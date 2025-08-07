Разделы

Техника
|

Teamgroup выпустила твердотельный накопитель NV5000 M.2 PCIe 4.0

Компания Teamgroup объявила о выпуске новой серии твердотельных накопителей Teamgroup M.2 NV: твердотельный накопитель начального уровня Teamgroup NV5000 M.2 PCIe 4.0 с интерфейсом PCIe Gen4x4. Новая серия NV (Nova Value) совместима с новейшими платформами Intel и AMD, адаптируется как для настольных ПК, так и для ноутбуков. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup.

Твердотельный накопитель NV5000 M.2 PCIe 4.0 использует технологию 3D NAND и интерфейс PCIe Gen4x4, соответствует спецификации NVMe 1.4, предлагает емкость до 2 ТБ и скорость чтения до 5000 МБ/с, что более чем в два раза быстрее, чем SSD с PCIe Gen3, и более чем в девять раз быстрее, чем SATA SSD.

team1.jpg

Teamgroup
Teamgroup выпустила твердотельный накопитель NV5000 M.2 PCIe 4.0
CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

SSD оснащен запатентованным графеновым радиатором компании Teamgroup. Толщина менее 1 мм предотвращает возможные механические помехи при установке и обеспечивает совместимость с встроенными радиаторами на M.2-слоте материнской платы, способствуя улучшенному отводу тепла.

Твердотельный накопитель Teamgroup NV5000 M.2 PCIe 4.0 поддерживает запатентованное программное обеспечение S.M.A.R.T. от Teamgroup, позволяющее пользователям настраивать и проверять устройство, а также отслеживать состояние и производительность накопителя в режиме реального времени. Упаковка изготовлена из перерабатываемых экологически чистых материалов и соответствует международным экологическим стандартам RoHS и REACH.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Новый гендиректор Intel под прицелом властей США. Он угрожает национальной безопасности

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

Через несколько месяцев навсегда остановится массовый выпуск суперважного и сверхпопулярного «железа». Без него многие нестарые ПК придется выбросить на свалку. Опрос

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще