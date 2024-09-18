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SpaceX Starlink спутниковая сеть

SpaceX Starlink - спутниковая сеть


18.09.2024 Найден способ обнаруживать американские самолеты-невидимки с помощью фундаментальных свойств сети Starlink

Обнаружение воздушных объектов Ученые из Китая научились обнаруживать самолеты-невидимки и другие малозаметные летательные объекты, такие как дроны, используя помехи в спутниковой сети Starlink. Об этом в середине сентября 2024 г. пишет издание South China Morning Post (SCMP). Китайские исследователи утверждают, что с помощью излучения, испускаемого от сети Starlink ко
17.09.2024 Суверенного «убийцу» Starlink построят за полтриллиона рублей. Смета по замене детища Илона Маска достигла невероятных размеров

Российский Starlink за очень много денег Стоимость российской альтернативы американской спутниковой системы Starlink стала измеряться сотнями миллиардов рублей. Как пишет РБК, до 2030 г. в нее план
23.07.2024 Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом

выход в серийной производства должен состояться в IV квартале 2027 г. Ближайший аналог SR Net - это Starlink Илона Маска (Elon Musk). В России подобного рода проект реализует «Бюро 1440». У SR

30.05.2024 В работе Starlink Илона Маска произошел масштабный сбой. Западные СМИ ругают Россию

Нарушение работы глобальной спутниковой системы В работе системы спутникового интернета Starlink произошел сбой. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании на платформе Х. Э
01.04.2024 Путин поручил выделить 116 миллиардов на российский аналог спутникового интернета Starlink

Отечественный конкурент Starlink Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания П
28.03.2024 США не смогли перекрыть доступ «неправильным» странам к Starlink. Запрет обошли Россия и многие другие

Bloomberg, в Йемене, где интернет-сервисы блокированы, спутники для обеспечения доступа в Интернет Starlink широко применяются для обеспечения связи в деловых и личных целях. В Судане, где с н
19.12.2023 Россия потребовала на международном уровне ограничить работу Starlink

ой информационной безопасности Министерства иностранных дел России (МИД) Ольга Мельникова рассказала на прошедшей в Москве конференции «Киберстабильность: подходы, перспективы, вызовы». «Двойное дно» Starlink Речь идет, в первую очередь, о системе негеостационарных спутниках Starlink, предоставляющей широкополосный доступ в интернет. Ее развивает американская компания SpaceX, принадл
15.11.2023 Российские студенты разработали более дешевый аналог терминалов Starlink

верхностях. Эта технология обещает стать более дешевым аналогом терминалов связи популярной системы Starlink Илона Маска (Elon Musk). Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Стартап получил

14.09.2023 В России хотят построить аналог Starlink с 900 спутниками и интеграцией с 5G и 6G

тниковых группировок и спутников с высокой пропускной способностью (HTS) нового поколения, в том числе на низких орбитах (LEO). В частности, по состоянию на I квартал 2023 г. спутниковым ШПД компании Starlink пользуются свыше 1 млн человек. Подключение к спутниковому ШПД удаленных и малонаселенных территорий открывает рынок для миллионов новых пользователей и способствует созданию новых биз
07.07.2023 Россия начала строить международного конкурента Starlink и OneWeb. Первые спутники уже запущены

нове и некоторыми другими недостатками, в частности, выраженной подверженностью негативным эффектам солнечной интерференции. Низкоорбитальные спутники связи, в частности, применяет интернет-провайдер Starlink, принадлежащей компании SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Musk). Работа над проектом началась в 2015 г., а в мае 2019 г. была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов массо
27.02.2023 Китай готовит к запуску гигантский космический флот для «уничтожения» Starlink Илона Маска

гиями для распространения интернета по всему миру, а также для шпионажа и вывода из строя спутников Starlink Илона Маска (Elon Musk). По данным группы исследователей под руководством профессора
19.12.2022 В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink

