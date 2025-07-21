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Евросоюз RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ
- Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly
- Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация
- Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии
- ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация
- ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия
- Природные ресурсы - природопользование
УПОМИНАНИЯ
Евросоюз и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Ars Technica 429 1
|IDC - International Data Corporation 4924 2
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 1
|CeBIT 612 1
|Red Dot Design Award 56 1
|FPD International 17 1
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