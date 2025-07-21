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Евросоюз RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Toshiba TV представила новые модели телевизоров на российском рынке 1
17.11.2023 Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества 1
04.10.2023 Новые модели смартфонов Umidigi на российском рынке 1
11.09.2023 Портфель OCS пополнят твердотельные накопители KingSpec 1
28.07.2023 OCS начинает продвижение расходных материалов Linkwin 2
14.02.2023 OCS начинает продвижение камер для ВКС iSmart Video 1
16.06.2022 DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда Ugreen 1
10.02.2022 Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области 1
21.01.2021 MMD представила новый 28-дюймовый монитор Philips с разрешением 4K. Цена. Фото 1
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии 1
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии 1
03.09.2020 MMD представила новую линейку ультратонких мониторов Philips E2. Фото 1
18.08.2020 Pantum предлагает надежные решения для построения эффективного документооборота 1
01.06.2020 MMD представила монитор Philips 242B1V с защитой от посторонних глаз. Цена. Фото 1
29.04.2020 MMD представила мониторы серии Philips B1 1
18.02.2020 MMD представила монитор Philips 243B1 1
08.11.2019 Kyocera вышла на рынок промышленной струйной печати 1
17.10.2019 MMD представила 34-дюймовый изогнутый монитор Philips 346B1C. Цена 1
02.08.2019 MMD представила новую линейку мониторов Philips E1. Цены 1
24.06.2019 Lenovo представила ноутбуки Ideapad серии L на российском рынке. Цены 1
22.02.2019 Mitsubishi Electric начала выпуск промышленных TFT-LCD-модулей с сенсорными панелями 1
20.12.2018 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO 2515AC 1
18.08.2017 LG Electronics представила в России светодиодные дисплеи серий LAS, LAP, LBS и LPB 1
11.01.2017 Mitsubishi Electric представила мощный 639-нм лазерный диод для проекторов 1
19.07.2016 Landata начала поставки картриджей MyToner 2
26.12.2013 Вышла Infor SyteLine 9.00: развертывание в «облаке» + интеграция с Infor 10x 1
28.06.2013 Schneider Electric представил источник бесперебойного питания MGE Galaxy 300i 1
13.05.2013 Иду на стыковку: обзор "походного" ноутбука с док-станцией Acer Travelmate P633 1
16.01.2013 Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов 1
23.03.2012 ADATA выпустила новые энергоэффективные модули серверной памяти 1
28.09.2011 Onyx выпустила ридер Boox M90 с 9.7-дюймовым экраном 2
03.06.2011 APC by Schneider Electric начинает выпуск ИБП MGE Galaxy 300 для малых и средних предприятий 1
14.12.2010 D-Link представил новые неуправляемые коммутаторы 1
31.08.2010 MRV выпустила новую модификацию компактных трехслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver 1
21.07.2010 Samsung выпустила первый в линейке 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью 1 ТБ 2
12.06.2010 Apacer объявляет о выпуске одночипного флэш-накопителя SuperSpeed USB 3.0 1
23.03.2010 MRV выпустила новую модификацию компактных двухслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver 1
21.01.2010 Samsung расширяет линейку ноутбуков шестью новыми моделями 1
07.09.2009 Hitachi выпустила 2,5-дюймовый жесткий диск на 500 ГБ для ноутбуков и промышленных систем 1
11.06.2009 Satellite L500 и Satellite L550: бюджетные ноутбуки от Toshiba 1

Публикаций - 77, упоминаний - 90

Евросоюз и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12358 11
Philips 2067 9
Samsung Electronics 10415 8
TPV MMD 43 7
AMD - Advanced Micro Devices 4350 6
HP Inc. 5725 5
Toshiba Corporation 2939 5
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 33 5
Nvidia Corp 3605 5
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 5
Microsoft Corporation 24955 4
Dell EMC 5055 4
Fujitsu 2054 4
Apple Inc 12333 4
LG Electronics 3645 3
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 246 3
Sony 6583 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 476 3
Gigabyte Technology 379 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Siemens AG - Siemens Group 2606 2
Lenovo Group 2316 2
Dell Technologies - Dell Computer 2142 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2196 2
Hitachi - Хитачи 1472 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 2
Schneider Electric 582 2
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 2
Seiko Epson Corporation 899 2
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 16 2
Ланит - diHouse - Дихаус 217 2
Ninestar Corporation - Ninestar Image Tech 7 2
Seagate - Maxtor 145 2
ECS - Elitegroup Computer Systems 48 2
Broadcom - VMware 2418 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Ростех - Автоматика Концерн 1691 1
SAP SE 5352 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2234 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 1
Россети Ленэнерго 1700 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Почта России ПАО 2188 1
Лента - Сеть розничной торговли 2181 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Газпром энергосбыт 10 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 2
Евросоюз - Совет Европы 107 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1422 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 108 1
Greenpeace - Гринпис 129 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 63 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6316 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 312 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 39 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14711 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25166 19
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21353 18
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 151 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12708 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17490 13
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4312 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54100 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10171 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3932 12
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1416 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6153 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9951 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14118 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16577 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6171 9
DDR - Double data rate 2824 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9637 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16459 8
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5994 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7476 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26319 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2708 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1989 7
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 269 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10989 7
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12690 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3355 6
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1205 6
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 87 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3421 6
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1347 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6488 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6028 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1533 5
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1057 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14170 5
Microsoft Windows 16025 5
Philips EasyRead 11 5
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 5
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 4
Philips B - Серия мониторов 9 4
Philips SmartImage 9 4
Philips PowerSensor 9 4
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 3
Intel Core - Семейство процессоров 1220 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2148 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 847 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 3
Philips E - Серия мониторов 9 3
Microsoft DirectX 716 3
MMD SmartErgoBase 9 3
Philips SmartContrast 13 3
Philips LightSensor 3 3
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 3
Toshiba Satellite 132 3
AMD Turion 169 3
AMD Athlon FX - серия микропроцессоров 56 3
Fujitsu Amilo 61 2
Fujitsu LifeBook 167 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 2
Google Android 14384 2
Microsoft Windows 10 1824 2
Microsoft Windows 7 1988 2
Microsoft Office 3852 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 952 2
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 242 2
Kyocera TASKalfa МФУ 29 2
Intel Celeron - Серия процессоров 968 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3364 2
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 194 2
MMD CrystalClear 5 2
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 2
Анохин Павел 14 2
Киселёв Алексей 71 1
Харитонов Николай 9 1
Эббенхост Марсель 1 1
Ксенин Алекс 311 1
Полоновская Ольга 9 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Симайченков Сергей 9 1
Хоменко Артем 7 1
Селюминов Василий 5 1
Горбей Петр 7 1
Meier Sid - Мейер Сид 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 151066 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 13
Европа 24450 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17648 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 6
Япония 13400 3
Китай - Тайвань 4068 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18049 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44576 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7831 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14309 2
Южная Корея - Республика 6755 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1789 1
Канада 4933 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Германия - Федеративная Республика 12824 1
Украина 7702 1
Америка Латинская 1853 1
США - Калифорния 4688 1
Россия - УФО - Тюменская область 1217 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 669 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5285 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1539 1
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CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Ars Technica 429 1
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 1
CeBIT 612 1
Red Dot Design Award 56 1
FPD International 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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