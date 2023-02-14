OCS начинает продвижение камер для ВКС iSmart Video

OCS Distribution расширяет предложение по направлению систем видеоконференцсвязи и предлагает партнерам камеры iSmart Video китайского производителя Hangzhou Chingan Tech Co., Ltd. Компания специализируется на разработке современных решений для видео аналитики, систем опознавания, захвата и обработки аудио и видео и активно внедряет технологии на основе искусственного интеллекта.

Hangzhou Chingan Tech Co., Ltd. сертифицирована по международным стандартам ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, UL, RoHS, CE, FCC. Продукция компании используется в государственных учреждениях, университетах, школах, крупных корпорациях.

Партнерам OCS будут доступны камеры с функцией автоматического кадрирования и отслеживания спикеров. Благодаря широкоугольным HD-линзам они способны обеспечивать четкое изображение разрешением 1080 пикселей и оптимизировать картинку для передачи цвета. Автоматическое кадрирование с использованием алгоритма «умного изображения» (Intelligent image algorithm) настраивает картинку с учетом количества людей в помещении, самостоятельно расширяет угол обзора при появлении в комнате нового участника и сохраняет фокус даже при наличии движущихся объектов в кадре. Также камеры фокусируются на спикерах в динамике, отслеживая их смену.

Сотрудничество с Hangzhou Chingan Tech Co., Ltd. позволит OCS открыть для партнеров новые возможности в направлении проектной работы и сформировать более гибкое предложение для конечного заказчика. Производитель благодаря работе с дистрибьютором получит возможность расширить каналы распространения и увеличить присутствие на российском рынке.

Продвижением решений iSmart Video займется департамент инфраструктуры и инженерных систем OCS. Специалисты дистрибьютора обладают широкой экспертизой в работе с оборудованием для систем видеоконференцсвязи и готовы оказать техническую и маркетинговую поддержку по продукции вендора. Решения будут доступны на складе OCS с конца февраля 2023 г.