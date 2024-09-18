SpaceX Starlink - спутниковая сеть

Найден способ обнаруживать американские самолеты-невидимки с помощью фундаментальных свойств сети Starlink Обнаружение воздушных объектов Ученые из Китая научились обнаруживать самолеты-невидимки и другие малозаметные летательные объекты, такие как дроны, используя помехи в спутниковой сети Starlink. Об этом в середине сентября 2024 г. пишет издание South China Morning Post (SCMP). Китайские исследователи утверждают, что с помощью излучения, испускаемого от сети Starlink ко

Суверенного «убийцу» Starlink построят за полтриллиона рублей. Смета по замене детища Илона Маска достигла невероятных размеров Российский Starlink за очень много денег Стоимость российской альтернативы американской спутниковой системы Starlink стала измеряться сотнями миллиардов рублей. Как пишет РБК, до 2030 г. в нее план

Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом выход в серийной производства должен состояться в IV квартале 2027 г. Ближайший аналог SR Net - это Starlink Илона Маска (Elon Musk). В России подобного рода проект реализует «Бюро 1440». У SR

В работе Starlink Илона Маска произошел масштабный сбой. Западные СМИ ругают Россию Нарушение работы глобальной спутниковой системы В работе системы спутникового интернета Starlink произошел сбой. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании на платформе Х. Э

Путин поручил выделить 116 миллиардов на российский аналог спутникового интернета Starlink Отечественный конкурент Starlink Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания П

США не смогли перекрыть доступ «неправильным» странам к Starlink. Запрет обошли Россия и многие другие Bloomberg, в Йемене, где интернет-сервисы блокированы, спутники для обеспечения доступа в Интернет Starlink широко применяются для обеспечения связи в деловых и личных целях. В Судане, где с н

Россия потребовала на международном уровне ограничить работу Starlink ой информационной безопасности Министерства иностранных дел России (МИД) Ольга Мельникова рассказала на прошедшей в Москве конференции «Киберстабильность: подходы, перспективы, вызовы». «Двойное дно» Starlink Речь идет, в первую очередь, о системе негеостационарных спутниках Starlink, предоставляющей широкополосный доступ в интернет. Ее развивает американская компания SpaceX, принадл

Российские студенты разработали более дешевый аналог терминалов Starlink верхностях. Эта технология обещает стать более дешевым аналогом терминалов связи популярной системы Starlink Илона Маска (Elon Musk). Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Стартап получил

В России хотят построить аналог Starlink с 900 спутниками и интеграцией с 5G и 6G тниковых группировок и спутников с высокой пропускной способностью (HTS) нового поколения, в том числе на низких орбитах (LEO). В частности, по состоянию на I квартал 2023 г. спутниковым ШПД компании Starlink пользуются свыше 1 млн человек. Подключение к спутниковому ШПД удаленных и малонаселенных территорий открывает рынок для миллионов новых пользователей и способствует созданию новых биз

Россия начала строить международного конкурента Starlink и OneWeb. Первые спутники уже запущены нове и некоторыми другими недостатками, в частности, выраженной подверженностью негативным эффектам солнечной интерференции. Низкоорбитальные спутники связи, в частности, применяет интернет-провайдер Starlink, принадлежащей компании SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Musk). Работа над проектом началась в 2015 г., а в мае 2019 г. была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов массо

Китай готовит к запуску гигантский космический флот для «уничтожения» Starlink Илона Маска гиями для распространения интернета по всему миру, а также для шпионажа и вывода из строя спутников Starlink Илона Маска (Elon Musk). По данным группы исследователей под руководством профессора

В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink ился «Борщевик» Частная компания «Сестрорецкий оружейный завод» создала мобильный комплекс пеленгации «Борщевик» (МКП), благодаря которому можно определить местоположения терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщила сама компания. Как отмечается на сайте предприятия, оборудование можно установить на автомобильное шасси. Комплекс автономен, для него достаточно собственного компакт

Российские инженеры придумали, как недорого сломать спутниковый интернет Starlink, не сбивая спутники Россияне нашли ахиллесову пяту Starlink Российские специалисты проанализировали защищенность спутниковой системы связи Space

Илон Маск отказался бесплатно поставлять Украине спутниковый интернет Платите деньги Владелец SpaceX Илон Маск (Elon Musk) отказался бесплатно предоставлять услуги спутникового интернета Starlink Украине. Об этом сообщил СNN. Как утверждает телеканал, компания SpaceX, занимающаяся производством космической техники, попросила Пентагон взять расходы по оплате спутниковой связи дл

Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в своем «спутниковом интернете»: Свобода слова дороже Только под дулом пистолета Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) заявил о своем нежелании закрывать доступ к российским СМИ в своей сети спутникового интернета Starlink. Об этом он сообщил в своем блоге в соцсети Twitter, по решению Роскомнадзора заблокированной на территории России. Со слов Илона Маска, к нему обратились правительства нескольких стра

Десятки спутников «космического Wi-Fi» Илона Маска погибли на орбите без возможности восстановления да против спутникового интернета Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) потеряла 40 спутников сети Starlink, которую называли «спутниковым Wi-Fi», из-за сильного геомагнитного шторма. Все они

Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре Спутниковый интернет любит прохладу В системе спутникового интернета Starlink миллиардера Илона Маска (Elon Musk) обнаружилась неожиданная проблема, мешающая ее р