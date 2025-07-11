Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178304
ИКТ 13877
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76560
География 2888
Статьи 1535
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2661
Мероприятия 858

Роскосмос Марафон-IoT Спутниковая система


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink 1
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 3
31.10.2023 В России создан «умный» аккумулятор для космических спутников 1
14.09.2023 В России хотят построить аналог Starlink с 900 спутниками и интеграцией с 5G и 6G 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 2
07.11.2019 Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Роскосмос Марафон-IoT и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3264 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13426 2
Globalstar - Глобалстар 184 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 681 1
LMF 4 1
Ростех - Автоматика Концерн 1686 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 1
Ростелеком 10029 1
МегаФон 9412 1
ИКС 347 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 235 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1345 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 54 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 24 1
Флай дрон - Fly Drone 19 1
Omnispace 2 1
Беспилотные авиационные системы 58 1
РуСат 59 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 1
UDR Inc 9 1
Unsplash 1093 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 1
Связной ГК 1375 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 365 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12217 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6125 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3379 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 128 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 688 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5930 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7080 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9490 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8770 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2274 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 295 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21287 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28405 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2899 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9906 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12673 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 660 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 36 2
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 16 2
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1048 2
5G NR - 5G New Radio 83 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2299 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11519 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6510 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1116 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1748 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10297 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1228 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3751 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3844 2
Субтехнологии 21 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16545 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3105 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13029 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24891 2
Спутниковая связь - НГСО - негеостационарная спутниковая орбита 11 2
SIDF - Sender ID Framework 3 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2453 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 323 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 539 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 3
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 53 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1856 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 149 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 244 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 65 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 162 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 175 1
Прокопьев Виталий 1 1
Шадаев Максут 1067 1
Белоусов Андрей 143 1
Черепенников Антон 84 1
Орешкин Максим 30 1
Алексеев Антон 35 1
Прохоров Сергей 24 1
Родин Александр 7 1
Данилов Никита 17 1
Нестеров Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 5
Земля - планета Солнечной системы 10497 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17625 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52750 1
Канада 4932 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1499 1
Земля - Северное полушарие 149 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2202 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19493 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2957 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53164 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 191 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9368 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5785 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 462 1
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 50 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5910 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1635 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6073 1
Литий - Lithium - химический элемент 581 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 86 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30605 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3675 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9207 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1778 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5402 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49690 1
Энергетика - Energy - Energetically 5304 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2531 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1374 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16867 1
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на 28 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1036 2
9to5Mac 70 1
9to5Google 53 1
Ведомости 1100 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
ТГУ - Томский государственный университет 196 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 233 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1020 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 104 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
Показать еще