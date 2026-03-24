U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США

США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран Свой-чужой Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила о запрете на импорт в США «всех потребительских маршрутизаторов, произведенных

Онлайн-магазины в США срочно снимают с продажи китайскую электронику из-за угрозы национальной безопасности Китайскую электронику изымают из продажи Федеральная комиссия по связи США (FCC) выпустила уведомление о запрете на продажу товаров, «угрожающих национальной безопасност

Администрация Трампа собирается перекрыть бесплатный Wi-Fi в школьных библиотеках и автобусах Противозаконный бесплатный Wi-Fi Федеральная комиссия по связи США (FCC) может прекратить финансирование бесплатного Wi-Fi в школьных автобусах и библиотеках, пи

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным азываемых «ультрадиффузных галактик», которые примерно такого же размера, как наш Млечный Путь, но при этом содержат очень мало звезд. Последний представитель этой загадочной коллекции, известный как FCC 224, находится на окраине скопления Печи — группы галактик, которая находится примерно в 65 миллионах световых лет от Земли.Впервые обнаруженная в 2024 году FCC 224 представляет собо

Глава американского регулятора при Трампе усложнит жизнь ИT-гигантам и облегчит ее Starlink Илона Маска ец Брендон Карр (Brendan Carr), который, скорее всего, возглавит Федеральную комиссию по связи США (FCC) при избранном президенте Дональде Трампе (Donald Trump) изложил свои планы по регулирова

У американских операторов проблемы с заменой запрещенного «железа» Huawei и ZTE. Не хватает $3 миллиардов У FCC кончаются деньги на замену оборудования Huawei и ZTE Программа США по замене телекоммуник

20 миллионов малоимущих в США остаются без дешевого интернета. Кончаются деньги на субсидии Бедным не место в интернете Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC) планирует свернуть программу возмещения части затрат

Amazon заплатит $30 млн штрафа из-за слежки за пользователями $30 млн и разойдемся Amazon выплатит около $30 млн штрафа в целях урегулирования иска от Федеральной комиссии по связи США. Представители власти считают, что система домашней безопас

Телефонных спамеров накажут колоссальным штрафом за 5 миллиардов звонков Их рекорды Федеральная комиссия по связи США (ФКС) предложила назначить рекордный штраф за автоматически

«Лаборатория Касперского» стала угрозой нацбезопасности США национальной безопасности США. Решение об этом приняла американская Федеральная комиссия по связи (FCC), пишет Reuters. Участь «Лаборатории Касперского» разделил и целый ряд китайских компаний

Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен Глава FCC перед уходом отрапортовал об успехах американского телекома Федеральная комиссия по связи

«М.Видео-Эльдорадо» оптимизировала финансовые бизнес-процессы на базе решения SAP «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, внедрила решение для ускорения процедуры закрытия отчётного периода SAP Financial Closing Cockpit (SAP FCC). Новая система позволила компании автоматизировать мониторинг сроков закрытия, повысить прозрачность процесса и уровень вовлеченности финансовых специалистов. Масштабный проект внедрения б

Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы ение смартфонов Apple iPhone 11 Pro более чем вдвое превышает порог безопасной нормы, установленной Федеральной комиссией по связи США (Federal Communications Commission, FCC) для радиочастотно

В США телефонный спам зарегулируют вплоть до запрета Одного закона мало Генеральные прокуроры сразу 35 штатов США обратились в Федеральную комиссию по связи с настоятельной рекомендацией принять меры против автоматизиров

Крупнейшему в мире сотовому оператору запрещают работать в США Administration – NTIA) выступило с заявлением, в котором рекомендует Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission – FCC) отклонить заявку China Mobile на предоставление теле

IBS внедрила SAP FCC в ТД «Черкизово» IBS завершила проект по внедрению программного продукта SAP Financial Closing Cockpit (SAP FCC) в Торговом доме «Черкизово» (ТД Черкизово).Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, св

Как губили интернет: публичное обсуждение сетевого нейтралитета в США оказалось обманом ариев на тему отмены сетевого нейтралитета, полученных по интернету Федеральной комиссией по связи (FCC) США, и пришла к выводу, что большинство из них являются неаутентичными.В частности, Фиге

Рассекречены характеристики Nokia 9 Avatar. Фото По максимумуСогласно официальным данным сайта Федеральной комиссии США по связи (Federal Communications Commission, FCC), в ведомстве успешно прошел сертификацию новый флагма

Конец интернета, как мы его знали: В США отменили сетевой нейтралитет Решение FCCФедеральная комиссия по связи (FCC) США проголосовала за отмену сетевого нейтралитета. Решение было принято тремя голосами п

