.

Твердотельный накопитель Teamgroup NV5000 M.2 PCIe 4.0 поддерживает запатентованное программное обеспечение S.M.A.R.T. от Teamgroup, позволяющее пользователям настраивать и проверять устройство, а также отслеживать состояние и производительность накопителя в режиме реального времени. Упаковка изготовлена из перерабатываемых экологически чистых материалов и соответствует международным экологическим стандартам RoHS и REACH.