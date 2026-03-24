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U.S. FCC Federal Communications Commission ФКС Федеральная комиссия по связи США

U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США

СОБЫТИЯ


24.03.2026 США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран

Свой-чужой Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила о запрете на импорт в США «всех потребительских маршрутизаторов, произведенных

13.10.2025 Онлайн-магазины в США срочно снимают с продажи китайскую электронику из-за угрозы национальной безопасности

Китайскую электронику изымают из продажи Федеральная комиссия по связи США (FCC) выпустила уведомление о запрете на продажу товаров, «угрожающих национальной безопасност
08.09.2025 Администрация Трампа собирается перекрыть бесплатный Wi-Fi в школьных библиотеках и автобусах

Противозаконный бесплатный Wi-Fi Федеральная комиссия по связи США (FCC) может прекратить финансирование бесплатного Wi-Fi в школьных автобусах и библиотеках, пи
13.06.2025 Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

азываемых «ультрадиффузных галактик», которые примерно такого же размера, как наш Млечный Путь, но при этом содержат очень мало звезд. Последний представитель этой загадочной коллекции, известный как FCC 224, находится на окраине скопления Печи — группы галактик, которая находится примерно в 65 миллионах световых лет от Земли.Впервые обнаруженная в 2024 году FCC 224 представляет собо
11.11.2024 Глава американского регулятора при Трампе усложнит жизнь ИT-гигантам и облегчит ее Starlink Илона Маска

ец Брендон Карр (Brendan Carr), который, скорее всего, возглавит Федеральную комиссию по связи США (FCC) при избранном президенте Дональде Трампе (Donald Trump) изложил свои планы по регулирова
03.05.2024 У американских операторов проблемы с заменой запрещенного «железа» Huawei и ZTE. Не хватает $3 миллиардов

У FCC кончаются деньги на замену оборудования Huawei и ZTE Программа США по замене телекоммуник
10.01.2024 20 миллионов малоимущих в США остаются без дешевого интернета. Кончаются деньги на субсидии

Бедным не место в интернете Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC) планирует свернуть программу возмещения части затрат

15.06.2023 Amazon заплатит $30 млн штрафа из-за слежки за пользователями

$30 млн и разойдемся Amazon выплатит около $30 млн штрафа в целях урегулирования иска от Федеральной комиссии по связи США. Представители власти считают, что система домашней безопас
05.01.2023 Телефонных спамеров накажут колоссальным штрафом за 5 миллиардов звонков

Их рекорды Федеральная комиссия по связи США (ФКС) предложила назначить рекордный штраф за автоматически
26.03.2022 «Лаборатория Касперского» стала угрозой нацбезопасности США

национальной безопасности США. Решение об этом приняла американская Федеральная комиссия по связи (FCC), пишет Reuters. Участь «Лаборатории Касперского» разделил и целый ряд китайских компаний
22.01.2021 Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен

Глава FCC перед уходом отрапортовал об успехах американского телекома Федеральная комиссия по связи
09.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» оптимизировала финансовые бизнес-процессы на базе решения SAP

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, внедрила решение для ускорения процедуры закрытия отчётного периода SAP Financial Closing Cockpit (SAP FCC). Новая система позволила компании автоматизировать мониторинг сроков закрытия, повысить прозрачность процесса и уровень вовлеченности финансовых специалистов. Масштабный проект внедрения б
05.02.2020 Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы

ение смартфонов Apple iPhone 11 Pro более чем вдвое превышает порог безопасной нормы, установленной Федеральной комиссией по связи США (Federal Communications Commission, FCC) для радиочастотно
12.10.2018 В США телефонный спам зарегулируют вплоть до запрета

Одного закона мало Генеральные прокуроры сразу 35 штатов США обратились в Федеральную комиссию по связи с настоятельной рекомендацией принять меры против автоматизиров
04.07.2018 Крупнейшему в мире сотовому оператору запрещают работать в США

Administration – NTIA) выступило с заявлением, в котором рекомендует Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission – FCC) отклонить заявку China Mobile на предоставление теле
22.01.2018 IBS внедрила SAP FCC в ТД «Черкизово»

