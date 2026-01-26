Разделы

Родин Александр


СОБЫТИЯ


26.01.2026 «Ростелеком» скупает по кусочкам две ИТ-компании с выручкой под миллиард 1
22.01.2025 В МФТИ создали ПО для мониторинга токсичных паров мазута 2
03.10.2024 Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 1
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1
08.12.2023 Российские ученые научили видеокамеры распознавать лица в 30 раз быстрее, чем раньше 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
18.10.2006 Директором Саратовского филиала "ВолгаТелеком" назначен Александр Родин 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Родин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 105 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 85 1
Телематические системы 56 1
РТС - Региональные телематические системы 1 1
Борей КБ - BOREY - Конструкторское бюро 7 1
Флай дрон - Fly Drone 21 1
Беспилотные авиационные системы 74 1
Авотел - Avotel 4 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14477 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1595 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 506 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 984 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Globalstar - Глобалстар 185 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 447 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8272 1
ЕКА Топливная компания 146 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12979 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 717 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 235 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6322 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1475 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18500 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3358 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 784 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 79 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 761 1
Спутниковая связь - НГСО - негеостационарная спутниковая орбита 11 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6177 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7446 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5962 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5761 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 503 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8777 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 672 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 6 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 1
FreePik 1475 1
Авотел - Avotel Summa 2 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 55 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2897 1
Космодром Байконур 1071 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
Козлов Кирилл 6 1
Трошин Ратмир 3 1
Корольков Олег 5 1
Нестеров Евгений 2 1
Гасников Александр 5 1
Савченко Андрей 9 1
Доронькин Максим 2 1
Прокопьев Виталий 1 1
Отставнов Станислав 1 1
Белоусов Андрей 146 1
Калинин Алексей 74 1
Калинин Александр 178 1
Орешкин Максим 31 1
Райгородский Андрей 46 1
Шалимов Максим 1 1
Первяков Владимир 2 1
Греков Антон 2 1
Ференцев Анатолий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157926 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46002 2
Земля - планета Солнечной системы 10684 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1310 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 1
Азовское море - Азовское побережье 45 1
Земля - Южное полушарие 160 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18740 1
Франция - Французская Республика 7989 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2697 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 893 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Зоология - наука о животных 2792 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 111 1
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации - Программа долгосрочного развития интернета 48 1
Нефтегазовый сектор экономики - Мазут 15 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Образование в России 2560 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6681 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
Ведомости 1276 1
Известия ИД 714 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 5
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 55 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
СИМСХ - Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1286 1
РАН - Российская академия наук 2029 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 426 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