Власти США потребовали от Apple активировать на iPhone несуществующие чипы Требование FCCФедеральная комиссия по связи США (FCC) потребовала от компании Apple, чтобы та активировала на iPhone радиоприемники, через кот

Nokia готовит недорогой Android-смартфон с рекордным временем работы вшейся на официально сайте Федеральной комиссии США по связи (US Federal Communications Commission, FCC), компания HMD Global, владеющая торговой маркой Nokia на мобильные устройства, намерена

Трамп назначил руководить связью США врага сетевого нейтралитета президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой председателя Федеральной комиссии по связи (FCC). Им стал американец с индийскими корнями Аджит Пай (Ajit Pai). Пай известен своими выска

Власти США хотят использовать ГЛОНАСС в службе спасения 911. Конгрессмены взволнованы Федеральная комиссия США по связи (FCC) рассматривает возможность использования российской навигационной системы ГЛОНАСС для опр

Чего ждать от ФКС? упит в силу с началом следующего года. “Пилотами” для него стали такие госкорпорации как “Росатом”, а также ряд российских регионов. Законом регламентируется создание федеральной контрактной системы (ФКС), которая должна сменить на боевом посту стоящий на страже государственных интересов широкоизвестный 94-ФЗ ("О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для г

ЕЭТП представила технологическую основу для проведения закупок по ФКС площадкой в рамках Восьмого Всероссийского Форума-выставки «Госзаказ 2012» представлена технологическая основа для проведения торговых процедур согласно законопроекту Федеральной контрактной системы (ФКС). ФКС будет регулировать весь цикл государственных закупок: от прогнозирования существующих нужд до заключения государственного контракта и контроля над его исполнением. Кроме того,

Провайдеры не смогли договориться о равенстве торрентов, игр и IP-телефонии рда Лазаруса (Edward Lazarus), начальника штаба председателя Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) Джулиуса Геначовски (Julius Genachowski), комиссии пришлось прекратить обсуждения с пред

США обеспечат население дешевым высокоскоростным интернетом Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC) опубликовала в Сети свой новый рассчитанный на десяти

FCC готовит 6 принципов сетецентричности Как сообщает пресс-служба FCC, комиссия предложила приступить к закреплению шести принципов, которыми необходимо руководствоваться для обеспечения свободы и открытости Сети. Новые принципы позволят также защитить позити

Федеральная комиссия связи США: Comcast будет проверен Федеральная комиссия связи США (FCC) планирует разобраться в скандале, связанном с провайдером Comcast. Напомним, что возмуще

FCC частично согласилась с условиями Google Американская Федеральная комиссия по связи FCC утвердила правила проведения аукциона на выделение частот диапазона 700 МГц, который должен будет состояться в январе следующего года. Согласно правилам, пользователи смогут подключать без

iPhone получил сертификат FCC, акции Apple подросли Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) сертифицировала Apple iPhone. Новость об успешном прохождении последнего теста подняла акции компании на 2,2% до $109,70. В документах FCC подтверждается, что телефон предназначен д

Федеральная комиссия связи запретила использование мобильников в воздухе х технических данных, которые позволили бы разрешить звонки с помощью мобильников авиапассажиров. В Федеральной комиссии связи США опасаются, что использование сотовых аппаратов во время взлета

FCC США проверит провайдеров на соблюдение «сетевого нейтралитета» Федеральная комиссия США по связи (FCC) намерена проверить соблюдение провайдерами так называемого «сетевого нейтралитета» —

FCC склонилась в пользу Continental Airlines По решению Федеральной комиссии по связи (FCC), Continental Airlines выиграла битву за предоставление высокоскоростного доступа в интер

Кабельных операторов принудили использовать технологию CableCards л нанесен удар, когда федеральный апелляционный суд поддержал мандат Федеральной комиссии по связи (FCC - Federal Communications Commission), принуждающий операторов кабельного телевидения расп

FCC начала аукцион лицензий на радиочастоты Федеральная комиссия США по связи (FCC) выставила на аукцион 1122 лицензии на дополнительные радиочастоты, предназначенные для д

Компромисс по сетевому нейтралитету будет достигнут? деров контента. В предыдущей версии билля говорилось лишь о том, что Федеральная комиссия по связи (FCC) должна отчитываться за работу интернета. В поправках также оговаривается механизм жалоб

FCC рассмотрит просьбу Verizon о снятии ограничений Регулятор рынка связи США, Федеральная комиссия по связи (FCC), объявит 21 марта о результатах рассмотрения декабрьского запроса Verizon Communications

FCC близка к одобрению двух крупных слияний Федеральная комиссия США по связи (FCC), скорее всего, разрешит провести два крупных поглощения, которые изменят картину рынка т