IBS завершила проект по внедрению программного продукта SAP Financial Closing Cockpit (SAP FCC) в Торговом доме «Черкизово» (ТД Черкизово).Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, св
22.01.2018 Как губили интернет: публичное обсуждение сетевого нейтралитета в США оказалось обманом

ариев на тему отмены сетевого нейтралитета, полученных по интернету Федеральной комиссией по связи (FCC) США, и пришла к выводу, что большинство из них являются неаутентичными.В частности, Фиге
20.12.2017 Рассекречены характеристики Nokia 9 Avatar. Фото

По максимумуСогласно официальным данным сайта Федеральной комиссии США по связи (Federal Communications Commission, FCC), в ведомстве успешно прошел сертификацию новый флагма
15.12.2017 Конец интернета, как мы его знали: В США отменили сетевой нейтралитет

Решение FCCФедеральная комиссия по связи (FCC) США проголосовала за отмену сетевого нейтралитета. Решение было принято тремя голосами п
29.09.2017 Власти США потребовали от Apple активировать на iPhone несуществующие чипы

Требование FCCФедеральная комиссия по связи США (FCC) потребовала от компании Apple, чтобы та активировала на iPhone радиоприемники, через кот
15.09.2017 Nokia готовит недорогой Android-смартфон с рекордным временем работы

вшейся на официально сайте Федеральной комиссии США по связи (US Federal Communications Commission, FCC), компания HMD Global, владеющая торговой маркой Nokia на мобильные устройства, намерена

25.01.2017 Трамп назначил руководить связью США врага сетевого нейтралитета

президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой председателя Федеральной комиссии по связи (FCC). Им стал американец с индийскими корнями Аджит Пай (Ajit Pai). Пай известен своими выска
22.01.2015 Власти США хотят использовать ГЛОНАСС в службе спасения 911. Конгрессмены взволнованы

Федеральная комиссия США по связи (FCC) рассматривает возможность использования российской навигационной системы ГЛОНАСС для опр
06.10.2013 Чего ждать от ФКС?

упит в силу с началом следующего года. “Пилотами” для него стали такие госкорпорации как “Росатом”, а также ряд российских регионов. Законом регламентируется создание федеральной контрактной системы (ФКС), которая должна сменить на боевом посту стоящий на страже государственных интересов широкоизвестный 94-ФЗ ("О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для г
16.02.2012 ЕЭТП представила технологическую основу для проведения закупок по ФКС

площадкой в рамках Восьмого Всероссийского Форума-выставки «Госзаказ 2012» представлена технологическая основа для проведения торговых процедур согласно законопроекту Федеральной контрактной системы (ФКС). ФКС будет регулировать весь цикл государственных закупок: от прогнозирования существующих нужд до заключения государственного контракта и контроля над его исполнением. Кроме того,

09.08.2010 Провайдеры не смогли договориться о равенстве торрентов, игр и IP-телефонии

рда Лазаруса (Edward Lazarus), начальника штаба председателя Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) Джулиуса Геначовски (Julius Genachowski), комиссии пришлось прекратить обсуждения с пред
17.03.2010 США обеспечат население дешевым высокоскоростным интернетом

Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC) опубликовала в Сети свой новый рассчитанный на десяти
27.10.2009 FCC готовит 6 принципов сетецентричности

Как сообщает пресс-служба FCC, комиссия предложила приступить к закреплению шести принципов, которыми необходимо руководствоваться для обеспечения свободы и открытости Сети. Новые принципы позволят также защитить позити
11.01.2008 Федеральная комиссия связи США: Comcast будет проверен

Федеральная комиссия связи США (FCC) планирует разобраться в скандале, связанном с провайдером Comcast. Напомним, что возмуще
03.08.2007 FCC частично согласилась с условиями Google

Американская Федеральная комиссия по связи FCC утвердила правила проведения аукциона на выделение частот диапазона 700 МГц, который должен будет состояться в январе следующего года. Согласно правилам, пользователи смогут подключать без

18.05.2007 iPhone получил сертификат FCC, акции Apple подросли

Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) сертифицировала Apple iPhone. Новость об успешном прохождении последнего теста подняла акции компании на 2,2% до $109,70. В документах FCC подтверждается, что телефон предназначен д
04.04.2007 Федеральная комиссия связи запретила использование мобильников в воздухе