ился «Борщевик» Частная компания «Сестрорецкий оружейный завод» создала мобильный комплекс пеленгации «Борщевик» (МКП), благодаря которому можно определить местоположения терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщила сама компания. Как отмечается на сайте предприятия, оборудование можно установить на автомобильное шасси. Комплекс автономен, для него достаточно собственного компакт
07.11.2022 Российские инженеры придумали, как недорого сломать спутниковый интернет Starlink, не сбивая спутники

Россияне нашли ахиллесову пяту Starlink Российские специалисты проанализировали защищенность спутниковой системы связи Space
14.10.2022 Илон Маск отказался бесплатно поставлять Украине спутниковый интернет

Платите деньги Владелец SpaceX Илон Маск (Elon Musk) отказался бесплатно предоставлять услуги спутникового интернета Starlink Украине. Об этом сообщил СNN. Как утверждает телеканал, компания SpaceX, занимающаяся производством космической техники, попросила Пентагон взять расходы по оплате спутниковой связи дл
05.03.2022 Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в своем «спутниковом интернете»: Свобода слова дороже

Только под дулом пистолета Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) заявил о своем нежелании закрывать доступ к российским СМИ в своей сети спутникового интернета Starlink. Об этом он сообщил в своем блоге в соцсети Twitter, по решению Роскомнадзора заблокированной на территории России. Со слов Илона Маска, к нему обратились правительства нескольких стра
09.02.2022 Десятки спутников «космического Wi-Fi» Илона Маска погибли на орбите без возможности восстановления

да против спутникового интернета Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) потеряла 40 спутников сети Starlink, которую называли «спутниковым Wi-Fi», из-за сильного геомагнитного шторма. Все они

17.06.2021 Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре

Спутниковый интернет любит прохладу В системе спутникового интернета Starlink миллиардера Илона Маска (Elon Musk) обнаружилась неожиданная проблема, мешающая ее р
18.05.2021 В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса

иностранными конкурентами – Британским оператором глобальной спутниковой связи OneWeb, американской StarLink Илона Маска (Elon Musk) и др. Например, в июне 2019 г. Минцифры разработало законопр

Публикаций - 55, упоминаний - 76

SpaceX Starlink и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceX - Space Exploration Technologies 229 29
OneWeb - WorldVU 36 17
ИКС - Бюро 1440 - МегаФон 1440 39 11
МегаФон 8803 7
ИКС 318 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 6
X Corp - Twitter 2845 5
Ростелеком 9699 5
Globalstar - Глобалстар 181 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Qualcomm Technologies 1822 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 72 3
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 117 2
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 88 2
OneWeb Satellites 4 2
SES Networks 84 2
Vodafone Group 1370 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 2
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 2
Киевстар - Kyivstar 539 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
Omnispace 2 2
Орбита 292 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 2
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 24 2
Matrix Wave - Мэтрикс Вейв - Гедонизм радио 4 2
РуСат 59 2
Lifting Zmiy - Хакерская группировка 7 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 2
Microsoft Corporation 24623 1
GNTT 1 1
Unsplash 762 6
Tesla Motors 396 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 3
Airbus Group - Airbus Industries 224 2
SoftBank Group 258 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Альфа-Банк 1769 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Альфа-Групп 696 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 1
Газпром ПАО 1342 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 42 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Sequoia Capital 111 1
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 8 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
Связной ГК 1369 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 7 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Blue Origin 19 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
Почта России ПАО 2112 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Northrop Grumman 202 1
Меркури Кэпитал Траст УК 3 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 15
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 110 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 15 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
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Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 6
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 50 6
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 116 6
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 9 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 3
FreePik 980 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 92 3
Microsoft Windows 2000 8661 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Microsoft Azure 1408 1
Космодром Байконур 1066 1
Microsoft Azure Space 1 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 74 1
NASA Deep Impact 38 1
Microsoft Skype 2067 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 60 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 48 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 30 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 131 1
Минобрнауки РФ - Платформа университетского технологического предпринимательства - Федеральный проект 4 1
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Европа 21767 4
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 3
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
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