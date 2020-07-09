«М.Видео-Эльдорадо» оптимизировала финансовые бизнес-процессы на базе решения SAP

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, внедрила решение для ускорения процедуры закрытия отчётного периода SAP Financial Closing Cockpit (SAP FCC). Новая система позволила компании автоматизировать мониторинг сроков закрытия, повысить прозрачность процесса и уровень вовлеченности финансовых специалистов. Масштабный проект внедрения был реализован в партнёрстве с компанией IBS в минимальные сроки, за 2,5 месяца.

На этапе внедрения специалисты финансового департамента «М.Видео-Эльдорадо» вместе с IBS проанализировали задачи всех пользователей и разработали детальный план шагов по закрытию периода – около 600 строчек. SAP FCC позволила автоматизировать координацию действий участников финансового закрытия, теперь каждый пользователь регулярно получает от системы уведомления, позволяющие вовремя выполнять свою задачу. Например, SAP FCC сообщает о том, что приближается период закрытия; что функционал пользователя деблокирован и может быть исполнен; система также предупредит, если время, выделенное на каждый этап, подходит к концу или уже истекло, спросит, что привело к задержке, проинформирует линейного руководителя о невыполнении и его причинах.

Более того, централизованный мониторинг и анализ всех этапов закрытия: подготовка данных, расчётов, предоставление первичных документов для выполнения начислений и проводок, позволили выявить задачи, которые вызывали затруднения у пользователей, тормозили процесс и влияли на сроки. Эти операции были доработаны, автоматизированы или упразднены. После успешного внедрения в бухгалтерской отчётности SAP FCC был масштабирован на ведение управленческой.

«Финансовый департамент в группе «М.Видео-Эльдорадо» претерпевает значительную трансформацию. Компания рассчитывает на совершенно новый уровень скорости предоставления информации и её качества. Именно поэтому мы наращиваем экспертизу в аналитике, технологиях, применяем современные гибкие подходы к отчётности, бюджетированию, становимся стратегическим партнёром для разных департаментов, а не просто поддерживающей функцией. В этой связи автоматизация и централизация базовых функций, таких как закрытие отчётных периодов, позволяют компании быстрее и проще выполнять эти задачи, сокращать ручные операции и делать процесс более прозрачным. Финансовые специалисты больше вовлекаются и лучше понимают бизнес, а бизнес, в свою очередь, начинает думать, как финансы, оценивать перспективы и риски», – рассказал руководитель департамента учёта и отчётности группы «М.Видео-Эльдорадо» Константин Шиян.

Проект внедрения SAP FCC реализовали в рекордно короткие сроки, уже через 2,5 месяца после старта в системе состоялось первое закрытие. Помимо проектирования, тестирования и реализации команда провела обучение пользователей по работе с новым функционалом, причём как специалистов финансовых служб, так и сотрудников бизнес-подразделений, участвующих в процедуре закрытия. Всего в процессе заняты порядка 200 сотрудников группы «М.Видео-Эльдорадо».

«Своевременный и эффективный мониторинг и контроль закрытия периода – одна из ключевых задач финансового отдела. Важно, чтобы процесс закрытия происходил в короткие сроки и с минимальным количеством ручных операций. Наше решение SAP FCC – надёжный инструмент, который поддерживает планирование, автоматизацию, обработку, мониторинг и анализ задач финансового закрытия для организаций. ИТ-система позволяет учитывать опыт предыдущих закрытий, определять «узкие места» и оптимизировать отдельные процессы», – сказал заместитель генерального директора SAP CIS Андрей Горяйнов.

«Мы предложили лучшую экспертизу, что позволило качественно и в кратчайший срок реализовать проект. Важно отметить участие ключевых бизнес-пользователей «М.Видео-Эльдорадо» в проектировании решения, его тестировании и обучении, разработке детального шаблона плана закрытия, а также участие ИТ-специалистов в проработке технической реализации решения, интеграции с существующими системами SAP. Без этих факторов успех проекта был бы невозможен», – отметил директор департамента корпоративных решений IBS Семён Данилов.