х технических данных, которые позволили бы разрешить звонки с помощью мобильников авиапассажиров. В Федеральной комиссии связи США опасаются, что использование сотовых аппаратов во время взлета
26.03.2007 FCC США проверит провайдеров на соблюдение «сетевого нейтралитета»

Федеральная комиссия США по связи (FCC) намерена проверить соблюдение провайдерами так называемого «сетевого нейтралитета» —
02.11.2006 FCC склонилась в пользу Continental Airlines

По решению Федеральной комиссии по связи (FCC), Continental Airlines выиграла битву за предоставление высокоскоростного доступа в интер
22.08.2006 Кабельных операторов принудили использовать технологию CableCards

л нанесен удар, когда федеральный апелляционный суд поддержал мандат Федеральной комиссии по связи (FCC - Federal Communications Commission), принуждающий операторов кабельного телевидения расп
10.08.2006 FCC начала аукцион лицензий на радиочастоты

Федеральная комиссия США по связи (FCC) выставила на аукцион 1122 лицензии на дополнительные радиочастоты, предназначенные для д
20.06.2006 Компромисс по сетевому нейтралитету будет достигнут?

деров контента. В предыдущей версии билля говорилось лишь о том, что Федеральная комиссия по связи (FCC) должна отчитываться за работу интернета. В поправках также оговаривается механизм жалоб

21.03.2006 FCC рассмотрит просьбу Verizon о снятии ограничений

Регулятор рынка связи США, Федеральная комиссия по связи (FCC), объявит 21 марта о результатах рассмотрения декабрьского запроса Verizon Communications
21.09.2005 FCC близка к одобрению двух крупных слияний

Федеральная комиссия США по связи (FCC), скорее всего, разрешит провести два крупных поглощения, которые изменят картину рынка т
29.08.2005 В США грядут массовые отключения VoIP-абонентов

Федеральная комиссия США по связи (FCC) приказала операторам IP-телефонии отключать с этой недели абонентов, которые формально н

Публикаций - 689, упоминаний - 1292

U.S. FCC и организации, системы, технологии, персоны:

