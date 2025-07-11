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Роскосмос Марафон-IoT Спутниковая система
УПОМИНАНИЯ
Роскосмос Марафон-IoT и организации, системы, технологии, персоны:
|Прокопьев Виталий 1 1
|Шадаев Максут 1067 1
|Белоусов Андрей 143 1
|Черепенников Антон 84 1
|Орешкин Максим 30 1
|Алексеев Антон 35 1
|Прохоров Сергей 24 1
|Родин Александр 7 1
|Данилов Никита 17 1
|Нестеров Евгений 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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