AT&T Inc 1725 108
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 92
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 69
AOL Inc - America Online 1883 51
Google LLC 12688 49
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 42
Microsoft Corporation 25775 41
Apple Inc 13154 40
Samsung Electronics 11064 38
Huawei 4676 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 31
Lenovo Motorola 3566 30
AT&T South - BellSouth 234 30
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 26
NextWave 44 26
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 25
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 24
Intel Corporation 12811 24
Cisco Systems 5372 23
Verizon - WorldCom 501 21
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 21
ZTE Corporation 800 21
Comcast 231 20
Deutsche Telekom 954 19
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 17
Qualcomm Technologies 1974 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Vodafone Group 1412 15
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
Yahoo! 3726 13
Dell EMC 5180 13
Sony 6739 12
China Mobile 436 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 11
LG Electronics 3735 11
HTC Corporation 1512 10
GM - Hughes - DirecTV 123 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Warner 540 27
Walt Disney Company 647 14
Boeing 1031 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
United Airlines - авиакомпания 95 4
Tesla Motors 461 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
EPIC Telecom Invest 212 3
Deutsche Lufthansa AG 121 3
SoftBank Group 284 3
American Airlines 90 3
Lockheed Martin 777 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
101Hotels.com 456 3
American Express - Amex 338 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Blue Origin 29 2
Merrill Lynch 454 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Arianespace 87 2
Ferrari NV 159 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 2
Родник 91 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
Thomas Weisel Partners 44 2
Medtronic - Медтроник 17 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 55
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 45
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 26
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
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Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 10
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 4
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 33
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 16
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 13
Демократическая политическая партия США 122 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 2
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
ISC - Internet Systems Consortium 4 1
Ассоциация операторов мобильной связи Японии 3 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 161
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 127
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 104
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 88
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 79
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 76
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 71
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 61
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 50
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 48
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 38
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 36
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 31
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 31
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 26
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 26
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 26
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 25
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 22
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 21
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 20
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Google Android 15243 25
Microsoft Windows 2000 8678 16
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 15
Apple iPad 4011 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
FreePik 1841 12
Linux OS 11533 11
Apple - App Store 3109 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 8
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
Apple iOS 8583 8
Microsoft Windows 16882 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Microsoft Windows BitLocker 942 7
Samsung Galaxy Note 702 7
Apple iPod Touch 747 6
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 6
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 6
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 5
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 5
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 5
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 5
Huawei Mate - серия смартфонов 453 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Apple iPod 1553 4
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 37
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 26
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 16
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 14
Kennard William - Кеннард Уильям 13 13
Bush George - Буш Джордж 336 10
Pai Ajit - Пай Аджит 9 9
Martin Kevin - Мартин Кевин 9 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Carr Brendan - Карр Брендан 6 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Rosenworcel Jessica - Розенворсель Джессика 5 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 4
Genachowski Julius - Геначовски Юлиус 5 4
Copps Michael - Коппс Майкл 4 4
Путин Владимир 3454 4
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 3
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 3
Рогозин Дмитрий 104 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Kennard William - Кеннард Вильям 3 3
Case Steve - Кейс Стив 41 3
Stevens Ted - Стивенс Тэд 6 3
Мельникова Анастасия 440 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Комиссаров Дмитрий 248 2
Касперский Евгений 337 2
Иванов Антон 98 2
Евраев Михаил 266 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 2
Yu Richard - Ю Ричард 22 2
Кулашова Анна 73 2
Ефремов Андрей 15 2
Кайгородов Михаил 5 2
Смирнов Владимир 39 2
Емельянов Антон 63 2
Жилин Иван 2 2
Алексеева Марина 26 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 537
Россия - РФ - Российская федерация 166168 109
Европа 24964 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 68
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 54
Германия - Федеративная Республика 13221 45
США - Нью-Йорк 3180 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 39
США - Колумбия - Вашингтон 1487 37
Япония 13807 34
Земля - планета Солнечной системы 10865 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
Канада 5081 23
США - Калифорния 4829 18
Америка - Американский регион 2206 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Италия - Итальянская Республика 4508 16
Южная Корея - Республика 7052 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Индия - Bharat 5869 13
Нидерланды 3746 12
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Китай - Тайвань 4245 12
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 11
Иран - Исламская Республика Иран 1155 10
Китай - Пекин - Beijing 1096 10
Колумбия - Республика 551 10
Швеция - Королевство 3782 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 9
США - Колумбия 66 9
США - Флорида 786 8
США - Аризона 549 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 8
Украина 7928 7
Новая Зеландия 737 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 123
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 106
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 56
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 48
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 36
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 31
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 30
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 24
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 56 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 19
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 19
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 11
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 9
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 9
Аренда 2687 9
Blacklist - Чёрный список 713 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 54
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 39
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 23
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 19
Newsbytes News Network 379 14
The Register - The Register Hardware 1784 13
Bloomberg 1627 13
NYT - The New York Times 1100 12
InterNetNews - InternetNews.com 218 12
Ars Technica 450 10
AP - Associated Press 2007 10
CNET Networks - CNET News 1643 10
Total Telecom 613 9
The Washington Post 350 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 8
Mercury Center 309 8
Faulkner Information Services 100 8
The Verge - Издание 619 8
ZDnet 663 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
FT - Financial Times 1296 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
DigiTimes - Издание 1331 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 5
Viacom - Video & Audio Communications 117 5
allNetDevices 160 5
Liberty Media 71 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Wikipedia - Википедия 650 5
NBC News 188 4
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 4
RCR News 107 4
InfoSync 35 4
Times 661 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
BleepingComputer - Издание 458 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
IDC - International Data Corporation 4975 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
Gartner - Гартнер 3658 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
In-Stat 115 3
Synergy Research Group 48 2
Internet Stock Report 994 2
Bear Stearns 79 2
In-Stat/MDR 74 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
TrendForce 187 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
Samsung Research 20 1
AV-Test Institute 41 1
ZK Research 8 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
AV-Comparatives 28 1
Harris Interactive 81 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Dell'Oro Group 66 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
TeleGeography Research 40 1
Mobile Research Group 87 1
Allied Business Intelligence 16 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Pablo Arman 2 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
Juniper Research 131 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 1
Yokohama National University - Йокогамский государственный университет - Университет Иокогамы 4 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 14 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Связь-Экспокомм 276 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CeBIT 614 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Земля из космоса 51 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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